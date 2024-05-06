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10 сцен из фильмов, которые были сняты без участия специалистов по компьютерным спецэффектам

10 сцен из фильмов, которые были сняты без участия специалистов по компьютерным спецэффектам

Автор:
06 мая 2024 09:23
Сообщество : Кино
Метки: актеры   за кадром   кино   роль   спецэффекты   съемка   фильм   
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Так уж получается, что зрители больше уважают фильмы с использованием практических эффектов и радуются, узнавая, что в их любимых фильмах большая часть визуальных ухищрений сделана не с помощью CGI, а как бы натурально.

Сейчас такие эффекты наверняка бы сделали с помощью компьютера, как и поступали в новых частях «Терминатора», но в начале 90-х использование вот таких скульптур помогало реализовать задумку куда реалистичнее.

Разлетающиеся палатки с овощами и фруктами были красиво замедлены для фильма, но съёмочная группа ничего не рисовала, а действительно организовала серию мини-взрывов прямо на улице.

Про то, что в фильмах Кристофера Нолана в подобных случаях чаще всего используются практические спецэффекты.

Можно было предположить, что актёров снимают отдельно, а потом накладывают фрагменты друг на друга, регулируя размеры, что вполне реально. Но здесь используется хитрая техника, при которой один актёр находится гораздо дальше от камеры, чем другой, хотя зрителям так вовсе не кажется.

Существует видео, на котором режиссёр фильма Мишель Гондри самолично объясняет, как снималась эта сцена.


Зачем что-то рисовать, если можно использовать мощную гидравлическую установку и «насадить» на неё реальный грузовик? Ведь так кадр выглядит гораздо натуралистичнее.

В фильме показано два десятка самых разных монстров, и большая их часть появилась на свет с помощью грима и костюмов. В частности этот жуткий водяной.

Даже в 2021 году подобные эффекты могут делать не на компьютере, а с помощью сложных накладок на лицо актёра. В данном случае это на себе испытал Дэвид Дастмалчян.

Актрису Пэм Феррис одели в огромный костюм раздутой Марджори Дурсль и с помощью тросов поднимали её в воздух для съёмок моментов, где она улетает ввысь.

Для съёмок сцены использовались искусственные белки для массовки и 40 реальных специально обученных грызунов. Они на самом деле разбивали грецкие орехи и коллективно нападали на героиню.


Сцену, где героиня попадает баскетбольным мячом в корзину с порядочного расстояния, да ещё и стоя к ней спиной, изначально планировали отредактировать с помощью компьютера. Мол, ты просто брось, а мы потом цифровым способом откорректируем полёт мяча. Но Сигурни Уивер настояла на том, что сама справится и действительно попала в цель, причём не с двухсотой попытки, а с… шестой.

Актёр Рон Перлман, стоящий на заднем плане, настолько не ожидал такого, что чуть не испортил кадр, сменив недоброжелательное выражение лица своего персонажа на нехарактерную для него улыбку.


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Метки: актеры   за кадром   кино   роль   спецэффекты   съемка   фильм   
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Вася 49 минут назад
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