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В Новочебоксарске кот нашёл идеальное укрытие от холода

В Новочебоксарске кот нашёл идеальное укрытие от холода (4 фото + 1 видео)

Автор:
25 декабря 2021 10:58
Сообщество : Животные
Метки: булка   видео   зима   кот   пятерочка   республика Чувашия   чебоксары   
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Уличный кот, устав от зимних чувашских холодов решился на дерзкий поступок. Дождавшись, когда очередной покупатель зайдёт в местный магазин «Пятёрочка», он незаметно  прошмыгнул за ним следом.

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Метки: булка   видео   зима   кот   пятерочка   республика Чувашия   чебоксары   
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8k
Garpia121 3 часа назад
Если котейка с жадностью уже хлеб ест, значит у него предел голода. Бедолага.
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8
BuBaiLo Час назад
Пятёрочка-выручает!
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13k
Евгений 2 часа назад
Поснимать повозмущаться все могут - а ты вот возьми и пристрой котейку в хорошие руки. Мы бы все порадовались.
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134
Liberman 2 часа назад
так то мою хрен заставишь хлеб жрать,да вообще не припомню кошаков чтобы хлеб ели,за редким исключением.
да еще с таким аппетитом уплетает, как-будто кто отнимет)))
но если по делу,котики - эт канечн хорошо, но этот возможно,помойный. а значит это и лишай может быть,а глисты это уж стопудово(даже если домашний но по улице шляется).
там кто-то писал про ночные забеги тараканов, типа и так уже все пропало. - ну тогда давайте уж насрем туда, че мелочиться? а то тараканы,коты...
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8
rulemixer Slawa49 50 минут назад
Подметок с кожаной обуви уже давно никто не ест (как делали моряки от голода еще во времена Колумба). Да и не смогли бы. Кожаной обуви уже практически нет.
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9k
Васильевна 3 часа назад
В нашем районе в одном продуктовом магазине котейка часто в тамбуре между входными дверями сидел. Иногда пытался прорваться внутрь за покупателями, но продавцы и охранник его вытуривали. Некоторые покупатели (включая меня) покупали ему корм и подкармливали рядом с магазином.
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−76
Sergey 3 часа назад
Жаль мне собак бездомных. Жалко бездомных кошек.
Жмутся в местах укромных! Муху мне жаль без ножек.
Кто оторвал ей ножки!? Жаль и его - поверьте!
Жалко себя немножко, за полчаса до смерти. (с)
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