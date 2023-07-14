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Что Кадыров сделал с чеченским чиновником, чья супруга устроила большой скандал на московской парковке?

Что Кадыров сделал с чеченским чиновником, чья супруга устроила большой скандал на московской парковке?

Автор:
14 июля 2023 11:41
Метки: Топ хам   кадыров   мир   чечня   чиновник   
2300
4

История эта произошла несколько лет назад в Москве. На автомобильной парковке близ знаменитого ТЦ Европейский.

Супруга чеченского предпринимателя Тамерлана Мингаева, зампредставителя главы Чечни в столице, Мадина, весьма небрежно припарковала свой автомобиль у ТЦ. Настолько небрежно, что умудрилась перекрыть движение и другим машинам, и даже общественному транспорту.




Неправильно запаркованный автомобиль дамы заметили активисты движения "Стопхам", что регулярно боролся против тех самых нарушителей правил дорожного движения. Ребята попытались прикрепить на лобовое стекло автомобиля свою коронную наклейку: "... Паркуюсь где хочу".

Их движения заметила Мадина Мингаева. И тут же подбежала к своей машине. С криком:

А ну уберите быстро, что наклеили там! А то наклею вам на лоб! И камеру свою выключите - если в интернет это попадет, ноги выдерну, на двух руках ползать будете!

Активисты Стопхама вступили с дамой в долгие препирания. Та быстро вызвала на место ЧП своего сына с парой крепких друзей. Завязалась уже натуральная потасовка, на которую прибыла полиция...




Впрочем, все произошедшее все равно на ютюб попало в качестве видеоролика... Начался скандал всероссийского масштаба.

Когда о произошедшем на парковке в Москве узнал Рамзан Ахматович, то ответ его был быстрым и резким. Тамерлан был немедленно уволен со своей должности и возвращен домой в Чечню. Глава Чечни даже не посмотрел, что Тамерлан приходится ему личным другом.

- Чеченской женщине не подобает так себя вести: кричать и ругаться в общественном месте, устраивать скандалы и потасовки. Это не язык чеченской женщины. Если были нарушены ее права, сперва нужно было написать заявление в правоохранительные органы, - пояснил у себя в соцсетях КРА. - А всю ответственность за женщину по Корану несет ее супруг. Он же виноват и в том, что не обучил жену подобающему поведению. Теперь я считаю, что он не может быть в нашей команде. Но и "Стопхам" тоже хорош - нельзя, чтоб у нас в государстве так вот ходили, привязывались к людям, даже нарушителям, непонятные активисты, желающие сделать себе пиар. Для нарушителей у нас есть полиция и ГИБДД,




В самом "Стопхаме" Рамзана Ахматовича за поддержку поблагодарили.


Сказали, что подобной ответной реакции быстрой из Грозного даже не ожидали. Но заверили, что наказания такого для Мингаева и его семьи не просили. И даже не писали заявления в полицию.

Судьба разом потерявшего такой высокий пост Тамерлана Мингаева далее пошла по наклонной - вскоре он с сыном был задержан при пересечении российской границы. С контрабандными часами. И получил тюремный срок.


А как вы думаете, уважаемые читатели, справедливо ли тут поступил КРА, уволив своего помощника за проступок его супруги?

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Метки: Топ хам   кадыров   мир   чечня   чиновник   
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31  комментарий
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3k
SubKuchMilega 2 часа назад
Рамзан красавчик! Нашим главам республик или областей у него надо поучиться, и поучиться многому. А парням надо брать пример с чеченцев, спорт и ни алкоголя, ни сигарет.
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25k
Сталкер 10 минут назад
Неплохой, вроде, пост...
Диз за вопрос в конце поста.
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9k
krivsan 12 минут назад
доон
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4k
Ostap Bender 45 минут назад
Рамзана Ахматовича полностью поддерживаю: и по поводу бабы, и по поводу Стопхам
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2k
Василий Афиногенов 49 минут назад
оставлю здесь,может кому пригодиться,из чинуш
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15k
Shtoppi 2 часа назад
<<- Чеченской женщине не подобает так себя вести: кричать и ругаться в общественном месте, устраивать скандалы и потасовки.>>
----------
в Чечне они наверняка все ходят как шелковые, но стоит только выехать за пределы республики, да если еще и властью обличенным, то вот тут сразу наружу вылазит весь быдляк что внутри сидел до поры.
P.S.
<<
Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.
>>
а было это между прочим 11 лет назад
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2k
Saplus 2 часа назад
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9k
SuperTroll 2 часа назад
Смотрите-ка Пригожина по обсуждали, иии оп новая повесточка, снова пиарим Рамзана. Ну сук, СМИ такие дешевки дырявые, флюгеры)
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9k
SuperTroll 2 часа назад
Ой да ну ладно, они там все вай брат сват все порешают. Просто инцидент получил огласку в СМИ, вот и сделали показательную порку. А что с теми кто стреляет на свадьбах в центре Москвы, кто перекрывает дороги для дрифта на геликах, кто лезгинку на вечном огне танцует? Где там великий дон-дон?
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14k
котегRUS 2 часа назад
Любой Гражданин Российской Федерации обязан соблюдать Конституцию и Законы Российской Федерации!
Беззаконие - рождает хаос.
Поэтому полностью поддерживаю Рамзана Ахматовича!
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116
Лера 2 часа назад
Главе Чечни - уважение!
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626
дмитрий 2 часа назад
А Кадыров молодец.
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1k
OldFishkian 2 часа назад
Кадыров поступил как ответственный руководитель своей республики. Он привлёк к ответственности нарушителя общественного порядка, не взирая на то, что это его друг. По больше бы таких честных и порядочных людей, у которых, как говорится, холодная голова, горячее сердце чистые руки.
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29
karamal OldFishkian Полчаса назад
если так будет себя так правильно вести и заслужит уважение народа - он следующий за пригожиным
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239
HanHouseMountain 2 часа назад
Рамзан Ахматович мудрый и справедливый человек. Побольше бы таких руководителей.
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220
PersonNetFN 2 часа назад
Пример, для многих руководителей! Если бы не было такой твердости, не было бы порядка, в Чечне!!
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162
SigmaSecurityRU 2 часа назад
Если у него и сыновья такие же нужно их всех губернаторами сделать. Особенно в проблемных регионах, порядок наведут.
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Skinner
Можно вывернуть шкуру наизнанку и прикрыть нутро, содержание же внутреннего от этого не изменится.
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