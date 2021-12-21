Воровство вышло на новый уровень – тащат даже мосты

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Почти 18-метровый мост стал жертвой американца. Сначала с моста украли деревянное покрытие, а потом и всю металлическую конструкцию.
Несколько лет назад мост был установлен в парке Миддлбери-Ран (штат Огайо), но позже его сняли во время работ по благоустройству и восстановлению заболоченных земель. Мост положили в поле, где, видимо, на него и обратил внимание злоумышленник.
3 ноября рабочие заметили, что с моста пропал деревянный настил. А 11 ноября была обнаружена пропажа всего металлического каркаса. Длина моста составила 17,7 метров, а ширина – 3 метра.
3 ноября рабочие заметили, что с моста пропал деревянный настил. А 11 ноября была обнаружена пропажа всего металлического каркаса. Длина моста составила 17,7 метров, а ширина – 3 метра.
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Городские власти оценили мост в 40 тыс долларов (около 3 млн рублей). Полиция тут же стала искать преступника. Но не тут то было.
Только 17 декабря правоохранители заподозрили 63-летнего Дэвида Брэмли, который работал неподалёку от места преступления. На его земле провели обыск, и разобранный мост был найден.
Интересно то, что для кражи моста мужчина воспользовался услугами местной автотранспортной компании и заказал у них подъёмный кран.
Суд квалифицирует эту кражу, как тяжкое преступление. Разбирательство состоится 23 декабря.
А для чего американцу нужен был мост? Как вы думаете?
Только 17 декабря правоохранители заподозрили 63-летнего Дэвида Брэмли, который работал неподалёку от места преступления. На его земле провели обыск, и разобранный мост был найден.
Интересно то, что для кражи моста мужчина воспользовался услугами местной автотранспортной компании и заказал у них подъёмный кран.
Суд квалифицирует эту кражу, как тяжкое преступление. Разбирательство состоится 23 декабря.
А для чего американцу нужен был мост? Как вы думаете?
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И за 30 лет никто даже не покусился на них. Вот что значит город высокой культуры.
Знатоки оценили.