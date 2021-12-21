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Воровство вышло на новый уровень – тащат даже мосты

Воровство вышло на новый уровень – тащат даже мосты (3 фото)

Автор:
21 декабря 2021 12:00
Сообщество : Жизнь в США
Метки: кража   кран   металлическая конструкция   мост   огайо   сша   
1854
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Почти 18-метровый мост стал жертвой американца. Сначала с моста украли деревянное покрытие, а потом и всю металлическую конструкцию.
Несколько лет назад мост был установлен в парке Миддлбери-Ран (штат Огайо), но позже его сняли во время работ по благоустройству и восстановлению заболоченных земель. Мост положили в поле, где, видимо, на него и обратил внимание злоумышленник.

3 ноября рабочие заметили, что с моста пропал деревянный настил. А 11 ноября была обнаружена пропажа всего металлического каркаса. Длина моста составила 17,7 метров, а ширина – 3 метра.
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Городские власти оценили мост в 40 тыс долларов (около 3 млн рублей). Полиция тут же стала искать преступника. Но не тут то было.

Только 17 декабря правоохранители заподозрили 63-летнего Дэвида Брэмли, который работал неподалёку от места преступления. На его земле провели обыск, и разобранный мост был найден.

Интересно то, что для кражи моста мужчина воспользовался услугами местной автотранспортной компании и заказал у них подъёмный кран.

Суд квалифицирует эту кражу, как тяжкое преступление. Разбирательство состоится 23 декабря.

А для чего американцу нужен был мост? Как вы думаете?

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Метки: кража   кран   металлическая конструкция   мост   огайо   сша   
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206
KS 2 часа назад
Как для чего нужен был? В хозяйстве всё пригодится!
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456
zenon 17 минут назад
В Америке уже дошли до ручки. Мосты ставят куда-ни попадя. Попадя - это или где попало, или жена попа, не в курсе тела.
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1k
Атомный Крот 36 минут назад
В Питере снятые в 80е фермы Володарского моста удалось продать лишь спустя 30 лет.
С аукциона.
https://www.ntv.ru/novosti/1883978/https://www.ntv.ru/novosti/1883978/

И за 30 лет никто даже не покусился на них. Вот что значит город высокой культуры.

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450
esb18 41 минуту назад
Может пруд хотел выкопать. А мост - чтобы не обходить каждый раз.
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1k
Хансон Абадир 49 минут назад
утащил блин незаметно
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1k
Пихайло Час назад
18-ти метровый мост всего 3 млн рублей?! Как-то это мелочно. Не то, что у нас!!!
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456
zenon Пихайло 15 минут назад
Не надо наговаривать на россиян. Не стащили бы они мост вместе с рекой. Всегда реки оставляют по месту приписьки.
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4k
livaneth Час назад
На суде расскажет.
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2k
Сергей Сергеев Час назад
Ставлю на черное.
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63k
parallax 2 часа назад
Банально сдать в лом, уже немалые деньги.
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