Студент Гнесинки собирал коллекцию из краденых баянов

Как сообщили журналистам агентства в правоохранительных органах, «неустановленное лицо 9 января 2022 года, находясь в «Гнесинке» на ул. Поварская, тайно похитило из кабинета на втором этаже баян марки «Юпитер» стоимостью более 511 тыс. руб. Инструмент принадлежит академии», - сказал собеседник агентства. 24 января полиция возбудила уголовное дело о краже.

Аналогичное преступление было совершено с 30 декабря 2021 года по 14 января 2022 года. Из того же кабинета на втором этаже украли баян марки «Юпитер-Люкс» стоимостью 650 тыс. руб., а 15 января в полицию обратился студент «Гнесинки» 2001 года рождения и заявил о хищении баяна марки «Юпитер» за 350 тыс. руб.

После сравнительно недолгих поисков, разумеется, не без помощи камер видеонаблюдения, преступника задержали. Как рассказал Агентству «Москва» начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин, сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали молодого человека, подозреваемого в хищении дорогостоящего музыкального инструмента.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на ул. Поварская задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель столицы. В ходе обыска по месту жительства задержанного похищенный музыкальный инструмент был изъят. По данному факту следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сказал Васенин.