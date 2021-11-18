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И смех, и грех: во время пожара сотрудники магазина стали спасать самое ценное

И смех, и грех: во время пожара сотрудники магазина стали спасать самое ценное (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2021 21:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ленинградская область   Юкки   мясо   пожар   свиная туша   свинья   спасение   
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В маленькой деревне Ленинградской области случился пожар. Вроде бы достаточно заурядное событие без пострадавших, но очевидцы сняли видео о героических продавцах и грузчиках, которые, рискуя собственной жизнью, бросались в огонь ради свиных туш.
В деревне Юкки проживает всего около 800 человек. Днём 18 ноября огонь охватил несколько торговых павильонов, расположенных рядом с Ленинградским шоссе.

Свидетели пожара засняли на камеру, как сотрудники магазина "Свежее мясо" под треск огня и звон стекла выносят из магазина свиные туши и лотки с мясом.
Интересно, а кассу они не забыли забрать?
Как вы относитесь к такому самопожертвованию?

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Метки: Ленинградская область   Юкки   мясо   пожар   свиная туша   свинья   спасение   
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7k
Игорь 2 часа назад
А что они должны были делать?
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Сигизмунд Лазаревич 12 секунд назад
если магазин принадлежит им... то от части этот идиотизм понять можно, а если наёмники то вообще не понятно нафига так делать.
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14k
vikklu 15 минут назад
Я бы тоже бегал, оказавшись (упаси Боже) в такой ситуации.
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78
ManA108 37 минут назад
У хохла в начался пожар.Он выбрасывает из окна шмотки сала.Жена ему кричит:Детей спасай,детей.Хохол отвечает:Дура баба! Сало будет-дети будут.
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819
Миша 50 минут назад
Какой тут смех, если они за это мясо материально ответственны. Иди потом доказывай, что сгорело, а не украли. Да и не из огня пока спасают. Вот передастов-очевидцев с фотиками хочется в соседний огонёк забросить, освещают они событие, помогальщики...
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10k
Джон Уик 56 минут назад
Так магазин мясной так мясо и выносят пока огонь близко не подошёл. Ничего особенного и опасного.
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188
ton Час назад
А что смешного? У нас полстраны до среднего класса даже близко не дотягивают
И при зп в 30 не очень, наверное, хочется из них ещё выплачивать перед нг
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17k
fanatik115 Час назад
если то хозяева магазина спасают продукцию, это нормально.
если наемные работники рискуют жизнью ради кг свинины- это тупость.
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29k
a.fey Час назад
Следак уголовного розыска как-то произнес: "У нас в отделе четыре сейфа с табличками "При пожаре выносить впервую очередь". А в отделе работают два человека.
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10k
Seledochnik Час назад
А что? Надо было стоять как дебилы и наблюдать как товар горит снимая на телефоны?
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4k
Виктор Час назад
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969
metrolog 2 часа назад
Если это семейный бизнес, хоть что то спасти
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48k
doker 2 часа назад
В деревнях обычно сам хозяин и торгует. Так что...
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47k
Albert GER 2 часа назад
так у них то не горит.
горит соседний киоск.
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50k
Daniel Rumiantsev 2 часа назад
тушей.
грамотеи, блин
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