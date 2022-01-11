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"Жмурки": интересные факты и фото со съёмок

"Жмурки": интересные факты и фото со съёмок (10 фото)

Автор:
11 января 2022 09:23
Сообщество : Кино
Метки: актеры   жмурки   кино   роль   съемка   факты   фильм   
9368
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Этот гротескный фильм, стал единственной комедией, снятой Алексеем Балабановым. Обычно, режиссёр снимал фильмы по собственным сценариям, но для "Жмурок" было сделано исключение.

Сценарий для будущего фильма был написан Стасом Мохначёвым, малоизвестным, на тот момент, сценаристом.

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Благодаря тому, что за экранизацию взялся Балабанов, к съёмкам удалось привлечь очень звёздный состав. Причём, многие актёры были утверждены на роли без каких-либо проб.

Некоторые именитые актёры соглашались и на эпизодические роли. Дмитрий Певцов, например, фигурирует в фильме меньше минуты. Исполняет актёр роль адвоката, что отсылает нас к популярному в 90-х сериалу "Бандитский Петербург".

Есть в фильме и другие отсылки к кино прошлого. Главные герои "Жмурок" встречают рядом с Макдональдсом человека по прозвищу "Кабан". Некто с таким прозвищем упоминался в сериале "Бригада", но на экране так и не появился. Многие зрители расценили это как намёк на то, что действия "Бригады" и "Жмурок" происходят в одной вселенной.

Чтобы придать актёрам необходимую для фильма внешность, гримёрам пришлось изрядно потрудиться. Актёры, как и положено в фильмах Балабанова, должны были выглядеть гиперреалистично.

Никита Михалков, который исполнил роль провинциального криминального авторитета, шутил на тему того, что после выхода "Жмурок", скажут, что в этом фильме он показал своё истинное лицо.

Очень много грима ушло на сцену в начале фильма. Действия происходят в морге, а снимали сцену в общественной бане. Роли жмуров исполнили актёры местного театра.

Снимали фильм в Нижнем Новгороде. Алексей Балабанов этот город хорошо знал, ведь в нём он когда-то учился в институте. Чтобы передать необходимую атмосферу 90-х, с улиц пришлось убрать все автомобили старше 95 года.

Сцена с сожжением архитектора в камине, была отсылкой к реальной истории, произошедшей в 90-х. Заниматься ремонтом в бандитских квартирах, было делом опасным.

Занятно, что в фильме "Жмурки" нет ни одного положительного персонажа. К положительным персонажам можно отнести разве что одного представителя животного мира - маленького крокодила в зоомагазине, который не съел мышку.


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Метки: актеры   жмурки   кино   роль   съемка   факты   фильм   
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3k
Egoro 4 часа назад
"Никита Михалков, который исполнил роль провинциального криминального авторитета, шутил на тему того, что после выхода "Жмурок", скажут, что в этом фильме он показал своё истинное лицо".
На мой взгляд истинное лицо он показал много раньше - в фильме "Вокзал для двоих".
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57k
Парагвайский шпион 9 минут назад
Я летел из Нижнего с козлиной-Паниным. Он ЗАЕ@АЛ весь самолет тогда своими истериками, что летать боится. Пьяный был. Противный - ПИПЕЦ! Потом уже узнал, что это он, наверное со съемок "Жмурки" возвращался...
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266
kolobok263 12 минут назад
"Многие зрители расценили это как намёк на то, что действия "Бригады" и "Жмурок" происходят в одной вселенной."
Автор, ты не поверишь, еще и в одни годы....и в одной стране
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2k
PROXOR81 24 минуты назад
Самый лучший момент в фильме. Каждый раз ржу с этого момента.
Ссылка www.youtube.com
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25k
Андрей Полчаса назад
Балабанов конечно гениальный режиссер, жаль ушел рано.
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30
Dj Vova 49 минут назад
а разве сцена сжигания была? я только помню "карачун тебе, цырытали" и позже фразу про то, что действительно сжег. или я видел обрезанную версию?
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7k
Vadim 53 минуты назад
"Действия происходят в морге, а снимали сцену в общественной бане. Роли жмуров исполнили актёры местного театра." - А помню, это где покойнички такие в морге лежат и дышат. Особенно бабка справа.
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5
TigerOld Час назад
Отличный фильм. Мне особенно финал нравиться – когда эти два в чиновников превращаются и сидят у окна с видом на Кремль … интересно сейчас при показе фильма по ТВ, этот финал не порезали ?
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10k
Джон Уик Час назад
Ага и ещё озвучка чужими голосами не играющих в фильме актёров.
Так писали в другом посте об этом фильме.
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4k
Владимир Час назад
а Красько,он просто пришёл сказать что бы потише сделали музыку.чем провинился,чем он отрицательный.
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23k
Михаил Сметанкин Час назад
Не знаю, важно это или нет, но Панин в фильме говорил не своим голосом. Его переозвучил Гальцев.
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11k
Krapiv 2 часа назад
а за саундтрек отдельное спасибо
" - А-а-а, лук эт ми нау.."
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101
kitdmuk_wqed 2 часа назад
Я в Горький, когда был студентоь, частенько вози чемоданами джинсу и сигареты. Ну и жил там не день-другой у сослуживцев. Замечательные люди, прекрасный город, Въезд в него вдоль стены Кремля, вид с подножия Валерия Палыча, таких красот я нигде не видел. А выпечка - самая вкусная какую я пробовал.... А водка с семи утра на Свердле...
Сколько этот фильм ни пересматривал, всегда находил знакомые места. Любимый город.
А Балабанов - гениален, мало найдётся такого уровня творцов.
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36k
Алексей 2 часа назад
встречают рядом с Макдональдсом человека по прозвищу "Кабан". Некто с таким прозвищем упоминался в сериале "Бригада", Многие зрители расценили это как намёк на то, что действия "Бригады" и "Жмурок" происходят в одной вселенной.
Да ага у нас пол-России "Кабан, Батон и Дрын", что везде отсылки?)
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30
Dj Vova Алексей 48 минут назад
"живут в одной вселенной" (с) тм
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1k
Dorell 2 часа назад
Панин плохо кончил
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2k
ProstoBoBka 2 часа назад
В фильме показано становление депутатов, особоенно Едра!
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13k
net 2 часа назад
А ведь Дюжев тогда даже не подозревал, какая опасность подстерегала его совсем рядом. Панин тихонько вынашивал свои коварные планы)))
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8k
Юрий 3 часа назад
Как это фильм можно назвать комедийным? Насилие и кровь через край, неважно кого избивают или убивают это все равно избиение или смерть, как над этим можно веселиться?
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3k
leto2016 3 часа назад
Из положительных (или скорее нейтральных не падонков) : врач вытащивший пулю, мужик в бильярдной, секретарша-официантка, архитектор, две длинноногие барышни идущие мимо гг, секретарша адвоката, вадик, застреленный сосед, отец с сыном в зоопарке и "их" крокодильчик. Вроде всех припомнил.
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1k
Атомный Крот 3 часа назад
"Сцена с сожжением архитектора в камине, была отсылкой к реальной истории, произошедшей в 90-х. Заниматься ремонтом в бандитских квартирах, было делом опасным."

Во времена булкохрустов такое тоже практиковалось сплошь и рядом. Архитектор Белозеров, создатель подмосковной усадьбы Марфино был в итоге до смерти засечен розгами по приказу своего хозяина князя Бориса Голицына, которому что-то не понравилось в очередном выполненном по его же приказу проекте Белозерова.
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5k
soar 3 часа назад
Вот положительный персонаж)
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