20 фото, которые докажут, что наш мир - не такое плохое место!

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Даже если день не задался, напомните себе, что в жизни есть и светлая сторона!
Несколько лет назад Кванеша Беркс работала в "Макдоналдсе". Сейчас она - член Олимпийской сборной США по легкой атлетике. Кванеша гордится тем, чего достигла, и рассказывает об этом в соцсетях
"Начинала в "Макдоналдсе" - теперь еду на Олимпиаду!"
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Сид случайно отправила фото своего нового платья по неправильному номеру - и получила великолепный ответ!
"Похоже, это сообщение было адресовано кому-то другому. Моей жены нет дома, так что я не смог узнать, что она думает по этому поводу, но мы с детьми считаем, что оно вам очень идет! Вам, безусловно, стоит его купить!"
Дэна Блэка парализовало в результате аварии. За 4 года он собрал 22 000 фунтов (2,2 миллиона рублей) на новаторскую операцию, которая помогла бы ему вновь ходить, - и отдал эти деньги на операцию мальчику, у которого было больше шансов пойти
В 4 года Джош Стокхилл заболел лейкемией. Он победил болезнь дважды и теперь идет в первый класс!
Во время жары в Аризоне хозяин пса, чтобы его питомец не обжег лапы об асфальт и не получил тепловой удар, возит его с собой в сумке-холодильнике
"Мой пес помог мне пережить несколько замерших беременностей, три выкидыша и диагноз "бесплодие". А теперь он стал одним из главным героем праздника, который мы с мужем устроили по поводу случившегося чуда: моей беременности уже 16 недель!
"Будущий старший брат".
"Я забыл на улице рюкзак с ноутбуком. Какой-то парень нашел его и позвонил мне из кафе - у него даже не было телефона! Потом он дождался меня в кафе и отдал рюкзак - ничего не пропало! Хороших людей много!"
"Он сказал дочери: "Не говори, что твой отец - дворник, над тобой будут смеяться". Она запостила это фото в соцсети с подписью: "Мой отец - дворник, и я горжусь им. Папа, я люблю тебя!"
"Когда у меня родился сын, я завела электронный почтовый ящик, на который сбрасываю все его достижения, фотографии, интересные моменты из жизни. Когда он вырастет, я дам ему пароль от этого почтового ящика"
С наилучшими пожеланиями
"Дорогой человек позади меня! Надеюсь, у тебя сегодня хороший день. Всего тебе наилучшего! Человек впереди тебя".
"Мама вынуждена оставаться в изоляции в своей комнате из-за радиационной терапии рака, которую она проходит. Чтобы быть с ней рядом, папа установил стол у ее двери. Это так трогательно!"
Местный музей запостил фото школьной парты 1965 года с выцарапанной надписью "Бенни и Линда". Бенни отозвался в комментариях
"Я выцарапал эту надпись в аудитории школы Централ Хай в первый год учебы. Вскоре я перешел в школу LaSalle. Мы с Линдой по-прежнему вместе, в нашем активе - три чудесные дочери и 50 лет брака. Я еще в школе сказал друзьям, что женюсь на Линде, и вот 1 августа мы отметим 51 год вместе. Женитьба на этой прекрасной доброй леди - лучшее, что я сделал в жизни. Спасибо, что поделились фото!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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