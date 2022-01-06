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На видео попала попытка педофила напасть на девочку в Анапе

На видео попала попытка педофила напасть на девочку в Анапе (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 января 2022 18:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: анапа   девочка-подросток   камеры наблюдения   педофил   полиция   преследование   
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Инцидент произошёл в многоквартирном доме по улице Промышленной 2. На видео видно, что мужчина целенаправленно идёт за девочкой и забегает с ней подъезд и пытается пройти с ней в лифт. 
Наблюдательная девочка заходить в лифт не стала и вышла из подъезда. Мужчина замялся, зашёл и вышел из лифта, а когда услышал, что кто-то едет на лифте, быстро спрятался на лестничной площадке, после чего покинул подъезд. Видеозаписью поделилась одна из жительниц Анапы. «Этот тип увязался за одноклассницей моей дочери. Девочка, заподозрив неладное, не стала вызывать лифт и вышла из подъезда. Услышав, что кто-то едет в лифте, он спрятался на лестничной площадке, а потом вышел из подъезда. Родители, берегите детей!», – написала женщина. Полиция заинтересовалась этим роликом.
"По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение", – прокомментировали в пресс-службе ОМВД по Анапе.
Не переставайте повторять детям правила безопасности, не позволяйте трагедии из Костромы, где два нелюдя изнасиловали и убили пятилетнюю девочку , повторится. 

Источник:

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Метки: анапа   девочка-подросток   камеры наблюдения   педофил   полиция   преследование   
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19  комментариев
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gnyS i 3 часа назад
Откуда такой заголовок, личность человека установлена? он привлекался по статье ? Откуда выводы о его намерениях ?
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12k
Bill Полчаса назад
Выглядит так, как будто лифт был обоссан. Девочка не стала туда заходить. Мужик сначала сунулся, потом решул "ну его нах, лучше уж по пожарной лестнице". Парень в белой куртке тоже появился не из лифта. Попыток изнасилования не увидел. Мужик даже руки из карманов не вынимал.
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473
Bendix Час назад
Родителям девочки спасибо за правильное воспитание и пример для нерадивых. Соседка молодец, что видео предоставила правоохранителям. Если кому-то ситуация покажется невинной, то уверяю, что у ребёнка случился стресс по возвращению домой. Вести себя нужно адекватно, чтобы у окружающих даже сомнения не возникало относительно ваших намерений.
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14k
куджо 2 часа назад
Ч за хня творится, давайте все вместе будем бдительны. Я как то своего капризничающего сына в машину садил, не хотел домой, гулять он хотел, дак подошёл мужчина, спросил, не меня а ребёнка, кто он кто я, я даже не обиделся, спасибо за не равнодушие!
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4k
Юрий Злой 2 часа назад
вспомнилось статья читал года 2-3 назад, мужик заскочил на минутку в магазин, выходит - смотрит какой то мелкий ....дюк в его машине шнарится, он его за ухо, а тот давай орать
-помогите, педофил
налетела толпа, пока разобрались мужик несколько переломов получил, а не против чтобы сажать этих тварей на кол, но акуратно
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14k
Роберт Шекли 2 часа назад
Интересно какие еще могли быть мотивы у урода для того, чтобы преследовать девочку, успеть добежать до закрытия двери в подъезде, а потом спрятаться, когда девочка не зашла в лифт?

У утырка провести обыск в жилище и по результатам отправить на зону
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6k
Ruk 2 часа назад
может соседку привлечь надо за лживый донос?
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38k
Лесли 🥰 2 часа назад
Не понятно нифига
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GoInDown 3 часа назад
За.....ли с тупыми заголовками, на 90% уверен, что он хотел отжать телефон.
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