Сколько слов в русском языке?

В XX веке составили еще несколько словарей - количество слов в них варьировалось от 50 до 120 тысяч. Выходило по несколько редакций: среди авторов не было единого мнения, нужно ли отдельными единицами указывать слова, образованные от других, но имеющие один корень. Только корней в русском языке насчитывается около 40 тысяч.

В современном русском

Самым актуальным и авторитетным источником о лексическом составе современного языка является «Большой академический словарь русского языка». В 30 томах содержится около 150 тысяч слов - считается, что именно столько употребляется в русской нормативной речи.

Для сравнения - Оксфордский словарь английского языка содержит около 400 тысяч слов. Однако лингвисты такие сравнения чаще всего не используют - у каждого словаря своя специфика. Если в академическом словаре русского языка отражены только современные слова, то в Оксфордском можно найти все слова с 1150 года, включая устаревшие и мертвые, а также разновидности американской и канадской нормы.

В словарях также не указаны отдельные единицы - например, формы наречий, образованные от прилагательных. То есть реальных слов больше, чем словарных статей. Кроме того, в русском есть, например, около 40 слов с корнем «люб», а в английском же всего около пяти с корнем love.

«Если мы добавим к 150 000 слов современного русского литературного языка, например, еще и диалектные слова, то получим уже 400 000 слов...» - говорит один из авторов академического словаря, лингвист Людмила Кругликова.

Все ли слова используют?

Но употребляет ли каждый русский хотя бы 150 тысяч слов? Конечно, нет. Считается, что средний словарный запас образованного человека составляет около 10 тысяч слов, при этом в активном использовании находятся всего около 2 тысяч. У профессионалов, пользующихся специальной лексикой, может быть еще около 2 тысяч таких слов в лексиконе.

Один из рекордсменов по употреблению слов - Александр Пушкин. В середине XX века был выпущен «Словарь языка Пушкина», над которым работали не одно десятилетие. Проанализировав все творчество поэта, а также письма, деловые бумаги и черновики работ, составители включили в словарь около 21 тысяч слов.