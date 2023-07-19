Цена жизни - четыре мандарина: в Томске мужчина пытался поймать воришку, укравшего цитрусы, и получил ножевое ранение

Страшной трагедией обернулась попытка прохожего задержать вора. Все произошло на местном рынке. В отделе фруктов молодой мужчина украл мандарины, и продавец стала громко кричать, чтобы тот вернул фрукты. Вор откровенно послал женщину и попытался убежать.

Случайный прохожий решил помочь продавцу. Он остановил похитителя мандаринов, но тот вынул нож и пырнул им мужчину в бок. Острое лезвие, как после выяснили медики, попало в лёгкое. Очевидцы событий спешно вызвали неотложку, мучину госпитализировали, но он скончался в реанимации.