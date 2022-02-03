«Я не мог не сжечь это здание»: в Казахстане бывший игроман поджёг букмекерскую контору

При этом мужчина никуда не убегал и сам сдался полиции - уверен, что спас многих, а за поджог готов понести ответственность.
Житель казахстанского города Бейнеу сжёг букмекерскую контору, в которой, по его словам, незаконно установлены игровые автоматы. Свой поступок Асет Сулейменов объяснил тем, что спасает подрастающее поколение, поскольку по себе знает, что азартные игры - болезнь, из-за которой за 20 лет он потерял 200 млн тенге и испортил отношения со всеми близкими и друзьями.
"Я по себе знаю, что это болезнь. За годы игры я потерял около 200 млн тенге. У меня четверо детей, есть семья и друзья. Ради игры я обманывал своих родных. Я знаю, на что способны азартные люди, играющие в лото, они готовы продать последнее. Сколько семей разрушено. У меня были дни, когда я хотел покончить жизнь самоубийством. Я не мог не сжечь это здание. Я не убегаю от ответственности, и знаю, на что иду. Я не хочу, чтобы наша молодежь шла по моим стопам и проигрывала все, что имеет. Я прошу прощения, если вам стыдно за меня, и прошу прощения у всех", - говорит в своём обращении Асет.
Перед поджогом мужчина выгнал из помещения всех сотрудников, так что в пожаре никто не пострадал.
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Полицейские задержали 36-летнего поджигателя на месте преступления, сбегать он не собирался. На Сулейменова завели уголовное дело по ч.2 ст. 202 УК РК ("Умышленное повреждение чужого имущества путём поджога"). Казахстанскому "Робин Гуду" грозит от трёх до семи лет колонии.
Помещение букмекерской конторы выгорело полностью
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Такой себе поступок, если честно
А потом сожжет дилерский центр, где купил скоростную авто, на которой сбил пешехода...
Правильно, чё... Надо теперь других от всего этого уберечь...
А лечить надо причину а не следствие