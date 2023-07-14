Что Кадыров сделал с чеченским чиновником, чья супруга устроила большой скандал на московской парковке?

История эта произошла несколько лет назад в Москве. На автомобильной парковке близ знаменитого ТЦ Европейский.
Супруга чеченского предпринимателя Тамерлана Мингаева, зампредставителя главы Чечни в столице, Мадина, весьма небрежно припарковала свой автомобиль у ТЦ. Настолько небрежно, что умудрилась перекрыть движение и другим машинам, и даже общественному транспорту.
Неправильно запаркованный автомобиль дамы заметили активисты движения "Стопхам", что регулярно боролся против тех самых нарушителей правил дорожного движения. Ребята попытались прикрепить на лобовое стекло автомобиля свою коронную наклейку: "... Паркуюсь где хочу".
Их движения заметила Мадина Мингаева. И тут же подбежала к своей машине. С криком:
А ну уберите быстро, что наклеили там! А то наклею вам на лоб! И камеру свою выключите - если в интернет это попадет, ноги выдерну, на двух руках ползать будете!
Активисты Стопхама вступили с дамой в долгие препирания. Та быстро вызвала на место ЧП своего сына с парой крепких друзей. Завязалась уже натуральная потасовка, на которую прибыла полиция...
Впрочем, все произошедшее все равно на ютюб попало в качестве видеоролика... Начался скандал всероссийского масштаба.
Когда о произошедшем на парковке в Москве узнал Рамзан Ахматович, то ответ его был быстрым и резким. Тамерлан был немедленно уволен со своей должности и возвращен домой в Чечню. Глава Чечни даже не посмотрел, что Тамерлан приходится ему личным другом.
- Чеченской женщине не подобает так себя вести: кричать и ругаться в общественном месте, устраивать скандалы и потасовки. Это не язык чеченской женщины. Если были нарушены ее права, сперва нужно было написать заявление в правоохранительные органы, - пояснил у себя в соцсетях КРА. - А всю ответственность за женщину по Корану несет ее супруг. Он же виноват и в том, что не обучил жену подобающему поведению. Теперь я считаю, что он не может быть в нашей команде. Но и "Стопхам" тоже хорош - нельзя, чтоб у нас в государстве так вот ходили, привязывались к людям, даже нарушителям, непонятные активисты, желающие сделать себе пиар. Для нарушителей у нас есть полиция и ГИБДД,
В самом "Стопхаме" Рамзана Ахматовича за поддержку поблагодарили.
Сказали, что подобной ответной реакции быстрой из Грозного даже не ожидали. Но заверили, что наказания такого для Мингаева и его семьи не просили. И даже не писали заявления в полицию.
Судьба разом потерявшего такой высокий пост Тамерлана Мингаева далее пошла по наклонной - вскоре он с сыном был задержан при пересечении российской границы. С контрабандными часами. И получил тюремный срок.
А как вы думаете, уважаемые читатели, справедливо ли тут поступил КРА, уволив своего помощника за проступок его супруги?
Источник:
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Диз за вопрос в конце поста.
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в Чечне они наверняка все ходят как шелковые, но стоит только выехать за пределы республики, да если еще и властью обличенным, то вот тут сразу наружу вылазит весь быдляк что внутри сидел до поры.
P.S.
<<
Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.
>>
а было это между прочим 11 лет назад
Беззаконие - рождает хаос.
Поэтому полностью поддерживаю Рамзана Ахматовича!
Не муж этой женщины нарушил ПДД.
А наказали именно его.
Так-то правильно, конечно, но это нарушение буквы закона.
По закону, он не в чём не виноват.
Его жена - совершеннолетняя и дееспособная гражданка Российской Федерации.
Её наказать за нарушение ПДД.
Её сына и его подручных, за потасовку.
Но её муж, там даже не присутствовал.
С точки зрения закона, к нему никаких претензий быть не должно.
Но! Власть и деньги, любят тишину.
Не было бы огласки, никто бы его не наказал.
Но раз он позволил жене эту "тишину" нарушить, то за это и получил.
Всё же, нужно решать.
Мы, по одному для всех закону, живём или в "средневековье", где воля феодала и есть закон.