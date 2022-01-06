На видео попала попытка педофила напасть на девочку в Анапе

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Инцидент произошёл в многоквартирном доме по улице Промышленной 2. На видео видно, что мужчина целенаправленно идёт за девочкой и забегает с ней подъезд и пытается пройти с ней в лифт.
Наблюдательная девочка заходить в лифт не стала и вышла из подъезда. Мужчина замялся, зашёл и вышел из лифта, а когда услышал, что кто-то едет на лифте, быстро спрятался на лестничной площадке, после чего покинул подъезд. Видеозаписью поделилась одна из жительниц Анапы. «Этот тип увязался за одноклассницей моей дочери. Девочка, заподозрив неладное, не стала вызывать лифт и вышла из подъезда. Услышав, что кто-то едет в лифте, он спрятался на лестничной площадке, а потом вышел из подъезда. Родители, берегите детей!», – написала женщина. Полиция заинтересовалась этим роликом.
"По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение", – прокомментировали в пресс-службе ОМВД по Анапе.
"По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение", – прокомментировали в пресс-службе ОМВД по Анапе.
Не переставайте повторять детям правила безопасности, не позволяйте трагедии из Костромы, где два нелюдя изнасиловали и убили пятилетнюю девочку , повторится.
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Не могли бы вы привести свои примеры из жизни, зачем ещё мужик старается попасть в лифт с девочкой?
-помогите, педофил
налетела толпа, пока разобрались мужик несколько переломов получил, а не против чтобы сажать этих тварей на кол, но акуратно
У утырка провести обыск в жилище и по результатам отправить на зону
А вот я уверен, что этот случай 100% требует доскональной проверки со стороны правоохранительных органов!
А девочка - молодец! И ее родителям большой респект!