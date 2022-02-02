"Достань мне звезду": за романтический порыв парня порадовать девушку, паре грозит тюрьма

В какой-то момент девушке приглянулась светящаяся звезда на ёлке, о чём она сообщила своему ухажёру. Тот недолго думая решил порадовать возлюбленную и они начали срывать украшение. Наверное, думали, что ёлку всё равно скоро уберут и никто не заметит. Девушка долго возилась возле дерева, потом парень сорвал украшение и они унесли по-быстрому ноги. Но остаться незамеченными им не удалось, напротив ёлки стоит камера наблюдения. Полиция романтический порыв парня не оценила. Возбудили уголовное дело за кражу, теперь ребятам грозит до пяти лет лишения свободы.