Самый молодой в стране водитель автобуса пришел к своей мечте

Профессию водителя не назовешь ни модной, ни престижной. Так почему же тогда Крэйша так тянуло к ней? По его словам, он просто любит водить машину и поболтать, а для этого лучшего места просто не найти. «Каждый день у меня проходит по-разному, но лучшая часть этого дня — когда улыбаешься пассажиру, который садится в твой автобус, и беседуешь с ним о чем-нибудь. Я наслаждаюсь каждой минутой».

«Я проработал в дисконтном магазине почти два года, когда решил переключиться на вождение автобуса, и с тех пор я никогда не оглядывался назад, - продолжает Крэйш. - Мне нравится водить машину, плюс навыки обслуживания клиентов, которым я научился за кассой, помогают мне теперь заботиться о людях в моем автобусе. Обычно я езжу по маршруту в Отли-Дэш — мы местный автобус в Отли и его окрестностях, и я уже каждый день здороваюсь со своими постоянными клиентами».