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Цена жизни - четыре мандарина: в Томске мужчина пытался поймать воришку, укравшего цитрусы, и получил ножевое ранение

Цена жизни - четыре мандарина: в Томске мужчина пытался поймать воришку, укравшего цитрусы, и получил ножевое ранение

Автор:
19 июля 2023 08:32
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Видео   Томск   мандарины   ножевое ранение   полиция   рынок   судимый   украл   
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От удара ножом он скончался. Умер из-за четырёх мандаринов.

Страшной трагедией обернулась попытка прохожего задержать вора. Все произошло на местном рынке. В отделе фруктов молодой мужчина украл мандарины, и продавец стала громко кричать, чтобы тот вернул фрукты. Вор откровенно послал женщину и попытался убежать.


Случайный прохожий решил помочь продавцу. Он остановил похитителя мандаринов, но тот вынул нож и пырнул им мужчину в бок. Острое лезвие, как после выяснили медики, попало в лёгкое. Очевидцы событий спешно вызвали неотложку, мучину госпитализировали, но он скончался в реанимации.


Вора задержали, и теперь он проходит как подозреваемый в деле об убийстве.


Задержанным оказался ранее судимый местный житель 1995 года рождения, недавно вышедший из тюрьмы. Кадры его поимки были опубликованы на сайте МВД РФ.



На видео допроса он сказал, что в содеянном не раскаивается.

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Метки: Ynews   Видео   Томск   мандарины   ножевое ранение   полиция   рынок   судимый   украл   
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27  комментариев
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10k
Том Сойер Час назад
Вот зачем нужен этот биомусор? Он же после отсидки - пожизненное он вряд-ли получит - выйдет таким же озлобленным зверьком, и не задумываясь сделает то же самое....
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405
Дмитрий Самохин 2 минуты назад
Сейчас уедет на Украину, далее без комментариев
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389k
Алексей 11 минут назад
На видео допроса он сказал, что в содеянном не раскаивается.

вот для таких и нужно вернуть смертную казнь.ему покуй на чужие жизни. нам на его жизнь так же должно быть пох.... с какого мы должны оплачивать с налогов его никчемное существование???!!!
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54
Андрей Граф 14 минут назад
по частям его резать...
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Комментарий удален. Причина: флуд
−10
379
twincam 16 минут назад
нахер в расход этот мусор.
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10k
Сергей Попов 20 минут назад
Ну вот почему не отправлять таких на урановые рудники? Хоть с какой-то пользой будут сидеть.
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2k
Alexander Gorn 21 минуту назад
Мужик не за четыре мандарина умер, а за то, чтобы жить в нормальном обществе. Светлая ему память!
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379
twincam Alexander Gorn 15 минут назад
для автора статьи главное громкий заголовок.
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10k
Dabus 24 минуты назад
Уеб@к, животное поганое ....
Ещё и 228.5 - сбыт и изготовление наркоты, в особо крупных размерах ...

Причём видно что это никакая не "стычка", этот х#й конкретно подбежал к мужику, ударил его ножом и бросился бежать. По по сучьи, по шакальи ...
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1k
Никита Сергеевич 24 минуты назад
И почему отменили смертную казнь? Почему этот биомусор должен прожирать налоги граждан? Четвертовать нахрен и всё.
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3k
lekha-fil Полчаса назад
Вот после такого никогда не будешь вмешиваться в чужие разборки. Никогда.
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2k
Руслан Полчаса назад
Рецидивист, убийство, в содеянном не раскаивается. Диагноз - биомусор. На урановые рудники таких надо. Чтобы хоть какую-то пользу принесли, за остаток своей никчемной жизни.
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26k
Matrosskin Полчаса назад
Вот и опять вопрос - особенно "человеколюбам" : где, блд, смертная казнь ?
Судим уже. Видео и куча свидетелей - к тому аргументу что "а вдруг ошибка"/" выбили самооговор" и тому подобная чушь. Не под наркотой/алкоголем ( по крайней мере - не в том состоянии чтоб не осознавать). И по его мысли ВСЁ НОРМАЛЬНО: захотел мандаринку ( не кусок хлеба и не даже чекушку водки) - а чего нет то; решил убить человека чтоб тот просто не мешал ему - ну тоже норм, никакого раскаянья, опять же - одну взял мандаринку. Он ведь даже нож не выбросил.
И что - давайте его кормить, охранять, потом лет через 15 выйдет - и что, есть надежда что он перевоспитается ? Серьёзно ?
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7k
Николай Полчаса назад
ну не раскаивается, ПЖ и досвидания...
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46k
Aleksandr 39 минут назад
Теперь он сядет на червонец и будет жить за счет тех налогов, которые платят родственники убитого...
Ссылка youtu.be
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1k
Антон 40 минут назад
По мне так, если целенаправленно лишил жизни человека, без острой на то причины, я имею виду оборона при нападении, то валить его особенно таких упырей.
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1k
Rom 42 минуты назад
Тут конечно и гнаться за кем то из за 4 мандаринов не стоит.... Но и этот, как там, "подозреваемый", это ж на сколько тупой, что за 4 мандарина ножом..... Да нет, не тупой. Определение "тупой" еще хоть какой то шанс дает на то, что можно выучиться чему то... А тут вообще.... дрова.
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963
ruslan d 50 минут назад
Блин , из-за мандаринов
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10k
Борис Карабанов Час назад
Жизнь - ворам, смерть - законопослушным.
Диаспора отмажет, извинится на камеру.
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379
twincam vfrcbvec 14 минут назад
Не удивлюсь что оно от туда и пишет.
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10k
Алексей 2 часа назад
Вот ублюдок
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