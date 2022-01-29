Соседи через окно спасли девушку из полыхающей квартиры в Москве

Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали из дома ещё 12 человек. По предварительным данным, пострадали трое жильцов многоэтажки. Погибших, к счастью, нет. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, одна квартира выгорела практически полностью.





Сейчас спасатели ищут смельчаков, чтобы пожать им руки и поблагодарить за спасение девушки. Известно, что одного из героев зовут Константином.