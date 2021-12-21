Воровство вышло на новый уровень – тащат даже мосты

Городские власти оценили мост в 40 тыс долларов (около 3 млн рублей). Полиция тут же стала искать преступника. Но не тут то было.



Только 17 декабря правоохранители заподозрили 63-летнего Дэвида Брэмли, который работал неподалёку от места преступления. На его земле провели обыск, и разобранный мост был найден.



Интересно то, что для кражи моста мужчина воспользовался услугами местной автотранспортной компании и заказал у них подъёмный кран.



Суд квалифицирует эту кражу, как тяжкое преступление. Разбирательство состоится 23 декабря.



А для чего американцу нужен был мост? Как вы думаете?