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Почему японцы обожают Чебарашку?

Почему японцы обожают Чебарашку?

Автор:
25 октября 2022 09:01
Метки: Чебарашку   интересно   мультик   персонаж   познавательно   фото   чебурашка   
220
3

Японцы говорят не “Чебурашка”, а “Чебарашка”, поэтому в названии статьи нет ошибки. Просто я написал имя на японский манер. Даже как-то милее….

Японии Чебурашка появился в начале 2000-ых годов. Это был кинопоказ в одном из японских кинотеатров, а после невероятного успеха советского мультфильма японцы сняли целую серию мультиков про странного зверька.

В Японии есть такое понятие как “кавай”. На русский язык переводится как “милый”, “хорошенький”, “лапочка”, “славный”, “крошечный” и так далее. Чебурашка по всем показателям подходил под этой понятие. Он милый, хороший, его хочется потискать, погладить или покормить.

В тоже время Чебурашка, по мнению японского психолога Акиры Хасэгавы, ассоциируется у японцев с одиночеством и грустью. Грусть – одна из самых популярных японских эмоций. Даже крокодил Гена в японском мультике читает не что-нибудь, а хокку Мацуо Басё.

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Не мудрено, что японцы полюбили милого героя, который к тому же является единственным представителем своего вида на планете. А значит, по определению, он одинок. Грусть, тоска и Чебарашка.

Любители аниме сделали из Чебурашки покемона. А у каждого покемона, как известно, есть сверхспособности. Чебурашка стал “апельсиновым самураем”, которого бояться все бандиты:

В могучих лапках меч сверкает,

Лежит поверженный бандит.

Кто апельсины добывает,

А кто –на сакуре висит…

Но Чебурашка-супермен — это народное творчество. А вот японский режиссер Макото Накамура снял реплику советского мультика про Чебурашку. С огромной любовью к деталями. Нового Чебурашу даже показали на фестивале в Каннах, публика, как признается один из зрителей — “выла от восторга”.

Чебурашкомания в Японии продолжается и по сей день. Но почему же у нас в России Чебурашка почти забыт? У него же такой огромный потенциал. Он же настоящий аккумулятор доброты. Может быть, потому что доброта в России уже не в почёте?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Чебарашку   интересно   мультик   персонаж   познавательно   фото   чебурашка   
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4  комментария
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12k
Мистер Фикс Полчаса назад
Другое время.
У детей другие герои.
Да и у взрослых тоже
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910
idhr 8 минут назад
Геннадий без озвучки Ливановым, совершенно не то, а без Геннадия, на мой взгляд, и сам мультик теряется почти полностью. Всё же корни популярности, получается, у мультика разные, в иппонии и у нас. У иппонцев всё строиться на мимимишности чеби. У нас, мимимишность, это конечно тоже хорошо, но это не главное, чебби коечно мимимишный, это да, но он при этом такой приторно исренниий, приторно добрый, приторно честый, что практически не живой уже какой-то, не настоящий, Геннадий более настоящий, у его карта эмоций гораздо более насыщена, и он нам, русским, по этому более интереен, симпатичен ...
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1k
Aleksandr 11 минут назад
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9k
Ф Ив 19 минут назад
Если на японский манер, то надо было по японски писать: チェブラーシカ
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