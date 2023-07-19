Цена жизни - четыре мандарина: в Томске мужчина пытался поймать воришку, укравшего цитрусы, и получил ножевое ранение

От удара ножом он скончался. Умер из-за четырёх мандаринов.
Страшной трагедией обернулась попытка прохожего задержать вора. Все произошло на местном рынке. В отделе фруктов молодой мужчина украл мандарины, и продавец стала громко кричать, чтобы тот вернул фрукты. Вор откровенно послал женщину и попытался убежать.
Случайный прохожий решил помочь продавцу. Он остановил похитителя мандаринов, но тот вынул нож и пырнул им мужчину в бок. Острое лезвие, как после выяснили медики, попало в лёгкое. Очевидцы событий спешно вызвали неотложку, мучину госпитализировали, но он скончался в реанимации.
Осторожно! Кадры 18+! Видео не предназначено для впечатлительных и беременных!
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Осторожно! Кадры 18+! Видео не предназначено для впечатлительных и беременных!
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Вора задержали, и теперь он проходит как подозреваемый в деле об убийстве.
Задержанным оказался ранее судимый местный житель 1995 года рождения, недавно вышедший из тюрьмы. Кадры его поимки были опубликованы на сайте МВД РФ.
На видео допроса он сказал, что в содеянном не раскаивается.
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вот для таких и нужно вернуть смертную казнь.ему покуй на чужие жизни. нам на его жизнь так же должно быть пох.... с какого мы должны оплачивать с налогов его никчемное существование???!!!
Ещё и 228.5 - сбыт и изготовление наркоты, в особо крупных размерах ...
Причём видно что это никакая не "стычка", этот х#й конкретно подбежал к мужику, ударил его ножом и бросился бежать. По по сучьи, по шакальи ...
Судим уже. Видео и куча свидетелей - к тому аргументу что "а вдруг ошибка"/" выбили самооговор" и тому подобная чушь. Не под наркотой/алкоголем ( по крайней мере - не в том состоянии чтоб не осознавать). И по его мысли ВСЁ НОРМАЛЬНО: захотел мандаринку ( не кусок хлеба и не даже чекушку водки) - а чего нет то; решил убить человека чтоб тот просто не мешал ему - ну тоже норм, никакого раскаянья, опять же - одну взял мандаринку. Он ведь даже нож не выбросил.
И что - давайте его кормить, охранять, потом лет через 15 выйдет - и что, есть надежда что он перевоспитается ? Серьёзно ?
Диаспора отмажет, извинится на камеру.