В США самолёт развалился в воздухе и упал на жилой дом

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7 августа в городе Виктория (штат Миннесота) произошла авиакатастрофа, унёсшая жизни, как минимум двух людей, находившихся на борту.
По словам очевидцев, одномоторный самолет Mooney M20 стал разваливаться во время полёта, рухнул на жилой дом и сразу же загорелся. Его фрагменты разбросало по всей округе. Сначала сгорел воздушный транспорт, а потом и часть жилого дома.
На сегодняшний момент пока известно только о двух погибших, которые в момент трагедии находились на самолёте. О жертвах среди жильцов дома не сообщается.
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Just arrived at the scene of a reported plane crash in Victoria.— Mary McGuire (@mcguirereports) August 7, 2021
The scene is huge. Debris is strewn throughout the neighborhoods on both sides of Highway 5. @FOX9 pic.twitter.com/XURbIpRU2E
Причины катастрофы выясняются.
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И долгий перерыв на пользу не пошёл. Отсутствие обслуживания самолёта привело к катастрофе.
А в США такая масштабная трагедия была аж в 2009м году.
У вас есть ответ на этот вопрос?