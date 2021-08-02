30 историй, которые растопят ваше сердце

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Если вам кажется, что жизнь загнала вас в тупик, из которого нет выхода, - прочтите эти истории, и вы поймете, что шанс на победу есть всегда!
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"Наша мама умерла, когда мне было 16 лет. Наш отчим мог бросить меня и сестру, но он работал на трех работах, чтобы мы ни в чем не нуждались. Он умер пару лет назад, но я никогда его не забуду!"
"В 2015 году мой маленький брат умер от кардиомиопатии. Сегодня я защитила диссертацию о генетических причинах этой болезни. Брат гордился бы мной""
"Мой муж вырос без отца. Сегодня мой папа и мой муж впервые едут вдвоем в поход - как отец и сын"
"Это Харит аль Содони, шпион в запрещенной ИГИЛ. Он спас тысячи людей от взрывов бомб смертников прежде, чем был разоблачен и убит
"Мой отец умер 3 года назад, но на гугл-картах он по-прежнему занят своим любимым садоводством"
У него церебральный паралич, митохондриальное заболевание, до 7-го класса он учился в спецшколе. Он только что окончил обычную школу с отличием
"Я обещал отвезти ее на море в ее последние дни, но вмешался карантин из-за коронавируса. Теперь я все-таки выполнил обещание
"У меня ДЦП, такчто мне трудно бегать. Сегодня я пробежала три километра и очень горжусь собой!"
"Когда умер мой дед, бабушка стала учиться рисовать, чтобы отвлечься. Год спустя она подарила мне эту картину"
Этот 15-летний жеребец из французского Пейо поднимает настроение тяжелобольным пациентам в госпитале Кале
"Я слышал, как муж шепчется с дочкой, обещая что-то заказать для нее в интернете. Сегодня пришла из магазина и увидела это"
"Мои соседи всегда сообщают своему псу, что я вышел во двор, - и он бежит ко мне здороваться. Вот он, ждет вкусняшку"
"Мне сказали, что мои шансы иметь детей призрачны из-за радиации. Семь лет спустя родился мой сын"
"Этот парень выпал из гнезда, и за ним уже кралась кошка. Я отвезла его в центр помощи диким животным, но он и там все время лез ко мне обниматься"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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