Почему японцы обожают Чебарашку?

Японии Чебурашка появился в начале 2000-ых годов. Это был кинопоказ в одном из японских кинотеатров, а после невероятного успеха советского мультфильма японцы сняли целую серию мультиков про странного зверька.

В Японии есть такое понятие как “кавай”. На русский язык переводится как “милый”, “хорошенький”, “лапочка”, “славный”, “крошечный” и так далее. Чебурашка по всем показателям подходил под этой понятие. Он милый, хороший, его хочется потискать, погладить или покормить.

В тоже время Чебурашка, по мнению японского психолога Акиры Хасэгавы, ассоциируется у японцев с одиночеством и грустью. Грусть – одна из самых популярных японских эмоций. Даже крокодил Гена в японском мультике читает не что-нибудь, а хокку Мацуо Басё.