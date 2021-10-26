Житель Приморья избил пойманных за поджогом травы китайцев

Чтобы было понятней отношение жителей Приморья к поджигателям: за минувшие сутки в регионе действовало 17 лесных пожаров (14 из них на землях лесного фонда) на площади более 600 гектаров. И хотя специалисты говорят, что значительная часть очагов возгорания связана с неосторожным обращением с огнем, местные жители по мере возможностей ищут тех, кому это выгодно.





А выгодно это черным лесорубам, которые, возможно, действуют по заказу китайских партнеров. Схема работы у лесорубов крайне простая: после пожаров они получают разрешение на санитарную вырубку леса, но рубят далеко за пределами гарей. Под топор идёт, как правило, элитная древесина, которая потом сдается китайским заказчикам.