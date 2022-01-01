Гавайи едва не стали колонией России?

Далекие Гавайи — земной рай с тропическим климатом, океанскими видами и самобытной культурой.
Но в истории был момент, когда эта экзотическая красота вполне могла стать одной из провинций России и настоятельно просила принять ее под крыло огромной империи.
Как же Гавайи едва не стали русскими?
Откуда на экзотических островах русская церковь?
Из-за чего развязалась гавайская русско-американская война?
Почему император России не захотел владеть тропическим раем в океане?
Гавайи — наши!
Острова открыл в 1778 году Джеймс Кук.
А 26 лет спустя к берегам Гавайев причалили корабли экспедиции Лисянского и Крузенштерна. Русские моряки оказались там в очень удачный момент. Архипелаг был разделен на два королевства. И между правителями разгорался конфликт. Поэтому один из них — король Каумуалии, сразу же после контактов с русскими в 1804 году, попросился под покровительство Российской Империи. Он направил царю Александру заочное прошение о принятии его и всех гавайцев в число русских подданных. Так Каумуалии хотел защитить свои острова как от враждебных соседей, так и от посягательств американцев. Пока прошение за много месяцев добралось до Александра, царю уже стало не до далеких Гавайев — грянул Аустерлиц.
Но контакты с дружественными островами стала развивать купеческая Русско-Американская компания, базировавшаяся в Новоархангельске на Аляске. Развернулись торговля и сотрудничество. Дети вождей даже учились в Санкт-Петербурге.
Русская крепость
Второй раз вопрос о принятии Гавайев в состав России возник несколько лет спустя. В 1816 году у берегов архипелага разбился корабль «Беринг» с ценными товарами на борту. Ученому и дипломату Георгу Шефферу было поручено провести переговоры с Каумуалии о возврате грузов. Гавайский король охотно согласился на сотрудничество, заставил местных вернуть товары. И вновь попросил о подданстве России и ее покровительстве. Взамен он сулил Империи монополию на поставки сандалового дерева.
Шеффер отправил прошение в Санкт-Петербург.
Тем временем король выделил Шефферу местных в помощь. Общими усилиями были построены три крепости — каменная Елизаветинская и две земляных на острове Кауаи. Моряки возвели и деревянную церковь. Шеффер активно занялся описанием Гавайев, дал русские названия нескольким рекам.
Но в регионе в тоже время стремились упрочить свое влияние и американцы. Они объявили русской колонии войну и напали на крепость. В бою погибли несколько моряков и местных воинов.
Шеффер ждал ответа от Александра. Но так как его не было, первый и единственный комендант русской крепости на Гавайях отдал приказ покинуть остров, чтобы не увеличивать потери.
Так Гавайи и не стали русскими.
Но почему же император Александр не захотел принять Гавайи в состав России?
Не нужен нам берег гавайский!
Получив прошение от короля экзотического островного государства, Александр I обратился за консультацией к министру иностранных дел Карлу Нессельроде. Тот счел, что Гавайи — зона интересов американцев. По мнению министра в тот момент ссориться с ними России было не выгодно, так как Империя осваивала еще одну свою экзотическую колонию — Калифорнию.
Вот так и был упущен шанс включить в состав России райские острова.
Сегодня о присутствии русских на острове напоминают только деревянная церковь и развалины Елизаветинской крепости, охраняемой как памятник истории.
Источник:
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Ну да, вдруг завтра в атаку, а он устамши, цельное письмо прочитал.
Николай, который второй тоже был очень занятой во время Первой мировой, в Ставке. Цельными днями ворон стрелял, письма писал по 5 страниц КАЖДЫЙ ДЕНЬ!, ЖЕНЕ! (мля..., 30 лет до этого на чужбине наверное жил, как Штирлиц). А от него РЕШИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ждали, как от главнокомандующего... А он устамши был, видите ли...