На видео попала попытка педофила напасть на девочку в Анапе

Наблюдательная девочка заходить в лифт не стала и вышла из подъезда. Мужчина замялся, зашёл и вышел из лифта, а когда услышал, что кто-то едет на лифте, быстро спрятался на лестничной площадке, после чего покинул подъезд. Видеозаписью поделилась одна из жительниц Анапы. «Этот тип увязался за одноклассницей моей дочери. Девочка, заподозрив неладное, не стала вызывать лифт и вышла из подъезда. Услышав, что кто-то едет в лифте, он спрятался на лестничной площадке, а потом вышел из подъезда. Родители, берегите детей!», – написала женщина. Полиция заинтересовалась этим роликом.

"По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение", – прокомментировали в пресс-службе ОМВД по Анапе.