Водитель маршрутки в Люберцах чуть не подрался со школьником из-за оплаты проезда

Бородатый водила оказался чрезвычайно требовательным. Его не устроил ни безнал, ни слишком крупная купюра, а уж когда он заметил камеру, то и вовсе взбунтовался.
Водителю маршрутного такси №12 в подмосковных Люберцах не угодить. Он не разрешил парнишке оплатить безналичной картой, а на протянутую 500-рублевую купюру заметил, что ему придется на сдачу отдавать все имеющиеся деньги. В итоге мальчишку выгнали из салона.
Школьник оказался не робкого десятка и включил на телефоне камеру, чтобы зафиксировать эти нарушения. К слову, с января в Подмосковье водители всех видов общественного транспорта должны без разговоров принимать безналичную оплату, однако нашему герою эти законы, видимо, не подходили по каким-то внутренним установкам. Увидев, что идет съемка, он попытался наброситься на школьника, и лишь вмешательство пассажирки помогло остудить его пыл.
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Пора уже заканчивать с ними, загостились, домой.
Маршрут на Панки - это долина смерти!!!)))
Да о чём говорить? Октябрьский проспект в Люберцах проехать - жизнь пережить!
Вот если вам в жизни не хватает трэша, велкам фром Люберцы!)))))
Бескомпромиссные "патриоты из качалок" продались за тарелку шурпы)))
Им по херу на школьника и на страну.
Школьник - бедный, а Ибрагим с наличкой заходит в кабинет.