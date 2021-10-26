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Житель Приморья избил пойманных за поджогом травы китайцев

Житель Приморья избил пойманных за поджогом травы китайцев (2 фото + 2 видео)

Автор:
26 октября 2021 13:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Поджог   Приморье   видео   китаец   пожары   полиция   
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Это уже не первый подобный случай с жителями Поднебесной. Говорят, пожары очень выгодны для экспорта леса в КНР.

В Приморском крае за попыткой поджога травы поймали очередных китайцев. К счастью, они не успели закончить начатое, поскольку их заметил проезжавший мимо местный житель, который прописал им пару "лещей" и вызвал полицию.

Чтобы было понятней отношение жителей Приморья к поджигателям: за минувшие сутки в регионе действовало 17 лесных пожаров (14 из них на землях лесного фонда) на площади более 600 гектаров. И хотя специалисты говорят, что значительная часть очагов возгорания связана с неосторожным обращением с огнем, местные жители по мере возможностей ищут тех, кому это выгодно.


А выгодно это черным лесорубам, которые, возможно, действуют по заказу китайских партнеров. Схема работы у лесорубов крайне простая: после пожаров они получают разрешение на санитарную вырубку леса, но рубят далеко за пределами гарей. Под топор идёт, как правило, элитная древесина, которая потом сдается китайским заказчикам.

Это общая проблема для Сибири и Дальнего Востока, с которой борются (или пытаются бороться) не год и не два. Поэтому в этих регионах отношение к китайцам, мягко говоря, настороженное. Еще два года назад министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин пригрозил закрыть границу с Китаем и пообещал подключить к совместной борьбе с черными лесорубами правоохранительные органы КНР. Но воз и ныне там.


Несмотря на многочисленные просьбы и петиции местных жителей, с требованием ограничить вывоз леса за границу, российскую древесину продолжают вывозить эшелонами, причем некоторая часть этого леса (ущерб оценивается в несколько десятков миллиардов рублей) срубается незаконным путём.


Еще один китаец, пойманный с поличным в 2019 году в Приморском крае:

К сожалению, неизвестно, что стало с неудавшимися поджигателями. Вполне возможно, что на допросе они притворятся китайской версией Петрова и Боширова и избегут наказания.

Источник:

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Метки: Поджог   Приморье   видео   китаец   пожары   полиция   
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5k
Алексей 2 часа назад
Руки поотрубать
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17k
nobody® 11 минут назад
Обмельчал нынче Джеки Чан, не то уже кунг-фу... А хотя, где бы он в поле табуретку нашёл, так бы отбился запросто.
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9k
Lilian 15 минут назад
А как же кунг-фу, коготь тигра, вин чунь и всё остальное?
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6k
klop 20 минут назад
Что-то там на горизонте лес особо и не видно, пока разгорится и дойдёт успеют потушить. Проще зайти в самую гущу с канистрой вот тогда будет эффект. А сушняк старый на плодородных полях часто сжигает таким способом уничтожают семена сорняка, болезни на нём.
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1k
Геннадьич 47 минут назад
Не понял про Петрова и Боширова, а что, у автора есть доказательства их вины?
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0
Анна Эржибова 49 минут назад
Надо было накостылять и никто даже не узнал бы, машину взорвали бы-сами подорвались
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47k
Albert GER Час назад
схема стара как мир. в 90ые в Казахстане поджигали березовые леса.
потом их резали и торговали по дешевке.
там и выхлопа не было толком.так... на бутылку алкашам.

Челяба и Курган.
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164
Алишер Алиевич ИбрагимоFF Час назад
Лупить так, чтобы не только срали стоя, а чтобы боялись смотреть в нашу сторону... Это только в Кремле лозунг "русские и китайцы, братья навек"
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394
SilentBob Час назад
два пендаля это избил? тут кто-то явно не смотрел репортажи из московского метро
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360
Вася Час назад
Тут все просто, была бы политическая воля:
Запретить экспорт в Китай любой древесины, от опилок и веток, до необработанных стволов, пока Китай не компенсируют десятикратный ущерб от всех пожаров в том регионе.
Как следствие, пожаров станет намного меньше.
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10k
Александр Час назад
Сжечь нах его.
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28k
Антон Час назад
Разрешение выдаёт Министерство природных ресурсов и экологии РФ - а виноваты китайцы? Оригинально.
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3k
leto2016 2 часа назад
санитарную вырубку леса осуществляют ... та-дам - Китайцы. занавес СУКА!!! достала политота, но скажу: правительство ублюдки что б вы сука сдохли все.
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6k
Николай 2 часа назад
говоришь им давай поджигай, мол я не против, а потом их в костер бросаешь... кто их искать будет...
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3k
Иван 2 часа назад
Да не, х*йня какая то, Путин же запретил лес вывозить.
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5k
Станислав 2 часа назад
Надо было их в той траве и сжечь. Неосторожное обращение с огнем...
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57k
pynh 2 часа назад
надо было там в траве их и поджарить
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