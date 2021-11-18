И смех, и грех: во время пожара сотрудники магазина стали спасать самое ценное

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В маленькой деревне Ленинградской области случился пожар. Вроде бы достаточно заурядное событие без пострадавших, но очевидцы сняли видео о героических продавцах и грузчиках, которые, рискуя собственной жизнью, бросались в огонь ради свиных туш.
В деревне Юкки проживает всего около 800 человек. Днём 18 ноября огонь охватил несколько торговых павильонов, расположенных рядом с Ленинградским шоссе.
Свидетели пожара засняли на камеру, как сотрудники магазина "Свежее мясо" под треск огня и звон стекла выносят из магазина свиные туши и лотки с мясом.
Свидетели пожара засняли на камеру, как сотрудники магазина "Свежее мясо" под треск огня и звон стекла выносят из магазина свиные туши и лотки с мясом.
Интересно, а кассу они не забыли забрать?
Как вы относитесь к такому самопожертвованию?
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И при зп в 30 не очень, наверное, хочется из них ещё выплачивать перед нг
если наемные работники рискуют жизнью ради кг свинины- это тупость.
горит соседний киоск.
грамотеи, блин
- левая рука лежит на проезжей части
правая рука лежит на проезжей части
голова лежит на тратоаре.. тартоаре.. трутуаре.. тфу (пинает голову ногой) тоже на проезжей части