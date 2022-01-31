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Как 2-летний малыш спас всю семью, и почему родители не почувствовали запах гари?

Как 2-летний малыш спас всю семью, и почему родители не почувствовали запах гари? (1 фото)

Автор:
31 января 2022 18:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: америка   дом   запах   ковид   малыш   машины   пожар   спасение   
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Ранним утром родителей разбудил младший сын. Так они узнали о пожаре в доме. А как же сигнализация?
В американском штате Техас двухлетний малыш спас семью от страшной гибели. Репортеры Texas News Today обнародовали некоторые детали происшествия.

Супруги Натан и Кайла Дал мирно спали. Половина пятого утра, это время, когда сон особенно глубок. К ним в комнату вошел маленький сын. Двухлетний Брэндон пожаловался, что ему жарко. «Горячо», — сказал малыш. Мать быстро поднялась с постели и увидела пламя, рвавшееся в спальню из соседнего помещения. Растолкала мужа, они быстро стали выводить из дома пятерых детишек.

Пожарные приехали с опозданием. А сигнализация сработала, лишь когда все семейство было уже на улице. По первоначальной версии экспертов, виной возгорания стал газовый обогреватель. Пожарная сигнализация оказалась с дефектом. Возможно, взрослые и сами почувствовали бы запах гари, но у них были проблемы с обонянием после того, как оба переболели ковидом.

Дом сгорел, потеряли они и обе машины. Зато все остались живы, и даже особо не успели наглотаться дыма. И все благодаря чувствительному Брэндону.

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Метки: америка   дом   запах   ковид   малыш   машины   пожар   спасение   
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Jora Kykynaher 3 часа назад
Так почему родители не почувствовали запах гари? Ни фуя не понял.
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Сигизмунд Лазаревич 3 часа назад
вывод?
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