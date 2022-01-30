В 1851 г. крепостной мальчик открыл фабрику. Что он сделал со своими бывшими товарищами: урок всем современным предпринимателям

В 1830 году в имении светлейшего князя Волконского родился мальчик, сын крепостного крестьянина. Пацан сызмальства любил рисовать. И князь заметил тягу ребёнка к искусству. В 12 лет его отправили в Москву учиться ювелирному делу. В 17 лет он вернулся и сразу же начал работать.
За три... ТРИ ГОДА!!! он смог заработать столько, что князь дал ему вольную грамоту и юноша в 20 лет получил свободу. Шёл 1850 год и отмены крепостного права оставалось 11 лет.
А теперь считайте:
- в 1850-м он становится свободным;
- в 1851-м открывает мастерскую;
- в 1854-м мастерская становится фабрикой;
- в 1857-м оборот фабрики 2 миллиона рублей;
- в 1865-м он становится официальным поставщиком драгоценностей и сервизов для Императорского дворца.
В 35 лет молодой человек владел состоянием в 3,5 миллиона рублей (1 рубль тогда это как 1513 рублей 75 копеек сейчас). То есть сейчас молодой "мажор" владел бы состоянием в 5,2 миллиарда рублей.
Но не зарплата была главным козырем:
- при фабрике работало общежитие для одарённых детей, которые учились 5-6 лет на полном пансионе, их родителям выплачивалась помощь;
- детей учили рисованию, живописи, лепке, керамике, скульптуре, каллиграфии, чтению чертежей, общеобразовательным наукам и даже... экономике;
- к полноценному труду допускали учеников только после достижения 18-ти лет (детский труд не существовал);
- каждый работник проходил несколько раз в год курсы повышения квалификации;
- с мастерами тесно работали приглашённые скульпторы, художники, академики и даже итальянские дизайнеры: Жуковский, Монигетти, Даль, Чичагин и т.д.;
- каждый работник мог взять оплачиваемый месячный отпуск для восстановления творческих сил и съездить за счёт предприятия на воды;
- вместо традиционных подвалов производство размещалось в просторных залах с большим количеством окон, форточек и вентиляцией;
- были перерывы и бесплатные горячие обеды;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- лучших мастеров отправляли в Италию и Германию на стажировки.
Всё это привело к тому, уже через 5 лет фабрика стала крупнейшим производителем ювелирки в России. Она "порвала" все международные выставки и ярмарки, об изделиях фабрики писали как о "невозможных".
Даже Карл Фаберже почувствовал конкуренцию и падение спроса на свои украшения, после чего "родил" всем известные яйца. Никто из зарубежных гостей даже подумать не мог, что шедевры создаются руками бывших крепостных, которых было всего лишь 300: 170 мастеров и 130 учеников.
Звали этого юношу Павел Акимович Овчинников. Он умер в 1888 году, на его похороны собрались все работники фабрики до единого, даже пенсионеры.
Источник:
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