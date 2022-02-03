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«Я не мог не сжечь это здание»: в Казахстане бывший игроман поджёг букмекерскую контору

«Я не мог не сжечь это здание»: в Казахстане бывший игроман поджёг букмекерскую контору (1 фото + 2 видео)

Автор:
03 февраля 2022 13:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   Поджог   видео   игровые автоматы   полиция   
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При этом мужчина никуда не убегал и сам сдался полиции - уверен, что спас многих, а за поджог готов понести ответственность.

Житель казахстанского города Бейнеу сжёг букмекерскую контору, в которой, по его словам, незаконно установлены игровые автоматы. Свой поступок Асет Сулейменов объяснил тем, что спасает подрастающее поколение, поскольку по себе знает, что азартные игры - болезнь, из-за которой за 20 лет он потерял 200 млн тенге и испортил отношения со всеми близкими и друзьями.



"Я по себе знаю, что это болезнь. За годы игры я потерял около 200 млн тенге. У меня четверо детей, есть семья и друзья. Ради игры я обманывал своих родных. Я знаю, на что способны азартные люди, играющие в лото, они готовы продать последнее. Сколько семей разрушено. У меня были дни, когда я хотел покончить жизнь самоубийством. Я не мог не сжечь это здание. Я не убегаю от ответственности, и знаю, на что иду. Я не хочу, чтобы наша молодежь шла по моим стопам и проигрывала все, что имеет. Я прошу прощения, если вам стыдно за меня, и прошу прощения у всех", - говорит в своём обращении Асет.


Перед поджогом мужчина выгнал из помещения всех сотрудников, так что в пожаре никто не пострадал.

Полицейские задержали 36-летнего поджигателя на месте преступления, сбегать он не собирался. На Сулейменова завели уголовное дело по ч.2 ст. 202 УК РК ("Умышленное повреждение чужого имущества путём поджога"). Казахстанскому "Робин Гуду" грозит от трёх до семи лет колонии.

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Метки: Казахстан   Поджог   видео   игровые автоматы   полиция   
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11k
Кыся 2 часа назад
Он просто сделал ставку, за сколько эта контора сгорит.
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2k
ЛунныйКотэ 57 минут назад
надо было еще полицейских задержать за бесдействие.
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5k
rutt Час назад
Красавчик! Все офисы этих нелюдей нужно сжечь. Мфо туда же.
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2k
Дмитрий Круглов Час назад
Мужской поступок. Если каждый нанесет удар злу, мир изменится.
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471
Олег Час назад
Красавчик, придал огню рассадник зла.
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6k
Pashuta Час назад
В пересчёте это примерно 460 тыс $ он всадил... видимо у него на Бейнеу свой краник в трубе с нефтью есть...
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12k
Kucher 2 часа назад
Как он мог лишить местную полицию дополнительного заработка с этой точки?!! Они что теперь, будут на честную зарплату вынуждены жить?
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12k
Голос Вселенной 2 часа назад
Следующим делом он сожжет гостиницу, где трахал своих любовниц и где его застукала жена, после чего развелась с ним и забрала детей...
А потом сожжет дилерский центр, где купил скоростную авто, на которой сбил пешехода...

Правильно, чё... Надо теперь других от всего этого уберечь...
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6k
Максим 2 часа назад
То есть логика такая, раз ты слабый на игру, то надо не бороться с собой, а уничтожить место, где тратил деньги по собственному желанию? Сколько же убогих людей.
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19k
KOSTELLO 2 часа назад
Бывших игроманов не бывает.
А лечить надо причину а не следствие
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