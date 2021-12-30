20+ любопытных кадров дикой природы

258
30
Природа является источником вдохновения, удивительных явлений и существ - поэтому ее так важно ценить. Благодаря фотографам дикой природы, которые собирают кадры с самых разных уголков нашей планеты, мы больше узнаем об окружающем мире и его чудесах. Посмотрим на подборку лучших фото с конкурса Nature Photographer of the Year, в котором принимают участие сотни фотографов со всего мира!
"Логово дракона", фотограф Денис Будков
На фото - извержение самого высокого и активного вулкана Камчатки в природном парке “Ключевской”.
×
×
"Прогулка по фенхелю", фотограф Ruben Perez Novo
Гусеница бабочки махаон ползет по фенхелю, где их можно частенько встретить. Снимок сделан в провинции Ла-Корунья, Испания.
"Палитра эмоций", фотограф Lea Lee Inoue
Драматические сцены в семье земляных белок, снятые фотографом в горах Суперстишен, США.
"Медленно, но безопасно", фотограф Ruben Perez Novo
Фотограф сделал этот снимок в провинции Ла-Корунья, Испания. Увидев маленькую улитку, ползущую по краю листочка, он вооружился подсветкой и сделал захватывающее фото.
"Охота на рассвете", фотограф Miquel Angel Artús Illana
Группа магеллановых пингвинов на Фолклендских островах в южной части Атлантического океана. Пингвины проведут весь день, ловя рыбу в море, а когда вернутся, накормят своих голодных детенышей, которые будут ждать их на пляже.
"Ледяная анатомия", фотограф Gheorghe Popa
Аэрофотоснимок замерзшего зимой озера Куейдель в Румынии. Свежий снег и трещины на льду создали удивительные формы, похожие на нейроны в человеческом теле, именно поэтому фотограф связал эти фотографии с анатомией.
"Свадьба белых медведей", фотограф Roie Galitz
Пара белых медведей во время брачного сезона на полярном архипелаге Шпицберген.
"Король океана", фотограф Javier Murcia
Меч-рыба, сфотографированная у берегов Альмадрабы в Испании, где находится небольшая рыбацкая деревня.
Черный леопард, фотограф William Burrard-Lucas
Удивительно редкий черный леопард, которого засняли в округе Лайкипия в Кении под ночным небом.
"Зимняя миграция", Terje Kolaas
Около 80 тысяч короткоклювых гуменников пролетают мимо фьорда Тронхеймс-фьорд в Норвегии. Эти птицы останавливаются в этих болотистых местах на пути между местами зимовки в Дании и Нидерландах и местами размножения на Шпицбергене каждую весну и осень.
"Лиса пересекает мост", фотограф
В природном заповеднике Amsterdamse Waterleidingduinen в Нидерландах обитает множество лисиц.
"Внутри секвойи", Uge Fuertes
Этот снимок сделан в парке Биг Бейсин Редвудс в штате Калифорния, США. На фото - лес секвойи семпервиренс, с деревьями высотой около 100 метров и возрастом 2000 лет.
"Красная маскировка", Georg Nies
На снимке - морской конек Hippocampus bargibanti среди коралловых полипов. Эти коньки очень маленькие, и редко превышают 2 сантиметра в длину, но прекрасно маскируются.
"Ледяной корабль", Andrea Pozzi
Пуна - это высокогорное пустынное плато, где можно увидеть одни из самых сюрреалистических пустынных пейзажей планеты. Эти интересные формы - результат извержения вулкана, который распространил пепел и обломки на большой территории. Многолетняя эрозия превратила породы в образования причудливых форм.
"Глаза в темноте", фотограф Scot Portelli
На фото - морской конёк-тряпичник, уязвимый вид, который встречается только в южных районах Австралии.
"Молодой волк", Aare Udras
Снимок волка, сделанный с помощью фото-ловушки в лесу на западе Эстонии.
"Исследование мира", Levi Fitze
Маленький альпийский горный козёл прогуливается по лугу в Швейцарских горах.
"Полет по пастельному небу", Ronald Zimmerman
Во время осенней миграции многих обыкновенных канюков можно увидеть, как они парят над термальными источниками. Канюки из Норвегии и Швеции мигрируют на юг и юго-запад Европы, а также в Нидерланды.
"Короткое дыхание", Csaba Daróczi
Из-за жары множество сомиков высунулись наружу, чтобы подышать воздухом.
"Полуночные охотники", Norbert Kovács
Летучие мыши вышли на охоту в районе горного хребта Мечек, Венгрия.
"Танец", Christian Spencer
Траурный колибри парит перед солнцем в атлантическом тропическом лесу в Бразилии.
"Агава", Juan Ahumada
После 10-12 лет роста агава цветет только один раз, а после цветения растение погибает. Во время роста листья наклоняются вниз, из-за чего могут появиться такие трещины.
"Рука помощи", Andrew Upton
В оживленном переулке Харадзюку в Токио находится самое популярное в Японии кафе с выдрами. В небольшом стеклянном аквариуме здесь выставлены три азиатские выдры. Животных кормят не по правилам, и за ними особо не следят, пока в природе выдры считаются уязвимыми.
"Дом дельфинов", Дмитрий Кох
Фото сделано в природном заповеднике Sataya Reef в Египте. По словам посетителей, это одно из лучших мест в мире для купания с дикими дельфинами.
"Невероятный мир под водой", Gaël Modrak
Удивительный подводный снимок кувшинок в озере на юго-востоке Франции.
"Необычный гость", David Hup
Фотограф сфотографировал этого мишку в небольшом городке в Карпатах, Румыния. В то время как среда обитания местных медведей сокращается, они вынуждены искать жилье и еду в других местах. Это в конечном счете приводит к столкновениям между человеком и медведем.
Источник:
Ссылки по теме:
- 14 лучших снимков океана по версии Ocean Photography Awards
- Кадры о том, как важно беречь нашу природу: конкурс The Nature Conservancy
- 14 лучших фото дикой природы по версии Wildlife Photographer of the Year
- Какие крохи! 20+ необычных животных размером с палец
- 25 любопытных кадров из дикой природы
20
Понравилось20
Новости партнёров