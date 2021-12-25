В Новочебоксарске кот нашёл идеальное укрытие от холода

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Уличный кот, устав от зимних чувашских холодов решился на дерзкий поступок. Дождавшись, когда очередной покупатель зайдёт в местный магазин «Пятёрочка», он незаметно прошмыгнул за ним следом.
Перед глазами оголодавшего шерстяного бродяги появился прилавок с не запакованными хлебобулочными изделиями. И пока усатый с жадностью ел булку за 15.99, один из покупателей увидел вопиющие нарушение правил санитарии и возмущённо принялся снимать нарушителя на камеру телефона.
Опубликовал видео в соцсетях, и получил множество откликов... с осуждением себя же. Горожане встали на сторону кота, напомнив, что в магазине и без кота санитарные нормы не выполняются.
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да еще с таким аппетитом уплетает, как-будто кто отнимет)))
но если по делу,котики - эт канечн хорошо, но этот возможно,помойный. а значит это и лишай может быть,а глисты это уж стопудово(даже если домашний но по улице шляется).
там кто-то писал про ночные забеги тараканов, типа и так уже все пропало. - ну тогда давайте уж насрем туда, че мелочиться? а то тараканы,коты...
Жмутся в местах укромных! Муху мне жаль без ножек.
Кто оторвал ей ножки!? Жаль и его - поверьте!
Жалко себя немножко, за полчаса до смерти. (с)