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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 80 постов • 9 подписчиков подписаться
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Соседи через окно спасли девушку из полыхающей квартиры в Москве

Соседи через окно спасли девушку из полыхающей квартиры в Москве (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 января 2022 20:26
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Москва   Чертаново   видео   многоэтажка   пожар   спасение   
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Спасатели уже ищут героев, чтобы поблагодарить за то, что сделали за них работу неравнодушие.

В Москве на Дорожной улице (район Чертаново) двое смельчаков рискуя собственными жизнями помогли девушке через окно покинуть полыхающую квартиру на 9-ом этаже. Держась за раму окна, парни перетащили девушку на этаж ниже. Судя по видео, в момент спасения девушки огнём была охвачена уже вся квартира.

Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали из дома ещё 12 человек. По предварительным данным, пострадали трое жильцов многоэтажки. Погибших, к счастью, нет. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, одна квартира выгорела практически полностью.


Сейчас спасатели ищут смельчаков, чтобы пожать им руки и поблагодарить за спасение девушки. Известно, что одного из героев зовут Константином.

Источник:

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Метки: Москва   Чертаново   видео   многоэтажка   пожар   спасение   
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23  комментария
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952
Mazter 2 часа назад
Хрен ли их искать, на этаж ниже спустились вот они!
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19k
BiZ 17 минут назад
спасатели как всегда не могут найти очевидного. ниже этажом поищите..
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32k
Korolev Полчаса назад
Круто! Нет слов...
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408
Дмитрий Самохин 40 минут назад
Риск был колоссальный! Очень мощный поступок
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63
Alexander 54 минуты назад
Красавцы
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63k
физраствор. Час назад
Молодцы!..
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297
vi4 Час назад
все предусмотрительно разделись...
продолжение видео будет?
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8k
Бритва Час назад
девушку-то вернули?
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1k
vitstd Час назад
Обыкновенные Герои .
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4k
Отто Час назад
Вот кому надо Героя России давать! А не Миллерам разным!
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−95
ann 2 часа назад
Странно у нас как то по диагонали кв горела и у нас все дымом быстро заволокло, а тут квартира ниже и у них все норм (раз парни на месте оказались и никуда не ушли) . Повезло девушке!
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21k
Юрий 2 часа назад
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак «ГТО»
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.
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3k
Александр 2 часа назад
Мужики с большой буквы!!!
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1k
Mixan 2 часа назад
Молодцы парни технично сработали ..! Ведь тоже жизнью рисковали ..
Такое нужно распространять в инете ..
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69k
Пётровыч 2 часа назад
Красавцы, просто красавцы!
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2k
Fara Zolkin 2 часа назад
Парни, дай Вам Бог долгих лет Жизни, Счастья, успехов во всем и Юогатырского Здоровья!!! Молодцы!!!!!
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667
timon 2 часа назад
Молодцы ребята!!!
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