"Достань мне звезду": за романтический порыв парня порадовать девушку, паре грозит тюрьма

635
2
1
Поздним вечером пара из Ельца совершала романтическую прогулку. Площадь, сияющая ёлка и любовное настроение, идиллия, одним словом.
В какой-то момент девушке приглянулась светящаяся звезда на ёлке, о чём она сообщила своему ухажёру. Тот недолго думая решил порадовать возлюбленную и они начали срывать украшение. Наверное, думали, что ёлку всё равно скоро уберут и никто не заметит. Девушка долго возилась возле дерева, потом парень сорвал украшение и они унесли по-быстрому ноги. Но остаться незамеченными им не удалось, напротив ёлки стоит камера наблюдения. Полиция романтический порыв парня не оценила. Возбудили уголовное дело за кражу, теперь ребятам грозит до пяти лет лишения свободы.
Источник:
Ссылки по теме:
- Негр при помощи кулаков совершил добрый поступок
- Девушка украла у отца 20 тысяч долларов и потратила их на онлайн-игру
- Менеджер ВТБ похитил у румынского футболиста Флореску более 60 тысяч евро
- Краснодарская цыганка пошла на дело в перчатках, но без маски
- На видео попала попытка педофила напасть на девочку в Анапе
12
Понравилось12
Новости партнёров