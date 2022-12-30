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В Москве арестовали "главного автоподставщика страны"

В Москве арестовали "главного автоподставщика страны"

Автор:
30 декабря 2022 15:20
Сообщество : Автомир
Метки: Москва   автоподстава   аферист   видео   задержание   следствие   
4108
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Ушлый юрист превратил ДТП в многомиллионный бизнес.

В Москве арестовали юриста Евгения Афанасьева, которого называют главным автоподставщиком страны. И неспроста — 27-летний мужчина превратил автоподставы в прибыльный бизнес, зарабатывая миллионы рублей. Только за последние два года он "по неосторожности и вине" других автолюбителей угодил в 200 аварий.


Известно, что Афанасьев орудует на стареньких, но очень дорогих в плане ремонта Bentley, которых у него несколько штук. Все аварии у Афанасьева как на подбор: он подкарауливает грузовой автомобиль на съезде с кругового движения, уходит в «мёртвую зону» грузовика и намеренно врезался в машину.

И поскольку он врезается не в частников, а в грузовики, принадлежащие крупным логистическим компаниям, после получения страховки, которая не покрывает всех "убытков", он предъявляет судебные иски к собственникам машин. Но по факту ремонт Афанасьеву не требуется – "новые детали" значатся лишь в бумагах экспертиз. 

Известно, что только за декабрь Афанасьев устроил три аварии. Вот, возможно, последнее ДТП юриста, случившее 23 декабря на Перовской улице в Москве. Конкретно на этом участке дороги Афанасьев совершил три фиктивных ДТП.

Сейчас Евгению Афанасьеву вменяется статья "Мошенничество в сфере страхования". О количестве эпизодов в уголовном деле пока не сообщается. С ушлым юристом работают следователи.

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Метки: Москва   автоподстава   аферист   видео   задержание   следствие   
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68  комментариев
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31k
Игорь 2 часа назад
Так то по правилам он прав кругом. Съезжать-то с кольцевого нужно с правого ряда. Но пользоваться этим с целью наживы - подленько, хотя пишут "юрист", а у этой братии любые определения широко трактуются в зависимости.
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36k
Алексей 2 минуты назад
Как бы тут вопрос к СБ страховых и юротделу, мышей ловили?))
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4k
Tuskub 6 минут назад
За осуждение этого чмошника меня "заминусили" в аналогичной теме... Одно непонятно - я считаю, что этот крендель - ублюдок и "подставщик", а вот "минусящие", видимо, считают его хрен поймешь кем...
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4k
просто Дмитрий 9 минут назад
Хитрый клоун. Ему бы вна Украину, но там таких хоть пруд пруди
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2k
Денис Ануфриев 12 минут назад
Ссылка vk.com
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16k
Михаил Гривин 12 минут назад
Жадный, видимо, оказался - не захотел делиться с органами. Теперь в СИЗО станет жадина-петушатина - глядишь, и поделится.

По поводу измышлений автора про "слепую зону" и прочий бред - ни в одном ДТП этот юрист не был виноват, реально. Во всех случаях и юридически, и даже чисто по человечески - виноваты валенки, которые не умеют с кольца съезжать. Нету "слепой зоны", есть слепошарые водятлы, которые леняться сменить положение своей тушки и посмотреть или установить дополнительное зеркало (а некоторые и с дополнительным зеркалом - ленятся в него смотреть). В большинстве случаев он бил газельки, там вообще обзор как в легковушке! Предъявят ему за фиктивный ремонт в итоге.
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10k
Костя 15 минут назад
а в чём его конкретно обвиняют? что он не предоставил чеки на старенькие левые крылья? и левые фары? - дак он покупал их на разборке. а то что мёртвая зона это не его проблема
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2k
Дмитрий Полчаса назад
Странно, что он этим до сих пор занимается. Известность он приобрел уже давно. На этом сайте о нем посты были уже довольно давно. Мог бы и подумать, что рано или поздно его за жопу возьмут.
Я его не собираюсь оправдывать, потому что не верю в его робингудские замашки таранить только транспорт крупных логистических фирм. Жертв он себе выбирает не исходя из своей доброты душевой, а с расчета, что с какого-то Петровича он по суду будет 10 лет компенсацию получать, а с Деловых Линий сразу после вступления решения суда в силу... Но надеюсь, что каждый водитель, которого он протаранил, сделает вывод и не будет нарушать ПДД, чтобы не попасть в такую ситуацию.
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10k
Женя Полчаса назад
Ну хоть 200 мудаков научил по кольцу двигаться.
Уже ордена заслуживает.
А за мошенничество общественное порицание.
Страховщики прям все святые.
(С).
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1k
Ale-x Полчаса назад
Сразу видно это не "учитель" невнимательных и неумелых при съезде с круга, т.к взял себе не дешевое ведро по расчету страхового случая
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23k
MrGod Полчаса назад
Молодец, оленей не знающих ПДД только рублём и наказывать, по другому не получится.
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21
Aleksey 37 минут назад
Как я ненавижу этих газелистов только выехали и сразу в левый ряд и тупят по 40 км/, и еще ненавижу дальнобойщиков едут по 20-30 км в час и считают все должны за ними так же ехать, "царьки" дороги
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8k
mbr 38 минут назад
Кстати, это могла быть хорошая схема по обналичке денег и для страховщиков тоже.
Ну а то, что одной из больших контор надоело платить этот налог, привело к тому, что против этого дурачка начали работать профессиональные юристы в этой конторе.
Плюс, большая контора, скорее всего дала команду силовикам и судьям его взять, т.к это чисто принципиальное дело. Вот и взяли.
Но это же конечно же мои фантазии.
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9k
GROMOZEKA 38 минут назад
Страховщики обиделись, что нашелся кто-то более хитрозадый?
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2k
LK Час назад
Вроде и прав. Но есть умысел. И не принял мер во избежание дтп.
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7k
Енот Потаскун Час назад
И все сплошным потоком херачат с крайнего левого ряда на съезд не взирая на разметку.
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6k
Дмитрий Час назад
Очередной спор диванных юристов с НЕ юристами(тоже диванными). Вопрос в данном случае(в отношении юриста=подставщика) будет стоять не в нарушении им ПДД(как это не странно), а в завышении стоимости ремонта и. И вот здесь уже в действиях его усматривается умысел на совершение преступления, предусмотренного ст. 159.5 ч.3 УК РФ. Т.е. смысл преступления им совершённого не в том, что он нарушил ПДД(или не нарушил), а в незаконном получении денежных средств, выплачиваемых после ДТП. Старый автомобиль, стоимость реальная одна, он показывает, что "а вот теперь детали и ремонт стоят о-го-го сколько!". Суд принимает решение в его пользу и так ....200 раз. При этом автомобиль не чинится, а клиент получает деньги, считает себя хитровы...ным и думает, что кинул всю систему. Как тут выразился один товарищ: "поставил дело на поток". Так что не в нарушении им ПДД дела.
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105
Мирлан Дононбаев Дмитрий 19 минут назад
----Суд принимает решение в его пользу и так ....200 раз---
________________________
Решения суда были незаконные?
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2k
crownanniversury Час назад
Рано или поздно всё заканчивается..Кто он и кто страховые.Странно что раньше его лавочку не прикрыли.
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1k
Сергей Викторович Час назад
А давайте обратим внимание на руководство нашей славной ГИБДД, чтобы выяснить как так вышло, что нарушения ПДД у нас настолько массовые и на каждом шагу, но никто ничего не замечает???
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1k
SergeyABC Час назад
Кто на видео увидел "фиктивное дтп"?
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502
alex72 Час назад
Кто-нибудь поправьте меня, может я что то забыл в ПДД, но вроде как если есть возможность предотвратить дтп, то надо применять экстренное торможение вплоть до остановки, а у это подставщика в каждом видео были такие возможности! Если так оно и есть, тогда вопрос к страховым - они что, не могли усмотреть подставы, что бабло отстегивали на ремонт?
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