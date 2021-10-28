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20+ захватывающих кадров с дронов со всего мира

20+ захватывающих кадров с дронов со всего мира (35 фото)

Автор:
28 октября 2021 21:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   красивые фото   мир   подборка   природа   фото   фотографы   фотоконкурс   
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Drone Photo Awards - крупнейший конкурс аэрофотосъемки. В нем участвуют фотографы со всего мира, которые представляют свои снимки с дронов - и позволяют нам увидеть мир с немного большей высоты. Победителей объявят в ноябре 2021 года в Сиене, Италия. А пока - взглянем на потрясающие работы финалистов конкурса.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   красивые фото   мир   подборка   природа   фото   фотографы   фотоконкурс   
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