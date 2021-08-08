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Сообщество Жизнь в США 721 пост • 232 подписчика подписаться
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В США самолёт развалился в воздухе и упал на жилой дом

В США самолёт развалился в воздухе и упал на жилой дом (6 фото + 1 видео)

Автор:
08 августа 2021 09:12
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Миннесота   авиакатастрофа   виктория   дом   пожар   сша   трагедия   
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7 августа в городе Виктория (штат Миннесота) произошла авиакатастрофа, унёсшая жизни, как минимум двух людей, находившихся на борту.

Источник:

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Метки: Миннесота   авиакатастрофа   виктория   дом   пожар   сша   трагедия   
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18  комментариев
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632
Игорь Меншиков 2 часа назад
Как вижу такие посты, сразу вспоминаю. "Добро пожаловать на сайт хорошего настроения" (скоро баяном станет или уже)
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66k
Опять зарплата. Час назад
америка с ее свободами падает как доллар..
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586
Андрей 2 часа назад
Думаю что долгий фактический запрет частной малой авиации , который был до последнего времени, однозначно пошел на пользу. У читывая бардак на дорогах, еще бы и самолеты с неба падали...
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Комментарий удален. Причина: флуд
−56
342
Мурчелло 2 часа назад
Оказывается в великой пиндосии тоже самолеты падают.А,точно,это другое.Это демократическое падение.
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342
Мурчелло alex5450 18 минут назад
Ты совсем людей за дураков держишь?
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342
Мурчелло alex5450 18 минут назад
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://amp.dw.com/ru/v-ssha-i-niderlandah-oblomki-samoletov-upali-na-zhilye-rajony/a-56639439&ved=2ahUKEwijhazMgKHyAhWYgP0HHTgNBgk4ChAWegQIBhAB&usg=AOvVaw1rMcL93wceTUM0WcDa3Ds2https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://amp.dw.com/ru/v-ssha-i-niderlandah-oblomki-samoletov-upali-na-zhilye-rajony/a-56639439&ved=2ahUKEwijhazMgKHyAhWYgP0HHTgNBgk4ChAWegQIBhAB&usg=AOvVaw1rMcL93wceTUM0WcDa3Ds2
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342
Мурчелло alex5450 16 минут назад
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.vesti.ru/amp/article/2568446&ved=2ahUKEwifgJHl_KDyAhUs_rsIHfiFBOQQFnoECDMQAQ&usg=AOvVaw3XAkvksTesKXxcUElWCBEE&ampcf=1&cshid=1628411110114https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.vesti.ru/amp/article/2568446&ved=2ahUKEwifgJHl_KDyAhUs_rsIHfiFBOQQFnoECDMQAQ&usg=AOvVaw3XAkvksTesKXxcUElWCBEE&ampcf=1&cshid=1628411110114
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1k
Sergey 3 часа назад
Дом, как видно не сгорел. Слегка опалился от взврыва.
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