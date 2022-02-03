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Блогер дал - блогер взял: парень оставил в подарок крупную купюру в магазине и сам забрал ее после съемки

Блогер дал - блогер взял: парень оставил в подарок крупную купюру в магазине и сам забрал ее после съемки (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2022 07:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: блогер   видео   магазин   надурили   обман   пятерочка   съемка   хайп   
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Ради хайпа начинающие и вполне раскрученные блогеры готовы на что угодно. В Ставрополе сотрудники магазина "Пятерочка" увидели, как пара парней дурит подписчиков.

Чтобы увеличить количество подписчиков, блогеры регулярно устраивают конкурсы и всевозможные акции, на которых раздают подарки совершенно незнакомым людям. Парочка бездельников из Ставрополя решила срубить лайков и заработать популярность на нехитром аттракционе небывалой щедрости. Придя в магазин "Пятерочка", они сняли видео, как кладут пятитысячную купюру в лоток с шоколадками, заявив, что это подарок для подписчиков.

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После этого видео появилось на страничке одного из блогеров, который сообщил координаты магазина на Старомарьевском шоссе. Парень рассчитывал на ажиотаж и получил его, правда, со знаком минус. Параллельно с его видео в соцсетях появился другой ролик - сотрудники той самой "Пятерочки" опубликовали запись с камеры наблюдения, на которой эти же блогеры после съемки забирают купюру и вместе с ней прихватывают шоколадку.


Поняв, что что-то пошло не так, блогер связался с администрацией магазина и рассказал, что шоколадку он действительно положил в карман, но на кассе оплатил. А манипуляции с купюрой объяснил тем, что ролик снимали в два дубля. Блогер уверил, что не обманывал своих подписчиков и действительно оставил 5000 рублей им в подарок. Впрочем, эти детали администрацию магазина не интересовали - главное, что шоколад был оплачен. А нашел ли кто-то щедрый подарок, да и был он вообще или исчез сразу после съемок - тайна, покрытая мраком.



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Метки: блогер   видео   магазин   надурили   обман   пятерочка   съемка   хайп   
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2k
сеньор Леонсио 3 часа назад
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Hunson Abadeer 5 минут назад
да всем плевать
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787
Hallo FreeSpace Час назад
какая интересная история ...
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5k
samsr Час назад
Новости на развлекательном портале
полупокеров развелось нынче
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98
Андрей 2 часа назад
сразу вспомнился киевский блогер который подарил ребенку айфон и сразу забрал
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1k
Max 2 часа назад
Пора статью за тунеядство возвращать.
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5k
Артем Кощеев 3 часа назад
Новость, достойная школьной стенгазеты
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124
Дмитрий Семенов 3 часа назад
От слова БЛО-ХЕР.
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9k
Кенвуд 3 часа назад
БлоХЕРЫ. Ради "хайпа и лайков"... сленг помойный.
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2k
Алксандр Шевченко 3 часа назад
Сосиску в студию.
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