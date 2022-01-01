Гавайи едва не стали колонией России?

А 26 лет спустя к берегам Гавайев причалили корабли экспедиции Лисянского и Крузенштерна. Русские моряки оказались там в очень удачный момент. Архипелаг был разделен на два королевства. И между правителями разгорался конфликт. Поэтому один из них — король Каумуалии, сразу же после контактов с русскими в 1804 году, попросился под покровительство Российской Империи. Он направил царю Александру заочное прошение о принятии его и всех гавайцев в число русских подданных. Так Каумуалии хотел защитить свои острова как от враждебных соседей, так и от посягательств американцев. Пока прошение за много месяцев добралось до Александра, царю уже стало не до далеких Гавайев — грянул Аустерлиц.

Но контакты с дружественными островами стала развивать купеческая Русско-Американская компания, базировавшаяся в Новоархангельске на Аляске. Развернулись торговля и сотрудничество. Дети вождей даже учились в Санкт-Петербурге.

Русская крепость