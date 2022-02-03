Блогер дал - блогер взял: парень оставил в подарок крупную купюру в магазине и сам забрал ее после съемки

Ради хайпа начинающие и вполне раскрученные блогеры готовы на что угодно. В Ставрополе сотрудники магазина "Пятерочка" увидели, как пара парней дурит подписчиков.
Чтобы увеличить количество подписчиков, блогеры регулярно устраивают конкурсы и всевозможные акции, на которых раздают подарки совершенно незнакомым людям. Парочка бездельников из Ставрополя решила срубить лайков и заработать популярность на нехитром аттракционе небывалой щедрости. Придя в магазин "Пятерочка", они сняли видео, как кладут пятитысячную купюру в лоток с шоколадками, заявив, что это подарок для подписчиков.
После этого видео появилось на страничке одного из блогеров, который сообщил координаты магазина на Старомарьевском шоссе. Парень рассчитывал на ажиотаж и получил его, правда, со знаком минус. Параллельно с его видео в соцсетях появился другой ролик - сотрудники той самой "Пятерочки" опубликовали запись с камеры наблюдения, на которой эти же блогеры после съемки забирают купюру и вместе с ней прихватывают шоколадку.
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Поняв, что что-то пошло не так, блогер связался с администрацией магазина и рассказал, что шоколадку он действительно положил в карман, но на кассе оплатил. А манипуляции с купюрой объяснил тем, что ролик снимали в два дубля. Блогер уверил, что не обманывал своих подписчиков и действительно оставил 5000 рублей им в подарок. Впрочем, эти детали администрацию магазина не интересовали - главное, что шоколад был оплачен. А нашел ли кто-то щедрый подарок, да и был он вообще или исчез сразу после съемок - тайна, покрытая мраком.
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