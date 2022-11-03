Художница представила, какими красивыми и горячими могли быть известные персонажи в молодости

Мы встречаем персонажей мультфильмов и кино в определённый момент их жизни. Зритель подглядывает за ситуациями, в которые они попадают, но не всегда авторы произведений рассказывают нам их историю целиком. А ведь согласитесь, иногда очень интересно, какими были эти герои, когда были помоложе.

Почтальон Печкин