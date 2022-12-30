В Москве арестовали "главного автоподставщика страны"

В Москве арестовали юриста Евгения Афанасьева, которого называют главным автоподставщиком страны. И неспроста — 27-летний мужчина превратил автоподставы в прибыльный бизнес, зарабатывая миллионы рублей. Только за последние два года он "по неосторожности и вине" других автолюбителей угодил в 200 аварий.



Известно, что Афанасьев орудует на стареньких, но очень дорогих в плане ремонта Bentley, которых у него несколько штук. Все аварии у Афанасьева как на подбор: он подкарауливает грузовой автомобиль на съезде с кругового движения, уходит в «мёртвую зону» грузовика и намеренно врезался в машину.



И поскольку он врезается не в частников, а в грузовики, принадлежащие крупным логистическим компаниям, после получения страховки, которая не покрывает всех "убытков", он предъявляет судебные иски к собственникам машин. Но по факту ремонт Афанасьеву не требуется – "новые детали" значатся лишь в бумагах экспертиз.