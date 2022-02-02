Самый молодой в стране водитель автобуса пришел к своей мечте

226
4
18-летний подросток стал самым молодым водителем автобуса в Великобритании. По его словам, он счастлив, поскольку получил работу, о которой мечтал всю жизнь.
Крэйш Саймс из Брэдфорда, Западный Йоркшир, получил работу в региональной автобусной компании Transdev после того, как в прошлом месяце с первого раза сдал экзамен на лицензию водителя автобуса.
18-летний парень ранее почти два года работал в дисконтном магазине, но когда наконец-то достиг возраста, когда мог претендовать на работу своей мечты, он пошел на это и с тех пор ни разу не пожалел.
«Люди, которых я вожу, исключительно милы и дружелюбны, и я очень рад быть здесь ради них, - говорит Крэйш. - Это работа, которой я всегда хотел заниматься».
18-летний парень ранее почти два года работал в дисконтном магазине, но когда наконец-то достиг возраста, когда мог претендовать на работу своей мечты, он пошел на это и с тех пор ни разу не пожалел.
«Люди, которых я вожу, исключительно милы и дружелюбны, и я очень рад быть здесь ради них, - говорит Крэйш. - Это работа, которой я всегда хотел заниматься».
Профессию водителя не назовешь ни модной, ни престижной. Так почему же тогда Крэйша так тянуло к ней? По его словам, он просто любит водить машину и поболтать, а для этого лучшего места просто не найти. «Каждый день у меня проходит по-разному, но лучшая часть этого дня — когда улыбаешься пассажиру, который садится в твой автобус, и беседуешь с ним о чем-нибудь. Я наслаждаюсь каждой минутой».
«Я проработал в дисконтном магазине почти два года, когда решил переключиться на вождение автобуса, и с тех пор я никогда не оглядывался назад, - продолжает Крэйш. - Мне нравится водить машину, плюс навыки обслуживания клиентов, которым я научился за кассой, помогают мне теперь заботиться о людях в моем автобусе. Обычно я езжу по маршруту в Отли-Дэш — мы местный автобус в Отли и его окрестностях, и я уже каждый день здороваюсь со своими постоянными клиентами».
«Я проработал в дисконтном магазине почти два года, когда решил переключиться на вождение автобуса, и с тех пор я никогда не оглядывался назад, - продолжает Крэйш. - Мне нравится водить машину, плюс навыки обслуживания клиентов, которым я научился за кассой, помогают мне теперь заботиться о людях в моем автобусе. Обычно я езжу по маршруту в Отли-Дэш — мы местный автобус в Отли и его окрестностях, и я уже каждый день здороваюсь со своими постоянными клиентами».
Что касается звания самого молодого водителя Британии, Крэйш утверждает, что во многом обязан этим своему инструктору по вождению Барри Дину, и на самом деле он мог бы стать самым молодым водителем автобуса в стране даже раньше. «Барри — блестящий инструктор, и он помог мне научиться тому что я умею сегодня, - говорит Крэйш. - Я бы прошел квалификацию еще раньше, но нам пришлось ждать в три раза дольше, чем обычно, чтобы получить мои документы и дату тестирования».
Теперь Крэйш -сотрудник автобусной компании Кейли, входящей в группу Transdev, и генеральный менеджер Алан Ишервуд надеется, что другие молодые люди тоже пойдут по его стопам.
Теперь Крэйш -сотрудник автобусной компании Кейли, входящей в группу Transdev, и генеральный менеджер Алан Ишервуд надеется, что другие молодые люди тоже пойдут по его стопам.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- 18 лет заточения. Мод Жульен: девочка, которую пытались сделать сверхчеловеком
- Дети известных актеров, ставшие преступниками
- На краю полярных льдов: жизнь и быт настоящих полярников
- Снимать квартиру - все равно, что ходить по минному полю
- "А это правда существует?": 20+ удивительных явлений и предметов
Метки: Великобритания Мечта Мечты сбываются Счастливый конец водитель автобуса истории мальчик за рулем профессия мечты
18
Понравилось18
Новости партнёров