Менеджер ВТБ похитил у румынского футболиста Флореску более 60 тысяч евро

Сотрудник российского банка ВТБ увел со счета бывшего игрока московского «Динамо» Георге Флореску более 4 миллионов рублей. Об этом пишет телеграм-канал MASH.
37-летний Георге (Джорджи) Флореску успел поиграть за самые разные клубы — от датского "Мидтьюлланна" до владикавказской "Алании", в составе которой он даже дошёл до финала кубка России. А ещё футболист держал в ВТБ счёт, полный денег. Футболист раньше играл за московский футбольный клуб «Динамо» и жил в России, но когда в 2014 году его контракт закончился, он покинул страну, оставив на своем счету крупную сумму денег.
Об этом, знал один из сотрудников отделения банка в подмосковных Химках - 29-летний персональный менеджер Олег В., который используя конфиденциальную информацию о персональных данных, смог обчистить клиента.
Кража произошла еще летом 2019 года, однако тогда Флореску в полицию не обратился и, судя по всему, пропажи не заметил. Вероятно, футболист просто забыл о своих российских сбережениях. Банкир на это и расчитывал и за давностью лет уже и не думал, что преступление вскроют.
Как пишет телеграм-канал SHOT, кроме Флореску пострадали также бывший футболист молодёжки "Локомотива" Милан Миланович, который лишился 1 миллиона 357 тысяч рублей и экс-игрок "Локо" и нальчикского "Спартака" Нгасания Илонго. У него предприимчивый банкир увел почти 3,7 миллиона рублей.
Хищение обнаружила служба безопасности банка. Дальше установить куда делись деньги, было уже делом техники.
Прокуратура Подмосковья поставила расследование уголовного дела на контроль. А Георге -Джорджи пытаются найти где-то на его родине в Румынии.
А теперь самое интересное: задержанный за хищение старший менеджер банка ВТБ является еще и полузащитником любительского футбольного клуба московской лиги. Гоняет за корпоративную команду компании "Зарубежнефть". Гонял...ага.
Источник:
- Канадский хоккеист из "Динамо" украл клюшку капитана "Авангарда" и был выгнан из команды
- В Сочи парень украл повара для своей любимой
- Воровство вышло на новый уровень – тащат даже мосты
- Негр при помощи кулаков совершил добрый поступок
- В Химках теперь не деревянные, а резиновые ч**ны. В сети появилось видео корпоратива чиновников
Понравилось14