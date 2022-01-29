Раньше было лучше: ушедшие или растерявшие шарм программы ТВ 90-х и 00-х

FISHKINET
Дворник из Красноярска стал звездой после очистки чужих машин (2 фото + видео) Дворник из Красноярска стал звездой после очистки чужих машин (2... ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже... Неожиданность, шок, оцепенение: как женщины рассказывают мужчинам о своей беременности Неожиданность, шок, оцепенение: как женщины рассказывают мужчинам... Дети известных актеров, ставшие преступниками Дети известных актеров, ставшие преступниками Отец избитой мигрантами девочки рассказал, как власти стараются замять конфликт Отец избитой мигрантами девочки рассказал, как власти стараются... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки В Москве сотрудник ОМОН пнул бабушку и был избит её внуком из СОБРа В Москве сотрудник ОМОН пнул бабушку и был избит её внуком из СОБРа Взорвётся ли закрытая консервная банка, разогреваемая на сухом спирте? Взорвётся ли закрытая консервная банка, разогреваемая на сухом спирте? Издатель PUBG Mobile в Китае рад женской груди, но не рад черным Издатель PUBG Mobile в Китае рад женской груди, но не рад черным Забавная история от актера Роуэна Аткинсона Забавная история от актера Роуэна Аткинсона Угара пост: всё об идеальных мужчинах Угара пост: всё об идеальных мужчинах "Прощай, Данилко!": Верка Сердючка спела со сцены "Батька наш Бандера" "Прощай, Данилко!": Верка Сердючка спела со сцены "Батька наш Бандера" Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Если бы советские актеры пользовались фоторедакторами Если бы советские актеры пользовались фоторедакторами Тогда и сейчас: фото разрушенных дворцов Ленинграда Тогда и сейчас: фото разрушенных дворцов Ленинграда Что для меня значит СССР Что для меня значит СССР В Туле нетерпеливый водитель намеренно сбил пешехода в одном из дворов В Туле нетерпеливый водитель намеренно сбил пешехода в одном из дворов В Краснодаре автолюбительница наотрез отказалась уступать место скорой помощи В Краснодаре автолюбительница наотрез отказалась уступать место... Как моряки моются на подводной лодке? Как моряки моются на подводной лодке?
Раньше было лучше: ушедшие или растерявшие шарм программы ТВ 90-х и 00-х

Раньше было лучше: ушедшие или растерявшие шарм программы ТВ 90-х и 00-х (15 фото + 9 видео)

Автор:
29 января 2022 01:15
Метки: 00-е   90-е   ТВ-программа   ностальгия   тв-передачи   телевидение России   
754
15
9

Большинство из нас хоть раз испытывали ностальгические чувства по ушедшим с экранов ТВ любимым передачам 90-х или 00-х. Понятно, что их выходило огромное множество, однако некоторые из них служили поводом собраться у экранов всей семьей. Вот лишь малая часть из них.

Песня Сергея Супонева с первых нот заставляла бежать детей к экранам практически все 90-е. Ведь каждый ребенок понимал, что начиналась утренняя программа «Зов джунглей», напоминавшая чем-то «веселые старты», где также участвовали ученики младшей школы.

К слову, Супонев не только был ведущим этой передачи, но и её продюсером. А ещё он придумал название для ещё одной культовой программы, ставшей аналогом американскому шоу  Survivor.

Речь идет, конечно же, о «Последнем герое», сопровождаемом саундтреком группы Би-2. Несмотря на то, что у шоу вышло 6 сезонов, самым запоминающимся выдался первый. Всё-таки это было что-то новое, да и ведущим в нём был легендарный Сергей Бодров.

Сегодня почти на каждом канале есть свое собственное треш-шоу. Однако для российского ТВ отправной точкой стали «Окна» с Дмитрием Нагиевым. Программа стала одной из самых рейтинговых и просуществовала пару лет, до 2004 года. А ведь, сколько людей в то время искренне верили, что всё это не постановка.

Вечно пьющие деревенские мужики, немецкий секретный танк, борющийся с африканскими «зулусами», и бесконечно падающий «Бройлер-747». Хотя бы что-то из этого точно должно напомнить вам о юмористическом тележурнале «Каламбур», заставлявшем нас неоднократно смеяться.

Следующую передачу можно смело окрестить «дедушкой YouTube».  Ведь она появилась ещё в 1992 году и просуществовала аж до 2019 года. При этом её бессменно вел Алексей Лысенков. Речь идет, конечно же, о «Сам себе режиссер», где показывались любительские ролики с веселой озвучкой.

Вполне возможно, что некогда популярный на просторах  YouTube блогер «Макс +100500», а позже перебравшийся на телеканал «Че!», заимствовал эту идею. Ведь вся его концепция заключалась в похожем высмеивании любительских видео.


Несмотря на то, что Мария Киселева недавно вернулась не телеэкраны страны, первые эмоции от «Слабого звена», продержавшегося в сетке вещания до 2008 года уже не вернешь. Ведь сегодня уже не так остро выясняют, кого из команды стоит выгнать (чего стоит реакция Владимира Жириновского).

А ещё круче, когда в «Русской рулетке» с Пельшем людей сбрасывали в люк!


Говоря о юмористических шоу, невозможно пройти мимо «Городка». Почти 20 лет программа выходила в эфир и, вероятно, продолжила бы свое существование, если бы не смерть Ильи Олейникова. Содержание всех эпизодов сегодня и не вспомнишь, но трудно забыть заставку под трогательную, навевающую светлую грусть песню.

Ещё задолго до «Орла и Решки» и «Мира наизнанку» в быт экзотических стран нас посвящал Михаил Кожухов в своём увлекательном шоу «В поисках приключений». На протяжении 44 минут он также странствовал по дальним уголкам планеты и даже пробовал себя в местных диковинных профессиях. А в конце он традиционно задавал местным жителям философский вопрос «Что самое главное в жизни?», что позволяло нам узнать ценности других культур.

Многие дети, насмотревшись развлекательного шоу с полосой препятствий, выходили во двор и обязательно играли в «Царя горы». Конечно, приз за испытания никто не давал, но эмоции получали не менее яркие. Особенно, когда кубарем катишься с какого-нибудь большого снежного сугроба.

Ну и закончим ещё одной передачей, вернувшейся на экраны три года назад. Речь идет о «Форде Боярде». Как и в случае со «Слабым звеном», программа растеряла былой кураж. Ведь раньше испытания были жестче, ключи добывались сложнее, а загадки Старца Фуры были каверзнее. Да и вряд ли Сергей Шнуров смотрится также ярко, как когда-то смотрелся Леонид Ярмольник вместе с прекрасной соведущей Оксаной Федоровой.

А по каким ушедшим программа сегодня скучаете вы?

Источник:

Метки: 00-е   90-е   ТВ-программа   ностальгия   тв-передачи   телевидение России   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Андрей Иванов Час назад
По каким скучаю?
- Утренняя почта
-Сказка за сказкой
- Служу Советскому Союзу
- В мире животных
- Очевидное невероятное
и Сельский Час верните, суки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
12k
кира Час назад
По доброму, умному, интересному телевидению, чтобы не хотелось плевать в экран.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Corvus Corax Час назад
"немецкий секретный танк, борющийся с африканскими «зулусами»"
Зусулами!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

25678



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
39
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Ностальгия и восторг: кто и как реставрирует советские педальные машинки
0
28
Ностальгия и восторг: кто и как реставрирует советские педальные машинки
Как сэкономить на играх и при чём здесь кодфогейм
Как сэкономить на играх и при чём здесь кодфогейм
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Плохо старался
0
0

Популярные теги
#фото#прикол#ватермарк#дтп#интересное#автомир#в мире#США#знаменитости#Россия
#Юмор#животные#история#люди#автомобили#подборка#аварии#юмора#истории#картинки
#интересно#факты#Приколы#Ynews#кино#фильм#дети#познавательно#СССР#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться