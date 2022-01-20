Менеджер ВТБ похитил у румынского футболиста Флореску более 60 тысяч евро

37-летний Георге (Джорджи) Флореску успел поиграть за самые разные клубы — от датского "Мидтьюлланна" до владикавказской "Алании", в составе которой он даже дошёл до финала кубка России. А ещё футболист держал в ВТБ счёт, полный денег. Футболист раньше играл за московский футбольный клуб «Динамо» и жил в России, но когда в 2014 году его контракт закончился, он покинул страну, оставив на своем счету крупную сумму денег.

Об этом, знал один из сотрудников отделения банка в подмосковных Химках - 29-летний персональный менеджер Олег В., который используя конфиденциальную информацию о персональных данных, смог обчистить клиента.

Кража произошла еще летом 2019 года, однако тогда Флореску в полицию не обратился и, судя по всему, пропажи не заметил. Вероятно, футболист просто забыл о своих российских сбережениях. Банкир на это и расчитывал и за давностью лет уже и не думал, что преступление вскроют.