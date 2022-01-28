Кто придумал смешные брюки галифе

Они действительно комично выглядят, но, говорят, удобны для верховой езды, и к тому же в них никто не разберет, если ноги кривоваты.

Галифе появились в самом конце 19-го века и были популярны около тридцати лет среди военных, а потом ушли в гражданскую, причем, женскую моду.