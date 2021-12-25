5 привычек русских, которые пугают китайцев

В этом посте я расскажу что поражает, а порой и пугает, гостей из Китая, приезжающих в нашу страну.
Приезжая в другую страну, мы иногда изумленно смотрим на её жителей. Всё потому, что их поведение и привычки зачастую сильно отличаются от наших. Однако иностранцы, посещая Россию, удивляются не меньше.
Нырять голышом в ледяную прорубь
Многие иностранцы наслышаны, что русские любят париться в бане, и не понимают, чем это занятие может так нравиться. Высокие температуры и хлестание березовыми вениками, и порой вкупе с распитием крепких напитков вызывают большое изумление у граждан других стран. Жители Поднебесной воспринимают это как проявление загадочного менталитета русского народа.
Но еще больше китайцы изумляются и даже пугаются, увидев зимой выскочившего из бани человека, голышом и с разбега ныряющего в ледяную прорубь или в снежный сугроб. Когда наши соотечественники объясняют гостям из Поднебесной, что это хорошо для здоровья, те и вовсе перестают понимать происходящее. Ведь в китайской народной медицине таких методов укрепления иммунитета нет.
Проявление эмоций
В Китае не принято ярко выражать свои эмоции на людях, например, смеяться от души. Вместо этого большинство жителей Поднебесной предпочтут сдержанно улыбнуться. Также китайцы не покажут свое мрачное настроение или испытываемые чувства, связанные с обидой или горем.
Поэтому им непривычно наблюдать, приезжая в нашу страну, как россияне обнимаются, смеются от души, целуются и говорят о своих чувствах на людях.
Редкая улыбка
Как и во многих других странах, в Поднебесной принято вежливо улыбаться незнакомым людям. Зачастую подобное проявление доброжелательности у иностранцев не искреннее, а «дежурное». Россияне же не «разбрасываются» улыбками направо и налево, а наоборот, могут еще и нахмуриться, когда незнакомые люди к ним обращаются. Многих иностранцев, в том числе китайцев, это настораживает и немного пугает.
Решение вопросов кулаками
Русские мужчины бывают очень эмоциональны, и жаркие споры порой перерастают в выяснение отношений на кулаках. При этом прения могут быть о смысле жизни или о творчестве какой-нибудь известной личности. Но еще больше поражает китайцев то, что уже через несколько минут после разборок русские могут мирно сидеть за одним столом и петь песни.
Мужчины, похожие на медведей
В разных странах представления о культуре тела различаются. Большинство мужчин в Китае предпочитают удалять всю растительность на спине и груди, иначе это может вызвать насмешки. В России же всё с точностью наоборот. Вдобавок в нашей стране молодые люди нередко отпускают бороду. Волосатые мужчины крупного телосложения удивляют некоторых жителей Поднебесной и ассоциируются с медведями.
Источник:
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Понравилось33
Я ему говорю : "Ваше бабло да наше оружие. Не пора ли америке пистон вставить?".
Не сейчас, говорит, но вставим обязательно.
Разговор был в 2013г.
Крепнет единство народов и рас
Гордо шагает простой человек
Сталин и Мао слушают нас. (с)
13 китайских обычаев, которые шокируют иностранцев
https://bigpicture.ru/13-kitajskix-obychaev-kotorye-shokiruyut-inostrancev/https://bigpicture.ru/13-kitajskix-obychaev-kotorye-shokiruyut-inostrancev/
Это ещё не всё. Там ещё секас делать можно Вот это приключение для крепких духом и здоровьем