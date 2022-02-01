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Кто самый крутой из былинных богатырей?

Кто самый крутой из былинных богатырей? (4 фото)

Автор:
01 февраля 2022 09:03
Сообщество : Факты
Метки: Вольга Святославич   Святогор-богатырь   богатыри   богатырь   интересно   радиоуправляемая модель самолета Илья Муромец   факты   фото   
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В древнерусских былинных эпосах насчитывается около двух десятков богатырей – храбрых воинов, совершивших религиозные или патриотические подвиги.

Среди них есть как реальные персонажи (Евпатий Коловрат и Александр Пересвет) и герои с легко прослеживающимся историческим прототипом (Иван Данилович и Ставр Годинович), так и полностью выдуманные (Святогор, Микула Селянинович). Сегодня мой рассказ о самых могучих и сильных – тройке самых крутых русских богатырей.


3 место: Святогор-богатырь

Святогор-богатырь – герой еще языческих преданий восточных славян. Былины о нем не входят ни в новгородский, ни в киевский в цикл и лишь частично соприкасаются с последним. Ведь Святогор был учителем Ильи Муромца, которому и передал свое могущество – силу Матери Сырой Земли. Что касается отца богатыря, то он в преданиях назван «темным», то есть слепым, что, согласно славянской мифологии, указывает на потусторонне происхождение.

В былинах Святогор – великан «выше леса стоячего, ниже облака ходячего» - этакий былинный танк, который практически не посещает Русь, а живет в Святых горах. Ведь когда он едет, земля содрогается, леса гнутся, а реки выходят из берегов. Однажды, путешествуя с Ильей Муромцем, богатыри находят огромный гроб, который в шутку решают примерить на себя. Когда в него ложится Святогор, крышка захлопывается. Все попытки Ильи ее разрубить приводят к появлению железных колец, еще плотнее стягивающих гроб, в котором великан остается навечно.

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Сильные стороны: По самым древним преданиям, Святогор – брат Сварога, сын двух хтонических сущностей (Матери Земли и, возможно, Вия), а значит сам – бог или полубог.

Почему третье место: Несмотря на огромную силу, владеть ей Святогор не умеет, оказывается практически бесполезным богатырем старой формации и нелепо погибает.


2 место: Вольга Святославич

Другое имя богатыря – Волх Всеславич, что является отсылкой к языческим временам. Волх – то ли имя древнеславянского бога, то ли термин, означающий у славян жреца, чародея. В любом случае Вольга – архаический богатырь, рожденный княжной Марфой Всеславной от связи со змеем, на которого она нечаянно наступила во время прогулки по лесу.

Вольга Святославич – один из немногих былинных богатырей, кто не ограничивается подвигами в пределах Земли Русской. Более чем в десяти различных вариациях сохранилось предание о походе Вольги на Индийское царство. Там он в полной мере проявляется свою хитрость и колдовские навыки – превращает дружинников в муравьев, чтобы те преодолели крепостные стены, а потом возвращает им прежний облик. Как победитель, Вольга берет в жены вдову убитого им индийского царя – вполне себе древний языческий обычай.

Сильные стороны: Вольга не просто богатырь-силач, но и хитрец, колдун, способный перекидываться в волка (Волх – волк, не находите ничего общего?) и понимающий язык зверей, птиц и рыб.

Почему второе место: Волх Всеславич – архаичный богатырь, который, несмотря на свое могущество и колдовские способности, оказывается бессилен перед сохой, забытой в земле пахарем Микулой Селяниновичем.


1 место: Илья Муромец

Кто не знает притчу о крестьянском сыне, парализованном до 33-х лет – пока в дом не зашли «калики прехожие» и не попросили инвалида напоить их водой. Обретя способность ходить и богатырскую силу, Илья Муромец отправляется на службу к киевскому князю Владимиру и уже там совершает огромное количество подвигов – побеждает Соловья-разбойника, Идолище Поганое, Жидовина, татарские орды…

По популярности и количеству историй, Илья Муромец – самый популярный русский богатырь. Илько Муровец – герой украинских сказаний, Илья Швец – белорусских, в Поволжье и на Юге России Илья – местный казацкий герой… Могучий богатырь Илья Русский присутствует даже в германском эпосе XIII века.

Сильные стороны: С одной стороны Илья Муромец – простой русский мужик из провинции, с другой – обладатель силы и меча самого Святогора. Кроме того, под именем Илья Печорский Муромец считается святым православной церкви, а значит, обладает еще и «божественной поддержкой».

Почему первое место: Кто еще может стать первым богатырем, как ни этот выходец из Мурома, являющий собой все долготерпение русского народа? А еще – сочетание силы и справедливости, готовность всегда прийти на помощь обиженным и угнетенным.

Ведь в этом и есть вся сила русского человека!

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Метки: Вольга Святославич   Святогор-богатырь   богатыри   богатырь   интересно   радиоуправляемая модель самолета Илья Муромец   факты   фото   
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9  комментариев
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61k
Опиум для народа 56 минут назад
Вот только Илья -не славянское имя ,а еврейское.)))
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16k
Теуш Алексей 15 минут назад
А Микула Селянинович покруче будет, т.к. у него всего оружия - котомка и посошок. Правда, был ещё Никита Кожемяка...
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722
Hallo FreeSpace 17 минут назад
Ну чего так мало то по такой интересной теме ..?
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53k
doker 20 минут назад
Илья, говорите?

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76
Капитан ФСБ Полчаса назад
Среди трёх богатырей,средний Муромец-еврей
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5k
Борис Карабанов 46 минут назад
Почему-то напомнило:
- Ну, а кто из вас самый крутой.
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1k
Жан Плов Лагман 48 минут назад
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