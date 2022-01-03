15 раз, когда интернет помог разгадать непонятные находки

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Время от времени мы сталкиваемся с объектами, которые нас удивляют, и мы не имеем даже малейшего понятия, что это такое. К счастью, мы живем в эпоху интернета, и это означает, что есть тысячи людей, к которым мы можем обратиться за помощью. В этом посте онлайн-сообщество поделится своим мнением, по поводу различных странных и загадочных предметов.
Что-то похожее на небольшую тумбочку, с пустой верхней частью
Стол для стационарного телефона, с полкой для телефонного справочника
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Находка примерно с ладонь, предположительно изготовлена из меди
Похоже на тысячелетний артефакт, отнесите лучше в музей.
Это подарили для новорожденного
Это дверной глушитель. Он закрывает защелку на двери, чтобы она не защелкивалась, а резина также заставляет дверь открываться и закрываться бесшумно. Ремни обхватывают дверную ручку с каждой стороны.
Друг получил это по наследству от своего прадеда
Это древняя заколка для волос или брошь для одежды
Похоже на скакалку, но ручки с шипами
Это спасательные захваты для подлёдной рыбалки. Шнур продевают через рукава куртки, и шипы будут под рукой, если вы провалитесь под лед.
Странная металлическая деталь, которая время от времени попадается в спичечном коробке
Приспособление для зажжения свечей.
Найдено в старых инструментах. Он фиксируется, а средняя часть поворачивается, распутывая две полоски ткани
Это устройство для переноски книг.
Металлическое кольцо с центральным ползунком и выгравированными цифрами
Кулон с солнечными часами. В XVIII веке монахи изобрели в лесах Пруссии эти маленькие и удобные переносные солнечные часы, которые показывают время, соответствующее высоте солнца.
Фиолетовые пакеты, найденные в сельской местности, Австралия
Пакеты с порошковым красителем, привязывают к нижней части баранов, чтобы отметить, какие овцы были осеменены.
Странный керамический кувшин, что это такое? Имеет только боковое отверстие
Это керамическая грелка для кровати. Налейте немного горячей воды и засуньте ее под простыни.
Я нашел трубку с насечками из латуни. Медный стержень с деревянной ручкой
Старинные бигуди для волос.
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