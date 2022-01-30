В 1851 г. крепостной мальчик открыл фабрику. Что он сделал со своими бывшими товарищами: урок всем современным предпринимателям

За три... ТРИ ГОДА!!! он смог заработать столько, что князь дал ему вольную грамоту и юноша в 20 лет получил свободу. Шёл 1850 год и отмены крепостного права оставалось 11 лет.



А теперь считайте:

в 1850-м он становится свободным;

в 1851-м открывает мастерскую;

в 1854-м мастерская становится фабрикой;

в 1857-м оборот фабрики 2 миллиона рублей;

в 1865-м он становится официальным поставщиком драгоценностей и сервизов для Императорского дворца.



В 35 лет молодой человек владел состоянием в 3,5 миллиона рублей (1 рубль тогда это как 1513 рублей 75 копеек сейчас). То есть сейчас молодой "мажор" владел бы состоянием в 5,2 миллиарда рублей.