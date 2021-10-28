20+ захватывающих кадров с дронов со всего мира

Drone Photo Awards - крупнейший конкурс аэрофотосъемки. В нем участвуют фотографы со всего мира, которые представляют свои снимки с дронов - и позволяют нам увидеть мир с немного большей высоты. Победителей объявят в ноябре 2021 года в Сиене, Италия. А пока - взглянем на потрясающие работы финалистов конкурса.

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Узоры природы. Фотограф Manuel Enrique González 0 Источник:

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Город и зима. Фотограф Сергей Полетаев 0 Источник:

Утки встречают зиму. Фотограф Terje Kolaas 0 Источник:

Хеннингсвер, деревня в Норвегии. Фотограф Nando Harmsen 0 Источник:

"Первая встреча жениха и невесты". Фотограф Shinichi Shimomiya 0 Источник:

Подвесной мост. Фотограф Paolo Crocetta 0 Источник:

Замерзшее чертово колесо. Фотограф Сергей Фаренюк 0 Источник:

Назад к приключениям. Фотограф Qasim Al Farsi 0 Источник:

Кусочек радуги. Фотограф Phil De Glanville 0 Источник:

Группа гиппопотамов. Фотограф Talib Almarri 0 Источник:

"Один момент". Фотограф Jay Roode 0 Источник:

Бесконечность. Фотограф Louis Du Pisani 0 Источник:

Рыбалка в мангровом лесу. Фотограф Trung Pham Huy 0 Источник:

Акулы-попутчики. Фотограф Ido Meirovich 0 Источник:

Пляжный сезон. Фотограф Александр Власюк 0 Источник:

Каскадные водопады Cascate del Mulino в Италии. Фотограф Christian Gatti 0 Источник:

Сбор травы. Фотограф Khanh Phan 0 Источник:

"Плавающие люди". Фотограф Raf Willems 0 Источник:

Вулканное шоу. Фотограф Oleg Rest 0 Источник:

Зимняя сказка. Фотограф Malin Norlén 0 Источник:

Просто пудель. Фотограф Jan Ulicki 0 Источник:

Калейдоскоп. Фотограф Paolo Crocetta 0 Источник:

Автомобильное древо. Фотограф Istvan Csak 0 Источник:

Рисовые террасы Дуойишу, Китай. Фотограф Ran Tian 0 Источник:

Река Зохре в Иране. Фотограф Jonathan Bowles 0 Источник:

Фото невесты. Krzysztof Krawczyk 0 Источник:

Следы огня. Фотограф Adrees Latif 0 Источник:

Анатомия льда. Фотограф Gheorghe Popa 0 Источник:

"К бесконечности с тобой". Фотограф Matteo Originale 0 Источник:

"Последний религиозный праздник". Фотограф Mominul Islam Momin 0 Источник:

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Цвета осени. Фотограф Juan Garcia Lucas 0 Источник:

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