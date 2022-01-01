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Гавайи едва не стали колонией России?

Гавайи едва не стали колонией России? (5 фото)

Автор:
01 января 2022 10:20
Сообщество : Исторические факты
Метки: Россия   в мире   гавайи   интересно   колонния   факты   фото   
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Далекие Гавайи — земной рай с тропическим климатом, океанскими видами и самобытной культурой.

Но в истории был момент, когда эта экзотическая красота вполне могла стать одной из провинций России и настоятельно просила принять ее под крыло огромной империи.

Как же Гавайи едва не стали русскими?

Откуда на экзотических островах русская церковь?

Из-за чего развязалась гавайская русско-американская война?

Почему император России не захотел владеть тропическим раем в океане?


Гавайи — наши!

Острова открыл в 1778 году Джеймс Кук.

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А 26 лет спустя к берегам Гавайев причалили корабли экспедиции Лисянского и Крузенштерна. Русские моряки оказались там в очень удачный момент. Архипелаг был разделен на два королевства. И между правителями разгорался конфликт. Поэтому один из них — король Каумуалии, сразу же после контактов с русскими в 1804 году, попросился под покровительство Российской Империи. Он направил царю Александру заочное прошение о принятии его и всех гавайцев в число русских подданных. Так Каумуалии хотел защитить свои острова как от враждебных соседей, так и от посягательств американцев. Пока прошение за много месяцев добралось до Александра, царю уже стало не до далеких Гавайев — грянул Аустерлиц.

Но контакты с дружественными островами стала развивать купеческая Русско-Американская компания, базировавшаяся в Новоархангельске на Аляске. Развернулись торговля и сотрудничество. Дети вождей даже учились в Санкт-Петербурге.


Русская крепость

Второй раз вопрос о принятии Гавайев в состав России возник несколько лет спустя. В 1816 году у берегов архипелага разбился корабль «Беринг» с ценными товарами на борту. Ученому и дипломату Георгу Шефферу было поручено провести переговоры с Каумуалии о возврате грузов. Гавайский король охотно согласился на сотрудничество, заставил местных вернуть товары. И вновь попросил о подданстве России и ее покровительстве. Взамен он сулил Империи монополию на поставки сандалового дерева.

Шеффер отправил прошение в Санкт-Петербург.

Тем временем король выделил Шефферу местных в помощь. Общими усилиями были построены три крепости — каменная Елизаветинская и две земляных на острове Кауаи. Моряки возвели и деревянную церковь. Шеффер активно занялся описанием Гавайев, дал русские названия нескольким рекам.

Но в регионе в тоже время стремились упрочить свое влияние и американцы. Они объявили русской колонии войну и напали на крепость. В бою погибли несколько моряков и местных воинов.

Шеффер ждал ответа от Александра. Но так как его не было, первый и единственный комендант русской крепости на Гавайях отдал приказ покинуть остров, чтобы не увеличивать потери.

Так Гавайи и не стали русскими.

Но почему же император Александр не захотел принять Гавайи в состав России?


Не нужен нам берег гавайский!

Получив прошение от короля экзотического островного государства, Александр I обратился за консультацией к министру иностранных дел Карлу Нессельроде. Тот счел, что Гавайи — зона интересов американцев. По мнению министра в тот момент ссориться с ними России было не выгодно, так как Империя осваивала еще одну свою экзотическую колонию — Калифорнию.

Вот так и был упущен шанс включить в состав России райские острова.

Сегодня о присутствии русских на острове напоминают только деревянная церковь и развалины Елизаветинской крепости, охраняемой как памятник истории.

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Метки: Россия   в мире   гавайи   интересно   колонния   факты   фото   
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19k
Luc72 Час назад
" царю уже стало не до далеких Гавайев грянул Аустерлиц."
Ну да, вдруг завтра в атаку, а он устамши, цельное письмо прочитал.
Николай, который второй тоже был очень занятой во время Первой мировой, в Ставке. Цельными днями ворон стрелял, письма писал по 5 страниц КАЖДЫЙ ДЕНЬ!, ЖЕНЕ! (мля..., 30 лет до этого на чужбине наверное жил, как Штирлиц). А от него РЕШИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ждали, как от главнокомандующего... А он устамши был, видите ли...
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Viktor 39 минут назад
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