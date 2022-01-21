Водитель маршрутки в Люберцах чуть не подрался со школьником из-за оплаты проезда

Школьник оказался не робкого десятка и включил на телефоне камеру, чтобы зафиксировать эти нарушения. К слову, с января в Подмосковье водители всех видов общественного транспорта должны без разговоров принимать безналичную оплату, однако нашему герою эти законы, видимо, не подходили по каким-то внутренним установкам. Увидев, что идет съемка, он попытался наброситься на школьника, и лишь вмешательство пассажирки помогло остудить его пыл.



