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"Достань мне звезду": за романтический порыв парня порадовать девушку, паре грозит тюрьма

"Достань мне звезду": за романтический порыв парня порадовать девушку, паре грозит тюрьма (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2022 00:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Елец   камеры наблюдения   кража   неудачное ограбление   парень и девушка   ёлочное украшение   
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Поздним вечером пара из Ельца совершала романтическую прогулку. Площадь, сияющая ёлка и любовное настроение, идиллия, одним словом.
В какой-то момент девушке приглянулась светящаяся звезда на ёлке, о чём она сообщила своему ухажёру. Тот недолго думая решил порадовать возлюбленную и они начали срывать украшение. Наверное, думали, что ёлку всё равно скоро уберут и никто не заметит. Девушка долго возилась возле дерева, потом парень сорвал украшение и они унесли по-быстрому ноги. Но остаться незамеченными им не удалось, напротив ёлки стоит камера наблюдения. Полиция романтический порыв парня не оценила. Возбудили уголовное дело за кражу, теперь ребятам грозит до пяти лет лишения свободы. 

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Метки: Елец   камеры наблюдения   кража   неудачное ограбление   парень и девушка   ёлочное украшение   
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9  комментариев
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15k
vikklu 2 часа назад
Эх, надо было мильярдов десять скрысить, тогда точно условкой отделались бы. А то и не нашли бы их вовсе. А так закон суров. Украл, в тюрму!
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111
Дмитрий Семенов Полчаса назад
Вопрос ,Нахера ?????
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862
Лебовски 44 минуты назад
Ну хз..... А что, романтично))))))))
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256
zz Час назад
Идиоты оба. Бабы дуры придумывают такую хрень, а мужики вдвойне идиоты когда пытаются выполнить такие желания дуры.
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5k
Mixalych 2 часа назад
Если присядет, сможет звезды себе наколоть, ну и купола
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