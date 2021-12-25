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5 привычек русских, которые пугают китайцев

5 привычек русских, которые пугают китайцев (6 фото)

Автор:
25 декабря 2021 09:10
Сообщество : Факты
Метки: Россия   иностранцы   люди   привычки   русские   факты   фото   
1845
6

В этом посте я расскажу что поражает, а порой и пугает, гостей из Китая, приезжающих в нашу страну.

Приезжая в другую страну, мы иногда изумленно смотрим на её жителей. Всё потому, что их поведение и привычки зачастую сильно отличаются от наших. Однако иностранцы, посещая Россию, удивляются не меньше.


Нырять голышом в ледяную прорубь

Многие иностранцы наслышаны, что русские любят париться в бане, и не понимают, чем это занятие может так нравиться. Высокие температуры и хлестание березовыми вениками, и порой вкупе с распитием крепких напитков вызывают большое изумление у граждан других стран. Жители Поднебесной воспринимают это как проявление загадочного менталитета русского народа.

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Но еще больше китайцы изумляются и даже пугаются, увидев зимой выскочившего из бани человека, голышом и с разбега ныряющего в ледяную прорубь или в снежный сугроб. Когда наши соотечественники объясняют гостям из Поднебесной, что это хорошо для здоровья, те и вовсе перестают понимать происходящее. Ведь в китайской народной медицине таких методов укрепления иммунитета нет.


Проявление эмоций

В Китае не принято ярко выражать свои эмоции на людях, например, смеяться от души. Вместо этого большинство жителей Поднебесной предпочтут сдержанно улыбнуться. Также китайцы не покажут свое мрачное настроение или испытываемые чувства, связанные с обидой или горем.

Поэтому им непривычно наблюдать, приезжая в нашу страну, как россияне обнимаются, смеются от души, целуются и говорят о своих чувствах на людях.


Редкая улыбка

Как и во многих других странах, в Поднебесной принято вежливо улыбаться незнакомым людям. Зачастую подобное проявление доброжелательности у иностранцев не искреннее, а «дежурное». Россияне же не «разбрасываются» улыбками направо и налево, а наоборот, могут еще и нахмуриться, когда незнакомые люди к ним обращаются. Многих иностранцев, в том числе китайцев, это настораживает и немного пугает.

Решение вопросов кулаками

Русские мужчины бывают очень эмоциональны, и жаркие споры порой перерастают в выяснение отношений на кулаках. При этом прения могут быть о смысле жизни или о творчестве какой-нибудь известной личности. Но еще больше поражает китайцев то, что уже через несколько минут после разборок русские могут мирно сидеть за одним столом и петь песни.

Мужчины, похожие на медведей

В разных странах представления о культуре тела различаются. Большинство мужчин в Китае предпочитают удалять всю растительность на спине и груди, иначе это может вызвать насмешки. В России же всё с точностью наоборот. Вдобавок в нашей стране молодые люди нередко отпускают бороду. Волосатые мужчины крупного телосложения удивляют некоторых жителей Поднебесной и ассоциируются с медведями.

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Метки: Россия   иностранцы   люди   привычки   русские   факты   фото   
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−4
dot 3 часа назад
че за бред, у китайцев не принято проявлять эмоции? афтар, ты вообще хоть раз видел китайцев? это такие дикие и не культурные люде, которые говорить тихо не могут априори, а сесть посрать по среди улицы для них проще простого, их даже китайцы в Гонконге стыдятся, это народ-паразит
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1k
Павел Христенко 3 минуты назад
Китайцы считают нас воинственными, но не в смысле агрессии , а в том , что русские в отличии от них не боятся подраться или даже воевать.
Я ему говорю : "Ваше бабло да наше оружие. Не пора ли америке пистон вставить?".
Не сейчас, говорит, но вставим обязательно.
Разговор был в 2013г.
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33k
Mamin Sibiriak 7 минут назад
Значит, нужно нырять голышом в ледяную прорубь, ярко выражать свои эмоции, редко улыбаться, решать вопросы кулаками и быть похожим на медведя - и все китайцы свалят из России?
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9k
Сол Гудман 18 минут назад
Русский и китаец, братья на веки
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12k
BARcyk Полчаса назад
Русский с китайцем братья навек
Крепнет единство народов и рас
Гордо шагает простой человек
Сталин и Мао слушают нас. (с)
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766
blacklisss 36 минут назад
Ехал с женой из Питера в Москву на Сапсане, места были за столиком. Напротив сидела китайская пара. Сказать, что культуры нет - это ничего не сказать. Женщина зевала во весь рот с высовыванием языка, как собака, на столе навела свинарник своей жрачкой, пинала нас ногами под столом, успокоилась только после того, как наехали на её муженька и он ей объяснил, что так делать нельзя, мужик пытался тихо говорить по телефону, но его "тихо" слышал весь вагон. В общем впечатления от них остались не самые благоприятные.
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602
Максим Максимов 38 минут назад
а ещё китайцы НИКОГДА НЕ ПОЙМУТ - как в России жители могут есть мороженое в 30-градусный мороз на улице
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8k
Garpia121 59 минут назад
Мало мы и пугаем.
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5k
ZmeyUA Час назад
Это они ещё в Киеве в Гидропарке на Крещение не были
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1k
Антон Штопаный Час назад
Ссылка youtu.be
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27k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
для баланса

13 китайских обычаев, которые шокируют иностранцев

https://bigpicture.ru/13-kitajskix-obychaev-kotorye-shokiruyut-inostrancev/https://bigpicture.ru/13-kitajskix-obychaev-kotorye-shokiruyut-inostrancev/
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30k
Антон 2 часа назад
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2k
Trilik 3 часа назад
Автор посмотрел фильм "Как я стал русским" 2019г. и решил запилить пост?
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29k
АнтонПолднев 3 часа назад
Высокие температуры и хлестание березовыми вениками, и порой вкупе с распитием крепких напитков(с)
Это ещё не всё. Там ещё секас делать можно
Вот это приключение для крепких духом и здоровьем
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11k
Александр 3 часа назад
Вы - такие, мы - другие, Вот и все. Идите на фиг (с)
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8k
Злокрыс 3 часа назад
читал пост, нахмурившись.
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