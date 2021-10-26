Житель Приморья избил пойманных за поджогом травы китайцев

Это уже не первый подобный случай с жителями Поднебесной. Говорят, пожары очень выгодны для экспорта леса в КНР.
В Приморском крае за попыткой поджога травы поймали очередных китайцев. К счастью, они не успели закончить начатое, поскольку их заметил проезжавший мимо местный житель, который прописал им пару "лещей" и вызвал полицию.
Примечательно, что завидев машину "китайские партизаны" попытались спрятаться и залегли в высокую траву. В ролике присутствует мат:
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Чтобы было понятней отношение жителей Приморья к поджигателям: за минувшие сутки в регионе действовало 17 лесных пожаров (14 из них на землях лесного фонда) на площади более 600 гектаров. И хотя специалисты говорят, что значительная часть очагов возгорания связана с неосторожным обращением с огнем, местные жители по мере возможностей ищут тех, кому это выгодно.
А выгодно это черным лесорубам, которые, возможно, действуют по заказу китайских партнеров. Схема работы у лесорубов крайне простая: после пожаров они получают разрешение на санитарную вырубку леса, но рубят далеко за пределами гарей. Под топор идёт, как правило, элитная древесина, которая потом сдается китайским заказчикам.
Это общая проблема для Сибири и Дальнего Востока, с которой борются (или пытаются бороться) не год и не два. Поэтому в этих регионах отношение к китайцам, мягко говоря, настороженное. Еще два года назад министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин пригрозил закрыть границу с Китаем и пообещал подключить к совместной борьбе с черными лесорубами правоохранительные органы КНР. Но воз и ныне там.
Несмотря на многочисленные просьбы и петиции местных жителей, с требованием ограничить вывоз леса за границу, российскую древесину продолжают вывозить эшелонами, причем некоторая часть этого леса (ущерб оценивается в несколько десятков миллиардов рублей) срубается незаконным путём.
Еще один китаец, пойманный с поличным в 2019 году в Приморском крае:
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К сожалению, неизвестно, что стало с неудавшимися поджигателями. Вполне возможно, что на допросе они притворятся китайской версией Петрова и Боширова и избегут наказания.
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потом их резали и торговали по дешевке.
там и выхлопа не было толком.так... на бутылку алкашам.
Челяба и Курган.
Запретить экспорт в Китай любой древесины, от опилок и веток, до необработанных стволов, пока Китай не компенсируют десятикратный ущерб от всех пожаров в том регионе.
Как следствие, пожаров станет намного меньше.