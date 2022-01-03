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15 раз, когда интернет помог разгадать непонятные находки

15 раз, когда интернет помог разгадать непонятные находки (16 фото)

Автор:
03 января 2022 23:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Онлайн-сообщество   Разгадать   Сталкиваемся   Удивляют   находки   непонятные   
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16
Время от времени мы сталкиваемся с объектами, которые нас удивляют, и мы не имеем даже малейшего понятия, что это такое. К счастью, мы живем в эпоху интернета, и это означает, что есть тысячи людей, к которым мы можем обратиться за помощью. В этом посте онлайн-сообщество поделится своим мнением, по поводу различных странных и загадочных предметов.
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Метки: Онлайн-сообщество   Разгадать   Сталкиваемся   Удивляют   находки   непонятные   
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8k
Тёплый Ламповый Полчаса назад
Странно, что ни одной штуки для колки льда
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5k
Divergent?!? 6 минут назад
Очень похоже на туми - древний медный медицинский нож из Перу. Использовался племенами аж до инков. Применялся и для трепанации черепа. Может быть и 3000-5000 лет ему. Возможно, была и ручка. Хотя в "музее золота" г. Кайао (Callao) в Перу такие ножи имееют металлические ручки, обычно в виде фигур богов или еще кого.
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9k
costa 24 минуты назад
Комментарий к фото
Магнетит и кварц зачастую встречаются на месторождениях золота. такой песок вполне можно попробовать промыть на драге и посмотреть если там есть золото :)
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