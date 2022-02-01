Кто самый крутой из былинных богатырей?

Среди них есть как реальные персонажи (Евпатий Коловрат и Александр Пересвет) и герои с легко прослеживающимся историческим прототипом (Иван Данилович и Ставр Годинович), так и полностью выдуманные (Святогор, Микула Селянинович). Сегодня мой рассказ о самых могучих и сильных – тройке самых крутых русских богатырей.

3 место: Святогор-богатырь

Святогор-богатырь – герой еще языческих преданий восточных славян. Былины о нем не входят ни в новгородский, ни в киевский в цикл и лишь частично соприкасаются с последним. Ведь Святогор был учителем Ильи Муромца, которому и передал свое могущество – силу Матери Сырой Земли. Что касается отца богатыря, то он в преданиях назван «темным», то есть слепым, что, согласно славянской мифологии, указывает на потусторонне происхождение.

В былинах Святогор – великан «выше леса стоячего, ниже облака ходячего» - этакий былинный танк, который практически не посещает Русь, а живет в Святых горах. Ведь когда он едет, земля содрогается, леса гнутся, а реки выходят из берегов. Однажды, путешествуя с Ильей Муромцем, богатыри находят огромный гроб, который в шутку решают примерить на себя. Когда в него ложится Святогор, крышка захлопывается. Все попытки Ильи ее разрубить приводят к появлению железных колец, еще плотнее стягивающих гроб, в котором великан остается навечно.