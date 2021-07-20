20 фото, которые докажут, что наш мир - не такое плохое место!

"Я выцарапал эту надпись в аудитории школы Централ Хай в первый год учебы. Вскоре я перешел в школу LaSalle. Мы с Линдой по-прежнему вместе, в нашем активе - три чудесные дочери и 50 лет брака. Я еще в школе сказал друзьям, что женюсь на Линде, и вот 1 августа мы отметим 51 год вместе. Женитьба на этой прекрасной доброй леди - лучшее, что я сделал в жизни. Спасибо, что поделились фото!"