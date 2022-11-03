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Художница представила, какими красивыми и горячими могли быть известные персонажи в молодости

Художница представила, какими красивыми и горячими могли быть известные персонажи в молодости

Автор:
03 ноября 2022 09:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: Sterlead_ksu   забавно   молодость   мультик   персонаж   художница   
2162
15

На эту тему пофантазировала художница Ксения с ником Sterlead_ksu. Она решила омолодить некоторых персонажей, и вот что из этого вышло.

Мы встречаем персонажей мультфильмов и кино в определённый момент их жизни. Зритель подглядывает за ситуациями, в которые они попадают, но не всегда авторы произведений рассказывают нам их историю целиком. А ведь согласитесь, иногда очень интересно, какими были эти герои, когда были помоложе.


Почтальон Печкин

×
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Профессор Амбридж


Изма


Джон Сильвер

Это персонаж советского мультипликационного фильма «Остров Сокровищ». Невероятно но факт: этот мультик попал в мемы и покорил не только русскоязычную аудиторию, но и англоязычную. В частности очень популярен Доктор Ливси. Так что рекомендуем пересмотреть!


Тугарин Змей


Князь Владимир


Тихон


Бабуля

Как видите, персонажи мультфильмов о богатырях занимают особое место в творчестве Ксении, именно их она изображает чаще всего. И это у неё прекрасно получается!


Баба Яга

Колыван

Добрыня Никитич

Илья Муромец

Алёша Попович

Баба Яга, Хан Бекет и Колыван

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Sterlead_ksu   забавно   молодость   мультик   персонаж   художница   
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29  комментариев
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9k
Shtoppi Час назад
По мнению художницы Джон Сильвер прям смолоду уже был одноглазый и одноногий? )))
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2k
SHAGREEN 13 секунд назад
Жертва аниме.
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59k
pynh 4 минуты назад
а чо они всю жизнь в одних и тех же шмотках?
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26k
SerGProS 5 минут назад
Не надо ничего придумывать
Илья Муромец - детство
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31k
Snork Snorkoff 11 минут назад
Алеше и так, лет 20 по формату в какой еще молодости его рисуют-то?
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5k
Компьютер DELL монитором 17 минут назад
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Компьютер DELL монитором 18 минут назад
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Компьютер DELL монитором 19 минут назад
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5k
Компьютер DELL монитором 19 минут назад
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507
Aurelian 23 минуты назад
Это ересь. Мультфильмы для детей, зачем им быть "Горячими?". Эти персонажи должны быть забавными, богатыри должны быть богатырями, а не педиками.
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1k
Killa Полчаса назад
С Тугарина Змея поржал))
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Компьютер DELL монитором Полчаса назад
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15k
Alex Полчаса назад
Все на одно "лицо"....
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5k
Компьютер DELL монитором Полчаса назад
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1k
Andrey Полчаса назад
"удожница"
опечатка в тему
что-то все они одинаковые, анимешние какие-то
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13k
Antique computer 41 минуту назад
Позовите сюда авторку той акварельной мазни.. если кто желает. Пусть посмотри, КАК нужно рисовать

Эта злобная дура банит любого, кто не восхваляет ее жалкие потуги рисовать.
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28k
Владимир Час назад
Ну мелкого Алеху и официально показывали.
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11k
Ivan Час назад
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33
Sata33 Час назад
Идея прикольная , а мультик полное барахло ...
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GoodNeon

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