Блогер дал - блогер взял: парень оставил в подарок крупную купюру в магазине и сам забрал ее после съемки

Чтобы увеличить количество подписчиков, блогеры регулярно устраивают конкурсы и всевозможные акции, на которых раздают подарки совершенно незнакомым людям. Парочка бездельников из Ставрополя решила срубить лайков и заработать популярность на нехитром аттракционе небывалой щедрости. Придя в магазин "Пятерочка", они сняли видео, как кладут пятитысячную купюру в лоток с шоколадками, заявив, что это подарок для подписчиков.

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После этого видео появилось на страничке одного из блогеров, который сообщил координаты магазина на Старомарьевском шоссе. Парень рассчитывал на ажиотаж и получил его, правда, со знаком минус. Параллельно с его видео в соцсетях появился другой ролик - сотрудники той самой "Пятерочки" опубликовали запись с камеры наблюдения, на которой эти же блогеры после съемки забирают купюру и вместе с ней прихватывают шоколадку.