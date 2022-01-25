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Студент Гнесинки собирал коллекцию из краденых баянов

Студент Гнесинки собирал коллекцию из краденых баянов (2 фото)

Автор:
25 января 2022 15:37
Сообщество : Криминал
Метки: Гнесинка   аккардеон   баян   кража   студент   
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Три баяна общей стоимостью почти в 1,5 млн рублей украли из Российской академии музыки имени Гнесиных в центре Москвы. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

Как сообщили журналистам агентства в правоохранительных органах, «неустановленное лицо 9 января 2022 года, находясь в «Гнесинке» на ул. Поварская, тайно похитило из кабинета на втором этаже баян марки «Юпитер» стоимостью более 511 тыс. руб. Инструмент принадлежит академии», - сказал собеседник агентства. 24 января полиция возбудила уголовное дело о краже.

Аналогичное преступление было совершено с 30 декабря 2021 года по 14 января 2022 года. Из того же кабинета на втором этаже украли баян марки «Юпитер-Люкс» стоимостью 650 тыс. руб., а 15 января в полицию обратился студент «Гнесинки» 2001 года рождения и заявил о хищении баяна марки «Юпитер» за 350 тыс. руб.

После сравнительно недолгих поисков, разумеется, не без помощи камер видеонаблюдения, преступника задержали. Как рассказал Агентству «Москва» начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин, сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали молодого человека, подозреваемого в хищении дорогостоящего музыкального инструмента.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на ул. Поварская задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель столицы. В ходе обыска по месту жительства задержанного похищенный музыкальный инструмент был изъят. По данному факту следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сказал Васенин.

По предварительным данным, любитель баянов - сам еще недавно был студентом Гнесинки по специальности "коробчатые музыкальные инструменты сильфонного типа". Сейчас его проверяют также на причастность к другим преступлениям. По крайней мере, телеграм-канал BAZA пишет о том, что бывший студент музыкального вуза пошел на преступление, потому что хотел "собрать коллекцию". С конца декабря, как сообщает телеграм-канал, он "собрал" таким образом, по меньшей мере, восемь баянов и аккордеонов, в числе которых был, например дорогущий экземпляр от компании Pigini за 900 тысяч рублей. Всего же сумма кражи, по оценкам BAZA, превышает три миллиона рублей. Если информация подтвердится, то любителю коробчатых музыкальных инстументов замаячит срок за кражу в особо крупных размерах.

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Метки: Гнесинка   аккардеон   баян   кража   студент   
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12  комментариев
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21k
Юрий Час назад
"коробчатый инструмент сильфонного типа" - какое умное и техногенное название баяна.

Гуляли на свадьбе - порвали два коробчатых сильфонного типа.
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3k
Дарвин и аморальная премия 6 минут назад
Ху@йня какая-то
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5k
Duckk 15 минут назад
Новость про баян. Но не баян. Редкость в наше время.
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2k
Чучело Мяучело Полчаса назад
Все просто - баянозависимость
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115
zenon Полчаса назад
Нет ничего проще, украсть баян. Он ведь, как губная гармошка. Всунул в карман штанов и пошёл.
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90k
сапер Водичка 52 минуты назад
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315
Youtube's Best Channel 58 минут назад
Жаль, что не духовые - хоть как-то вдул бы.
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−135
Сигизмунд Лазаревич Час назад
человек тянется к искусству... что в этом плохого?
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15k
vikklu Час назад
Всем любителям баянов на заметку.
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2k
веселый просто Час назад
Лучше бы собирал коллекцию баянов на Фишках и постил их, как многие тут делают
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