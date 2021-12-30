20+ любопытных кадров дикой природы

Природа является источником вдохновения, удивительных явлений и существ - поэтому ее так важно ценить. Благодаря фотографам дикой природы, которые собирают кадры с самых разных уголков нашей планеты, мы больше узнаем об окружающем мире и его чудесах. Посмотрим на подборку лучших фото с конкурса Nature Photographer of the Year, в котором принимают участие сотни фотографов со всего мира!

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"Логово дракона", фотограф Денис Будков 0 Источник: На фото - извержение самого высокого и активного вулкана Камчатки в природном парке “Ключевской”.

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"Прогулка по фенхелю", фотограф Ruben Perez Novo 0 Источник: Гусеница бабочки махаон ползет по фенхелю, где их можно частенько встретить. Снимок сделан в провинции Ла-Корунья, Испания.

"Огонь и лед", фотограф Rupert Kogler 0 Источник: Фото сделано в городе Линц, Австрия.

"Палитра эмоций", фотограф Lea Lee Inoue 0 Источник: Драматические сцены в семье земляных белок, снятые фотографом в горах Суперстишен, США.

"Медленно, но безопасно", фотограф Ruben Perez Novo 0 Источник: Фотограф сделал этот снимок в провинции Ла-Корунья, Испания. Увидев маленькую улитку, ползущую по краю листочка, он вооружился подсветкой и сделал захватывающее фото.

"Охота на рассвете", фотограф Miquel Angel Artús Illana 0 Источник: Группа магеллановых пингвинов на Фолклендских островах в южной части Атлантического океана. Пингвины проведут весь день, ловя рыбу в море, а когда вернутся, накормят своих голодных детенышей, которые будут ждать их на пляже.

"Ледяная анатомия", фотограф Gheorghe Popa 0 Источник: Аэрофотоснимок замерзшего зимой озера Куейдель в Румынии. Свежий снег и трещины на льду создали удивительные формы, похожие на нейроны в человеческом теле, именно поэтому фотограф связал эти фотографии с анатомией.

"Свадьба белых медведей", фотограф Roie Galitz 0 Источник: Пара белых медведей во время брачного сезона на полярном архипелаге Шпицберген.

"Король океана", фотограф Javier Murcia 0 Источник: Меч-рыба, сфотографированная у берегов Альмадрабы в Испании, где находится небольшая рыбацкая деревня.

Черный леопард, фотограф William Burrard-Lucas 0 Источник: Удивительно редкий черный леопард, которого засняли в округе Лайкипия в Кении под ночным небом.

"Зимняя миграция", Terje Kolaas 0 Источник: Около 80 тысяч короткоклювых гуменников пролетают мимо фьорда Тронхеймс-фьорд в Норвегии. Эти птицы останавливаются в этих болотистых местах на пути между местами зимовки в Дании и Нидерландах и местами размножения на Шпицбергене каждую весну и осень.

Морошка на севере Норвегии. Фотограф Audun Rikardsen 0 Источник:

"Лиса пересекает мост", фотограф 0 Источник: В природном заповеднике Amsterdamse Waterleidingduinen в Нидерландах обитает множество лисиц.

"Внутри секвойи", Uge Fuertes 0 Источник: Этот снимок сделан в парке Биг Бейсин Редвудс в штате Калифорния, США. На фото - лес секвойи семпервиренс, с деревьями высотой около 100 метров и возрастом 2000 лет.

"Красная маскировка", Georg Nies 0 Источник: На снимке - морской конек Hippocampus bargibanti среди коралловых полипов. Эти коньки очень маленькие, и редко превышают 2 сантиметра в длину, но прекрасно маскируются.

"Ледяной корабль", Andrea Pozzi 0 Источник: Пуна - это высокогорное пустынное плато, где можно увидеть одни из самых сюрреалистических пустынных пейзажей планеты. Эти интересные формы - результат извержения вулкана, который распространил пепел и обломки на большой территории. Многолетняя эрозия превратила породы в образования причудливых форм.

"Глаза в темноте", фотограф Scot Portelli 0 Источник: На фото - морской конёк-тряпичник, уязвимый вид, который встречается только в южных районах Австралии.

"Молодой волк", Aare Udras 0 Источник: Снимок волка, сделанный с помощью фото-ловушки в лесу на западе Эстонии.

"Исследование мира", Levi Fitze 0 Источник: Маленький альпийский горный козёл прогуливается по лугу в Швейцарских горах.

"Полет по пастельному небу", Ronald Zimmerman 0 Источник: Во время осенней миграции многих обыкновенных канюков можно увидеть, как они парят над термальными источниками. Канюки из Норвегии и Швеции мигрируют на юг и юго-запад Европы, а также в Нидерланды.

"Короткое дыхание", Csaba Daróczi 0 Источник: Из-за жары множество сомиков высунулись наружу, чтобы подышать воздухом.

"Полуночные охотники", Norbert Kovács 0 Источник: Летучие мыши вышли на охоту в районе горного хребта Мечек, Венгрия.

"Танец", Christian Spencer 0 Источник: Траурный колибри парит перед солнцем в атлантическом тропическом лесу в Бразилии.

"Агава", Juan Ahumada 0 Источник: После 10-12 лет роста агава цветет только один раз, а после цветения растение погибает. Во время роста листья наклоняются вниз, из-за чего могут появиться такие трещины.

"Рука помощи", Andrew Upton 0 Источник: В оживленном переулке Харадзюку в Токио находится самое популярное в Японии кафе с выдрами. В небольшом стеклянном аквариуме здесь выставлены три азиатские выдры. Животных кормят не по правилам, и за ними особо не следят, пока в природе выдры считаются уязвимыми.

"Дом дельфинов", Дмитрий Кох 0 Источник: Фото сделано в природном заповеднике Sataya Reef в Египте. По словам посетителей, это одно из лучших мест в мире для купания с дикими дельфинами.

"Плетение паутины", Csaba Daróczi 0 Источник:

"Невероятный мир под водой", Gaël Modrak 0 Источник: Удивительный подводный снимок кувшинок в озере на юго-востоке Франции.