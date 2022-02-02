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Самый молодой в стране водитель автобуса пришел к своей мечте

Самый молодой в стране водитель автобуса пришел к своей мечте (4 фото)

Автор:
02 февраля 2022 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Великобритания   Мечта   Мечты сбываются   Счастливый конец   водитель автобуса   истории   мальчик за рулем   профессия мечты   
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18-летний подросток стал самым молодым водителем автобуса в Великобритании. По его словам, он счастлив, поскольку получил работу, о которой мечтал всю жизнь.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   Мечта   Мечты сбываются   Счастливый конец   водитель автобуса   истории   мальчик за рулем   профессия мечты   
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Чётенький 2 часа назад
Это хорошо когда человеку нравится его работа
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Элек Мек 53 минуты назад
В СССР водителю автобуса должно было быть 21 год,сейчас думаю ничего не изменилось.
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