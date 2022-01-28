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Кто придумал смешные брюки галифе

Кто придумал смешные брюки галифе (9 фото)

Автор:
28 января 2022 09:49
Сообщество : Факты
Метки: брюки   брюки галифе   галифе   интересно   одежда   познавательно   факты   фото   
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В опросах на самые несуразные модные тенденции в победителях почти всегда галифе, брюки с широкой верхней частью и зауженной нижней.

Они действительно комично выглядят, но, говорят, удобны для верховой езды, и к тому же в них никто не разберет, если ноги кривоваты.

Галифе появились в самом конце 19-го века и были популярны около тридцати лет среди военных, а потом ушли в гражданскую, причем, женскую моду.

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Есть две версии, откуда эти брюки появились – основная, что их изобрел французский генерал Гастон Галифе. В романтическом варианте версии генерал стал носить такие брюки после ранения в ногу, потому что стеснялся приобретенной от раны кривоногости, а широкие в верхней части штаны скрывали дефект.

И, якобы, появившись в таких брюках на балу, он сначала сорвал смешки, но вел себя так уверенно, что сразил сердце первой красавицы и взял ее потом в жены. А брюки стали популярны среди военных, которые хотели подражать командующему, а после заметили удобство.



Практический вариант версии – что генерал, участвовавший во французских военных кампаниях в Алжире и Мексике, сознательно преобразовал обычные в его время узкие военные брюки в расширенные. В жарком климате кавалеристам в таких было намного комфортнее, а узкая нижняя часть была необходима, чтобы легко заправлять ее в сапоги.

Обе эти версии имеют недостаток – они не очень хорошо ложатся на биографию генерала. Гастон Галифе осуществлял свои военные маршруты в Алжире и Мексике в 1860-х годах, а женился он еще раньше, в 1859-м. Брюки же фасона галифе вошли в употребление гораздо позже – долго же генерал их изобретал.

Вторая версия – эти брюки пошли от национальной одежды индийцев, в Европу они приехали с одним из махараджей, а военные просто подхватили модную тенденцию и сделали ее хитом.

У индийцев (которые в то время вряд ли могли считаться единым народом, поскольку культурная и национальная разница между княжествами была очень значительной) и правда были широкие шаровары в костюмах некоторых исторических областей Индии.

Но все же это были не галифе, и для верховой езды они не предназначались, скорее, были призваны подчеркнуть статус их владельца – что он может позволить себе носить такие сложносочиненные штаны.

Можно предположить, что индийские принцы, запечатленные на фото в галифе, как раз сами скопировали форму европейского образца начала 20-го века.

Интересный факт: за рубежом галифе считается конкретно формой Советской армии, вероятно потому, что в 20-х и 30-х годах советские военные носили именно галифе, а в Европе эта мода уже прошла.

Причем, чем выше чины, тем более широкие брючины они носили, а брюки простых солдат были вполне обычных пропорций, просто не узкие.

К тому же, брюки галифе называются таковыми только у нас, а у самих французов это «брюки с напуском», у англичан – верховые бриджи.

Вероятно, сейчас понять, кто придумал моду на галифе, уже не получится, но это точно не был Гастон Галифе, иначе французы тоже называли бы эту модель в его честь. Вполне вероятно, что галифе появились просто постепенным все большим расширением верхней части бридж для верховой езды.

А когда верхняя часть стала уже выделяться шириной, это стало просто очень модным силуэтом, и вот тогда модники расширили эту часть совсем уж до неприличных размеров, и появились галифе. Мода задержалась в военных кругах (которым и правда оказалось удобно), и особенно задержалась в Советской уже России.

Можно предположить, что наши и правда впервые углядели такие штаны на Гастоне Галифе, который в 1899-1900 годах был военным министром Франции – вот в русском языке и закрепилось название этих смешных брюк.

В течение 20-го века мода на галифе возвращалась не раз, но всегда ненадолго, как и бывает со слишком вычурными силуэтами, и носили галифе уже женщины.


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Метки: брюки   брюки галифе   галифе   интересно   одежда   познавательно   факты   фото   
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5  комментариев
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Юрий 40 минут назад
"в 20-х и 30-х годах советские военные носили именно галифе, а в Европе эта мода уже прошла." - Ну ты и насмешил!
Надо полагать, что ты ни документальных фильмов не смотрел, ни архивных фотографий.
Офицеры Германии, Англии, Франции вовсю щеголяли в галифе во время 2 Мировой... Или это не Европа?

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Trilik 24 минуты назад
Ну и расскажите нам о макинтоше и реглане.
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Oldman 38 минут назад
А в моё время, считалось, что это был Пётр 1 ....
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Frank Borman 48 минут назад
Галифе оридумали древние укры. Это улучшенная версия козацких шаровар.
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