20+ захватывающих кадров с дронов со всего мира

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28 октября 2021 21:09
Drone Photo Awards - крупнейший конкурс аэрофотосъемки. В нем участвуют фотографы со всего мира, которые представляют свои снимки с дронов - и позволяют нам увидеть мир с немного большей высоты. Победителей объявят в ноябре 2021 года в Сиене, Италия. А пока - взглянем на потрясающие работы финалистов конкурса.
Узоры природы. Фотограф Manuel Enrique González
Город и зима. Фотограф Сергей Полетаев
Утки встречают зиму. Фотограф Terje Kolaas
Хеннингсвер, деревня в Норвегии. Фотограф Nando Harmsen
"Первая встреча жениха и невесты". Фотограф Shinichi Shimomiya
Подвесной мост. Фотограф Paolo Crocetta
Замерзшее чертово колесо. Фотограф Сергей Фаренюк
Назад к приключениям. Фотограф Qasim Al Farsi
Кусочек радуги. Фотограф Phil De Glanville
Группа гиппопотамов. Фотограф Talib Almarri
"Один момент". Фотограф Jay Roode
Бесконечность. Фотограф Louis Du Pisani
Рыбалка в мангровом лесу. Фотограф Trung Pham Huy
Акулы-попутчики. Фотограф Ido Meirovich
Пляжный сезон. Фотограф Александр Власюк
Каскадные водопады Cascate del Mulino в Италии. Фотограф Christian Gatti
Сбор травы. Фотограф Khanh Phan
"Плавающие люди". Фотограф Raf Willems
Вулканное шоу. Фотограф Oleg Rest
Зимняя сказка. Фотограф Malin Norlén
Просто пудель. Фотограф Jan Ulicki
Калейдоскоп. Фотограф Paolo Crocetta
Автомобильное древо. Фотограф Istvan Csak
Рисовые террасы Дуойишу, Китай. Фотограф Ran Tian
Река Зохре в Иране. Фотограф Jonathan Bowles
Фото невесты. Krzysztof Krawczyk
Следы огня. Фотограф Adrees Latif
Анатомия льда. Фотограф Gheorghe Popa
"К бесконечности с тобой". Фотограф Matteo Originale
"Последний религиозный праздник". Фотограф Mominul Islam Momin
Цвета осени. Фотограф Juan Garcia Lucas
"Галактические фламинго". Фотограф Paul Mckenzie
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— переведено специально для fishki.net
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