"Жмурки": интересные факты и фото со съёмок

Есть в фильме и другие отсылки к кино прошлого. Главные герои "Жмурок" встречают рядом с Макдональдсом человека по прозвищу "Кабан". Некто с таким прозвищем упоминался в сериале "Бригада", но на экране так и не появился. Многие зрители расценили это как намёк на то, что действия "Бригады" и "Жмурок" происходят в одной вселенной.