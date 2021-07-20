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20 фото, которые докажут, что наш мир - не такое плохое место!

20 фото, которые докажут, что наш мир - не такое плохое место! (21 фото)

Автор:
20 июля 2021 15:50
Сообщество : Истории
Метки: Счастливый конец   доброта   истории   истории в фотографиях   мило   помощь ближнему   светлая сторона   трогательно   
537
21
Даже если день не задался, напомните себе, что в жизни есть и светлая сторона!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Счастливый конец   доброта   истории   истории в фотографиях   мило   помощь ближнему   светлая сторона   трогательно   
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Booka1a 4 минуты назад
последний нехило мотивировался
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