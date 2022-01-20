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Менеджер ВТБ похитил у румынского футболиста Флореску более 60 тысяч евро

Менеджер ВТБ похитил у румынского футболиста Флореску более 60 тысяч евро (2 фото)

Автор:
20 января 2022 13:51
Сообщество : Криминал
Метки: Флореску   банковский счет   втб   динамо   кража   футболист   химки   
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Сотрудник российского банка ВТБ увел со счета бывшего игрока московского «Динамо» Георге Флореску более 4 миллионов рублей. Об этом пишет телеграм-канал MASH.

37-летний Георге (Джорджи) Флореску успел поиграть за самые разные клубы — от датского "Мидтьюлланна" до владикавказской "Алании", в составе которой он даже дошёл до финала кубка России. А ещё футболист держал в ВТБ счёт, полный денег. Футболист раньше играл за московский футбольный клуб «Динамо» и жил в России, но когда в 2014 году его контракт закончился, он покинул страну, оставив на своем счету крупную сумму денег.

Об этом, знал один из сотрудников отделения банка в подмосковных Химках - 29-летний персональный менеджер Олег В., который используя конфиденциальную информацию о персональных данных, смог обчистить клиента.

Кража произошла еще летом 2019 года, однако тогда Флореску в полицию не обратился и, судя по всему, пропажи не заметил. Вероятно, футболист просто забыл о своих российских сбережениях. Банкир на это и расчитывал и за давностью лет уже и не думал, что преступление вскроют.

Как пишет телеграм-канал SHOT, кроме Флореску пострадали также бывший футболист молодёжки "Локомотива" Милан Миланович, который лишился 1 миллиона 357 тысяч рублей и экс-игрок "Локо" и нальчикского "Спартака" Нгасания Илонго. У него предприимчивый банкир увел почти 3,7 миллиона рублей.

Хищение обнаружила служба безопасности банка. Дальше установить куда делись деньги, было уже делом техники.

Прокуратура Подмосковья поставила расследование уголовного дела на контроль. А Георге -Джорджи пытаются найти где-то на его родине в Румынии.

А теперь самое интересное: задержанный за хищение старший менеджер банка ВТБ является еще и полузащитником любительского футбольного клуба московской лиги. Гоняет за корпоративную команду компании "Зарубежнефть". Гонял...ага.

Источник:

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Метки: Флореску   банковский счет   втб   динамо   кража   футболист   химки   
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31k
Седой Час назад
За родину болеет, что за кордон деньги не ушли...
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5k
Афанасий 12 минут назад
ВТБ=Банк Цыганский кредит....
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5k
Димыч 17 минут назад
Меня тут один налоговик с пеной у рта пытался убедить в том, что утечка и хищения в банковской системе невозможны.
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558
Алексей 45 минут назад
Вор у вора пытался украсть. Персональный менеджер видимо забыл, что бенефициаром забытых денег является банк, а банк такого хамства не прощает.
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2k
Sandmännchen (DDR) 48 минут назад
"Гоняет за команду". Классное выражение.
Игры нет, а гонки за баблом – всегда. Ну, а румын ...нагоняет ещё – нехрен щёлкать
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15k
sssss3 Час назад
вечер в хату
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