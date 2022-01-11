"Жмурки": интересные факты и фото со съёмок

Этот гротескный фильм, стал единственной комедией, снятой Алексеем Балабановым. Обычно, режиссёр снимал фильмы по собственным сценариям, но для "Жмурок" было сделано исключение.
Сценарий для будущего фильма был написан Стасом Мохначёвым, малоизвестным, на тот момент, сценаристом.
Благодаря тому, что за экранизацию взялся Балабанов, к съёмкам удалось привлечь очень звёздный состав. Причём, многие актёры были утверждены на роли без каких-либо проб.
Некоторые именитые актёры соглашались и на эпизодические роли. Дмитрий Певцов, например, фигурирует в фильме меньше минуты. Исполняет актёр роль адвоката, что отсылает нас к популярному в 90-х сериалу "Бандитский Петербург".
Есть в фильме и другие отсылки к кино прошлого. Главные герои "Жмурок" встречают рядом с Макдональдсом человека по прозвищу "Кабан". Некто с таким прозвищем упоминался в сериале "Бригада", но на экране так и не появился. Многие зрители расценили это как намёк на то, что действия "Бригады" и "Жмурок" происходят в одной вселенной.
Чтобы придать актёрам необходимую для фильма внешность, гримёрам пришлось изрядно потрудиться. Актёры, как и положено в фильмах Балабанова, должны были выглядеть гиперреалистично.
Никита Михалков, который исполнил роль провинциального криминального авторитета, шутил на тему того, что после выхода "Жмурок", скажут, что в этом фильме он показал своё истинное лицо.
Очень много грима ушло на сцену в начале фильма. Действия происходят в морге, а снимали сцену в общественной бане. Роли жмуров исполнили актёры местного театра.
Снимали фильм в Нижнем Новгороде. Алексей Балабанов этот город хорошо знал, ведь в нём он когда-то учился в институте. Чтобы передать необходимую атмосферу 90-х, с улиц пришлось убрать все автомобили старше 95 года.
Сцена с сожжением архитектора в камине, была отсылкой к реальной истории, произошедшей в 90-х. Заниматься ремонтом в бандитских квартирах, было делом опасным.
Занятно, что в фильме "Жмурки" нет ни одного положительного персонажа. К положительным персонажам можно отнести разве что одного представителя животного мира - маленького крокодила в зоомагазине, который не съел мышку.
Источник:
- "Анаконда": интересные факты и фото со съёмок
- "Хэллоуин" - как снимался знаменитый (и один из самых прибыльных) фильм ужасов?
- "Трудная мишень": интересные факты и кадры со съёмок фильма
- "Дрожь земли": интересные факты о фильме и фото со съёмок
- "Золотое путешествие Синдбада": невероятные спецэффекты и красивые девушки в откровенных нарядах
Понравилось229
На мой взгляд истинное лицо он показал много раньше - в фильме "Вокзал для двоих".
Автор, ты не поверишь, еще и в одни годы....и в одной стране
Так писали в другом посте об этом фильме.
" - А-а-а, лук эт ми нау.."
Сколько этот фильм ни пересматривал, всегда находил знакомые места. Любимый город.
А Балабанов - гениален, мало найдётся такого уровня творцов.
Да ага у нас пол-России "Кабан, Батон и Дрын", что везде отсылки?)
Во времена булкохрустов такое тоже практиковалось сплошь и рядом. Архитектор Белозеров, создатель подмосковной усадьбы Марфино был в итоге до смерти засечен розгами по приказу своего хозяина князя Бориса Голицына, которому что-то не понравилось в очередном выполненном по его же приказу проекте Белозерова.