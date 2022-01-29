Раньше было лучше: ушедшие или растерявшие шарм программы ТВ 90-х и 00-х

Вполне возможно, что некогда популярный на просторах YouTube блогер «Макс +100500», а позже перебравшийся на телеканал «Че!», заимствовал эту идею. Ведь вся его концепция заключалась в похожем высмеивании любительских видео.

Несмотря на то, что Мария Киселева недавно вернулась не телеэкраны страны, первые эмоции от «Слабого звена», продержавшегося в сетке вещания до 2008 года уже не вернешь. Ведь сегодня уже не так остро выясняют, кого из команды стоит выгнать (чего стоит реакция Владимира Жириновского).