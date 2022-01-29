Соседи через окно спасли девушку из полыхающей квартиры в Москве

Спасатели уже ищут героев, чтобы поблагодарить за
то, что сделали за них работу неравнодушие.
В Москве на Дорожной улице (район Чертаново) двое смельчаков рискуя собственными жизнями помогли девушке через окно покинуть полыхающую квартиру на 9-ом этаже. Держась за раму окна, парни перетащили девушку на этаж ниже. Судя по видео, в момент спасения девушки огнём была охвачена уже вся квартира.
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Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали из дома ещё 12 человек. По предварительным данным, пострадали трое жильцов многоэтажки. Погибших, к счастью, нет. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, одна квартира выгорела практически полностью.
Сейчас спасатели ищут смельчаков, чтобы пожать им руки и поблагодарить за спасение девушки. Известно, что одного из героев зовут Константином.
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продолжение видео будет?
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак «ГТО»
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.
Такое нужно распространять в инете ..