«Я не мог не сжечь это здание»: в Казахстане бывший игроман поджёг букмекерскую контору

Житель казахстанского города Бейнеу сжёг букмекерскую контору, в которой, по его словам, незаконно установлены игровые автоматы. Свой поступок Асет Сулейменов объяснил тем, что спасает подрастающее поколение, поскольку по себе знает, что азартные игры - болезнь, из-за которой за 20 лет он потерял 200 млн тенге и испортил отношения со всеми близкими и друзьями.

"Я по себе знаю, что это болезнь. За годы игры я потерял около 200 млн тенге. У меня четверо детей, есть семья и друзья. Ради игры я обманывал своих родных. Я знаю, на что способны азартные люди, играющие в лото, они готовы продать последнее. Сколько семей разрушено. У меня были дни, когда я хотел покончить жизнь самоубийством. Я не мог не сжечь это здание. Я не убегаю от ответственности, и знаю, на что иду. Я не хочу, чтобы наша молодежь шла по моим стопам и проигрывала все, что имеет. Я прошу прощения, если вам стыдно за меня, и прошу прощения у всех", - говорит в своём обращении Асет.

Перед поджогом мужчина выгнал из помещения всех сотрудников, так что в пожаре никто не пострадал.