Что Кадыров сделал с чеченским чиновником, чья супруга устроила большой скандал на московской парковке?

Неправильно запаркованный автомобиль дамы заметили активисты движения "Стопхам", что регулярно боролся против тех самых нарушителей правил дорожного движения. Ребята попытались прикрепить на лобовое стекло автомобиля свою коронную наклейку: "... Паркуюсь где хочу".

Их движения заметила Мадина Мингаева. И тут же подбежала к своей машине. С криком:

А ну уберите быстро, что наклеили там! А то наклею вам на лоб! И камеру свою выключите - если в интернет это попадет, ноги выдерну, на двух руках ползать будете!

Активисты Стопхама вступили с дамой в долгие препирания. Та быстро вызвала на место ЧП своего сына с парой крепких друзей. Завязалась уже натуральная потасовка, на которую прибыла полиция...