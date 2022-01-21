FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 4037 постов • 1135 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Водитель маршрутки в Люберцах чуть не подрался со школьником из-за оплаты проезда

Водитель маршрутки в Люберцах чуть не подрался со школьником из-за оплаты проезда (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2022 13:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Подмосковье   видео   водитель   люберцы   оплата проезда   скандал   съемка   
605
2
1

Бородатый водила оказался чрезвычайно требовательным. Его не устроил ни безнал, ни слишком крупная купюра, а уж когда он заметил камеру, то и вовсе взбунтовался.

Водителю маршрутного такси №12 в подмосковных Люберцах не угодить. Он не разрешил парнишке оплатить безналичной картой, а на протянутую 500-рублевую купюру заметил, что ему придется на сдачу отдавать все имеющиеся деньги. В итоге мальчишку выгнали из салона.


Школьник оказался не робкого десятка и включил на телефоне камеру, чтобы зафиксировать эти нарушения. К слову, с января в Подмосковье водители всех видов общественного транспорта должны без разговоров принимать безналичную оплату, однако нашему герою эти законы, видимо, не подходили по каким-то внутренним установкам. Увидев, что идет съемка, он попытался наброситься на школьника, и лишь вмешательство пассажирки помогло остудить его пыл.


После публикации видео в Сети водитель был уволен.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Ynews   Подмосковье   видео   водитель   люберцы   оплата проезда   скандал   съемка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
21
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 48 минут назад
что то "гости" охренели малость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
2k
Алекс Минуту назад
Стирай мой лицо))))) Так стер бы, обезьянка сама же попросила.
Пора уже заканчивать с ними, загостились, домой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
129
Alex 2 минуты назад
[мат] обезьяна. [мат] их надо, по-другому эта мразь не понимает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Великий Кормчий 5 минут назад
Ребята, в Люберцах нет ни одного рускоговорящего водятла в маршрутках!
Маршрут на Панки - это долина смерти!!!)))
Да о чём говорить? Октябрьский проспект в Люберцах проехать - жизнь пережить!
Вот если вам в жизни не хватает трэша, велкам фром Люберцы!)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
kalinser 15 минут назад
Надеть на кукан автопарк принявший на работу этого гамадрила!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Rus77 Полчаса назад
Да как можно вообще нанимать на управление средством повышенной опасности тупого ослоё6а!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
481
Трям Полчаса назад
Чемодан, вокзал, чуркестан!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
SuperTroll Полчаса назад
Чурки ссаные, всем автобусом отмудохать и отправить в аул в мешке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
787
Сергей Викторович Полчаса назад
Постирайте уже ему лицо, он же просит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
291
Александр Полчаса назад
Это программа действующей власти ,для подавления достоинства русского народа ,с последующим от сюда страхом перед чужаками и подавление любых проявлений инакомыслия .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
noName Полчаса назад
...через пару деньков видео будет: "Слюшай да,исФини пожалюста.Случайна так вишел.."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
481
Васёк 38 минут назад
Гандон, полагаю, уже едет на свою родину???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
harlamov 40 минут назад
Люберецкие чиновники, те же "крутые любера из 90-х" крышуют всех кавказцев, которые там живут и работают в большом количестве, получая деньги с глав диаспор. Вот и вся история.
Бескомпромиссные "патриоты из качалок" продались за тарелку шурпы)))
Им по херу на школьника и на страну.
Школьник - бедный, а Ибрагим с наличкой заходит в кабинет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67k
Viktor 45 минут назад
Животное, бля!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
828
SHAGREEN 46 минут назад
Водитель ишака и его же жена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вынесли ель и слава богу Вынесли ель и слава богу В Петербурге задержали таксиста, ударившего женщину-инвалида В Петербурге задержали таксиста, ударившего женщину-инвалида На Елену Ваенгу напала пьяная дебоширка в самолёте На Елену Ваенгу напала пьяная дебоширка в самолёте В жилом доме в подмосковном Ногинске взорвался газ, есть пострадавшие В жилом доме в подмосковном Ногинске взорвался газ, есть пострадавшие «Освободи мой машина»: водитель выгнал из автобуса пассажирку с соцкартой «Освободи мой машина»: водитель выгнал из автобуса пассажирку с соцкартой "Я тебе лицо разобью!": помощника прокурора, избившего таксиста, уволили за неподобающее поведение "Я тебе лицо разобью!": помощника прокурора, избившего таксиста, уволили за неподобающее поведение
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

82246



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
33
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Чтобы помнили... Часть 1
0
114
Чтобы помнили... Часть 1
Набирающие популярность в сообществах
ВГТРК оштрафовали за ролевые игры в эфире
0
6
ВГТРК оштрафовали за ролевые игры в эфире
Почему «Боже! Царя храни!» так похож на британский гимн?
0
6
Почему «Боже! Царя храни!» так похож на британский гимн?
“Карамора”. Вампирский Петербург, или Основано на нереальных событиях
“Карамора”. Вампирский Петербург, или Основано на нереальных событиях
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Звучит правдоподобно
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
3
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#ватермарк#люди#Ynews#милота#Реакция#фильм#забавно#спорт
#фото#факты#история#Приколы#кино#автомобили#Россия#аварии#авто аварии#дети
#интересно#прикол#интересное#СССР#подборка#картинки#в мире#дтп#автомир#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться