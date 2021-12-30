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Краснодарская цыганка пошла на дело в перчатках, но без маски

Краснодарская цыганка пошла на дело в перчатках, но без маски (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2021 09:00
Сообщество : Криминал
Метки: автомойка   воровка   кража   краснодар   телевизор   цыгане   цыганка   
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Очередная занимательная история об уголовно наказуемых приключениях кочевого народа. Пока в Ленинградской области полиция устраивает рейды по цыганским домам, непуганые цыгане из Краснодара тащат всё, что не приколочено.
В сети обсуждают женщину, которая увидела на автомойке "никому не нужный" дорогостоящий телевизор и решила сделать себе и своей семье новогодний подарок. Интересно, что перчатки дама надела, а вот про маску (хотя бы медицинскую) совершенно запамятовала.

На видеозаписи, любезно предоставленной владельцами автомойки, можно заметить, как молодая особа подошла к телевизору и, повозившись немного с креплениями, просто сняла технику.
И пока правоохранители разыскивают воровку, в сети комментируют произошедшее.

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Метки: автомойка   воровка   кража   краснодар   телевизор   цыгане   цыганка   
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