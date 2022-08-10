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Сколько слов в русском языке?

Сколько слов в русском языке?

Автор:
10 августа 2022 09:59
Сообщество : Факты
Метки: интересно   похнавательно   русский язык   слова   факты   фото   
882
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В основном словаре русского языка в три раза меньше слов, чем в Оксфордском английском, но это мало что говорит об их реальном количестве.

Первые словари русского языка начали составлять в конце XVIII века. Это были словари церковной лексики, а также словари Академии Наук, в которых пытались составить некоторую карту происхождения всех слов, отталкиваясь от их корней. Такие словари насчитывали менее 50 тысяч слов.


В XIX веке Владимир Даль включил более 200 тысяч слов в свой знаменитый «Толковый словарь живого великорусского языка». За основу он брал так называемый литературный русский язык, в который входят общеупотребимые слова. Он также включил церковнославянские слова, которые употреблялись лишь на письме. Даль первым собрал огромное количество просторечий - слов из разговорной речи. 

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В XX веке составили еще несколько словарей - количество слов в них варьировалось от 50 до 120 тысяч. Выходило по несколько редакций: среди авторов не было единого мнения, нужно ли отдельными единицами указывать слова, образованные от других, но имеющие один корень. Только корней в русском языке насчитывается около 40 тысяч.


В современном русском

Самым актуальным и авторитетным источником о лексическом составе современного языка является «Большой академический словарь русского языка». В 30 томах содержится около 150 тысяч слов - считается, что именно столько употребляется в русской нормативной речи.

Для сравнения - Оксфордский словарь английского языка содержит около 400 тысяч слов. Однако лингвисты такие сравнения чаще всего не используют - у каждого словаря своя специфика. Если в академическом словаре русского языка отражены только современные слова, то в Оксфордском можно найти все слова с 1150 года, включая устаревшие и мертвые, а также разновидности американской и канадской нормы. 

В словарях также не указаны отдельные единицы - например, формы наречий, образованные от прилагательных. То есть реальных слов больше, чем словарных статей. Кроме того, в русском есть, например, около 40 слов с корнем «люб», а в английском же всего около пяти с корнем love. 

«Если мы добавим к 150 000 слов современного русского литературного языка, например, еще и диалектные слова, то получим уже 400 000 слов...» - говорит один из авторов академического словаря, лингвист Людмила Кругликова.


Все ли слова используют?

Но употребляет ли каждый русский хотя бы 150 тысяч слов? Конечно, нет. Считается, что средний словарный запас образованного человека составляет около 10 тысяч слов, при этом в активном использовании находятся всего около 2 тысяч. У профессионалов, пользующихся специальной лексикой, может быть еще около 2 тысяч таких слов в лексиконе.

Один из рекордсменов по употреблению слов - Александр Пушкин. В середине XX века был выпущен «Словарь языка Пушкина», над которым работали не одно десятилетие. Проанализировав все творчество поэта, а также письма, деловые бумаги и черновики работ, составители включили в словарь около 21 тысяч слов.

Именно Пушкина принято называть создателем современного литературного языка. Он внес в письменную речь простонародные слова, которые до этого не использовались, и снизил общий высокопарный тон, принятый в письменной речи до него. 


А сколько из них иностранных?

Русский язык вобрал в себя заимствования из множества других: греческие слова пришли с распространением христианства, тюркские - из-за соседства и ассимиляции. При Петре I произошел наплыв европейских слов по разным направлениям науки, мореходства и других сфер жизни.

В XIX веке в России французский стал практически вторым языком дворян. Показательно, что в языке Пушкина около 6% слов - заимствования. Как обнаружили ученые, в слоге поэта 52 % заимствований произошли из французского языка, около 40% из немецкого и всего 3.6% составляли англицизмы.

В СССР издавали «Словарь иностранных слов», он включал около 23 тысяч образцов иностранного происхождения. «Словарь иностранных слов современного русского языка» 2014 года включает уже 100 тысяч. 

В XX веке в русском языке англицизмы вышли на первое место среди заимствований, а с развалом Советского Союза их становилось только больше. Считается, что в современном русском более половины слов заимствовано и около 70% из них англицизмы. Число заимствованных слов постоянно растет.

Лингвисты считают, что новые слова касаются в основном профессиональных и специальных сфер, однако все плотнее входят в язык.

«Иноязычные слова подстраиваются под систему, заимствованные корни обрастают русскими аффиксами, например: постить, смайлик, океюшки, лайкать и даже облайканный», - отмечает Кругликова.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   похнавательно   русский язык   слова   факты   фото   
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12  комментариев
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7k
Борис Карабанов Час назад
Увы, на сегодня в ЖИВОМ великорусском языке осталось всего четыре слова в разных их интерпретациях.
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2k
веселый просто 5 минут назад
А в этом диалоге сколько русских слов:
-Я в А
- А я в Б
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357
ОМ 13 минут назад
- О чем этот пост?.. ДА НИ О ЧЕМ!

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1k
emporio_ss 16 минут назад
Автор не разглашай такую информацию дальше своей синагоги.
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4k
Egoro 48 минут назад
Наконец-то я познакомился с настоящим Русским языком. Слов намного, с пяток, но зато какие созвучия.
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51
tutu Час назад
так и есть, там что то получается, чуть больше 100 тысяч
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47k
dima423 Час назад
Прошел тест на словарный запас...чето он у меня больше чем у Пушкина получился)) правда тест какой то элементарный... ща ребенку отправлю проверим сколько у него получится
https://www.arealme.com/russian-vocabulary-size-test/ru/https://www.arealme.com/russian-vocabulary-size-test/ru/
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272
Сергей dima423 17 минут назад
Согласен, тест странный, ну не Пушкин я , а программа утверждает обратное
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