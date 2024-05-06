10 сцен из фильмов, которые были сняты без участия специалистов по компьютерным спецэффектам

Разлетающиеся палатки с овощами и фруктами были красиво замедлены для фильма, но съёмочная группа ничего не рисовала, а действительно организовала серию мини-взрывов прямо на улице.

Про то, что в фильмах Кристофера Нолана в подобных случаях чаще всего используются практические спецэффекты.