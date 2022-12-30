В Москве арестовали "главного автоподставщика страны"

Ушлый юрист превратил ДТП в многомиллионный бизнес.
В Москве арестовали юриста Евгения Афанасьева, которого называют главным автоподставщиком страны. И неспроста — 27-летний мужчина превратил автоподставы в прибыльный бизнес, зарабатывая миллионы рублей. Только за последние два года он "по неосторожности и вине" других автолюбителей угодил в 200 аварий.
Известно, что Афанасьев орудует на стареньких, но очень дорогих в плане ремонта Bentley, которых у него несколько штук. Все аварии у Афанасьева как на подбор: он подкарауливает грузовой автомобиль на съезде с кругового движения, уходит в «мёртвую зону» грузовика и намеренно врезался в машину.
И поскольку он врезается не в частников, а в грузовики, принадлежащие крупным логистическим компаниям, после получения страховки, которая не покрывает всех "убытков", он предъявляет судебные иски к собственникам машин. Но по факту ремонт Афанасьеву не требуется – "новые детали" значатся лишь в бумагах экспертиз.
Нарезка ДТП с участием "Бентли" Афанасьева
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Известно, что только за декабрь Афанасьев устроил три аварии. Вот, возможно, последнее ДТП юриста, случившее 23 декабря на Перовской улице в Москве. Конкретно на этом участке дороги Афанасьев совершил три фиктивных ДТП.
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Сейчас Евгению Афанасьеву вменяется статья "Мошенничество в сфере страхования". О количестве эпизодов в уголовном деле пока не сообщается. С ушлым юристом работают следователи.
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По поводу измышлений автора про "слепую зону" и прочий бред - ни в одном ДТП этот юрист не был виноват, реально. Во всех случаях и юридически, и даже чисто по человечески - виноваты валенки, которые не умеют с кольца съезжать. Нету "слепой зоны", есть слепошарые водятлы, которые леняться сменить положение своей тушки и посмотреть или установить дополнительное зеркало (а некоторые и с дополнительным зеркалом - ленятся в него смотреть). В большинстве случаев он бил газельки, там вообще обзор как в легковушке! Предъявят ему за фиктивный ремонт в итоге.
Я его не собираюсь оправдывать, потому что не верю в его робингудские замашки таранить только транспорт крупных логистических фирм. Жертв он себе выбирает не исходя из своей доброты душевой, а с расчета, что с какого-то Петровича он по суду будет 10 лет компенсацию получать, а с Деловых Линий сразу после вступления решения суда в силу... Но надеюсь, что каждый водитель, которого он протаранил, сделает вывод и не будет нарушать ПДД, чтобы не попасть в такую ситуацию.
Уже ордена заслуживает.
А за мошенничество общественное порицание.
Страховщики прям все святые.
(С).
Ну а то, что одной из больших контор надоело платить этот налог, привело к тому, что против этого дурачка начали работать профессиональные юристы в этой конторе.
Плюс, большая контора, скорее всего дала команду силовикам и судьям его взять, т.к это чисто принципиальное дело. Вот и взяли.
Но это же конечно же мои фантазии.
Он только объявлял стоимость, а решение принимал суд.
Это то же самой, что если ты мне оторвёшь пуговицу, а я потребую с тебя за это миллион. Если суд решит выплатить мне миллион, то какие ко мне претензии?
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Решения суда были незаконные?