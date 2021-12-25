5 привычек русских, которые пугают китайцев

Приезжая в другую страну, мы иногда изумленно смотрим на её жителей. Всё потому, что их поведение и привычки зачастую сильно отличаются от наших. Однако иностранцы, посещая Россию, удивляются не меньше.

Нырять голышом в ледяную прорубь

Многие иностранцы наслышаны, что русские любят париться в бане, и не понимают, чем это занятие может так нравиться. Высокие температуры и хлестание березовыми вениками, и порой вкупе с распитием крепких напитков вызывают большое изумление у граждан других стран. Жители Поднебесной воспринимают это как проявление загадочного менталитета русского народа.