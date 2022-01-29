Раньше было лучше: ушедшие или растерявшие шарм программы ТВ 90-х и 00-х

Большинство из нас хоть раз испытывали ностальгические чувства по ушедшим с экранов ТВ любимым передачам 90-х или 00-х. Понятно, что их выходило огромное множество, однако некоторые из них служили поводом собраться у экранов всей семьей. Вот лишь малая часть из них.
Песня Сергея Супонева с первых нот заставляла бежать детей к экранам практически все 90-е. Ведь каждый ребенок понимал, что начиналась утренняя программа «Зов джунглей», напоминавшая чем-то «веселые старты», где также участвовали ученики младшей школы.
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К слову, Супонев не только был ведущим этой передачи, но и её продюсером. А ещё он придумал название для ещё одной культовой программы, ставшей аналогом американскому шоу Survivor.
Речь идет, конечно же, о «Последнем герое», сопровождаемом саундтреком группы Би-2. Несмотря на то, что у шоу вышло 6 сезонов, самым запоминающимся выдался первый. Всё-таки это было что-то новое, да и ведущим в нём был легендарный Сергей Бодров.
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Сегодня почти на каждом канале есть свое собственное треш-шоу. Однако для российского ТВ отправной точкой стали «Окна» с Дмитрием Нагиевым. Программа стала одной из самых рейтинговых и просуществовала пару лет, до 2004 года. А ведь, сколько людей в то время искренне верили, что всё это не постановка.
Вечно пьющие деревенские мужики, немецкий секретный танк, борющийся с африканскими «зулусами», и бесконечно падающий «Бройлер-747». Хотя бы что-то из этого точно должно напомнить вам о юмористическом тележурнале «Каламбур», заставлявшем нас неоднократно смеяться.
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Следующую передачу можно смело окрестить «дедушкой YouTube». Ведь она появилась ещё в 1992 году и просуществовала аж до 2019 года. При этом её бессменно вел Алексей Лысенков. Речь идет, конечно же, о «Сам себе режиссер», где показывались любительские ролики с веселой озвучкой.
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Вполне возможно, что некогда популярный на просторах YouTube блогер «Макс +100500», а позже перебравшийся на телеканал «Че!», заимствовал эту идею. Ведь вся его концепция заключалась в похожем высмеивании любительских видео.
Несмотря на то, что Мария Киселева недавно вернулась не телеэкраны страны, первые эмоции от «Слабого звена», продержавшегося в сетке вещания до 2008 года уже не вернешь. Ведь сегодня уже не так остро выясняют, кого из команды стоит выгнать (чего стоит реакция Владимира Жириновского).
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А ещё круче, когда в «Русской рулетке» с Пельшем людей сбрасывали в люк!
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Говоря о юмористических шоу, невозможно пройти мимо «Городка». Почти 20 лет программа выходила в эфир и, вероятно, продолжила бы свое существование, если бы не смерть Ильи Олейникова. Содержание всех эпизодов сегодня и не вспомнишь, но трудно забыть заставку под трогательную, навевающую светлую грусть песню.
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Ещё задолго до «Орла и Решки» и «Мира наизнанку» в быт экзотических стран нас посвящал Михаил Кожухов в своём увлекательном шоу «В поисках приключений». На протяжении 44 минут он также странствовал по дальним уголкам планеты и даже пробовал себя в местных диковинных профессиях. А в конце он традиционно задавал местным жителям философский вопрос «Что самое главное в жизни?», что позволяло нам узнать ценности других культур.
Многие дети, насмотревшись развлекательного шоу с полосой препятствий, выходили во двор и обязательно играли в «Царя горы». Конечно, приз за испытания никто не давал, но эмоции получали не менее яркие. Особенно, когда кубарем катишься с какого-нибудь большого снежного сугроба.
Ну и закончим ещё одной передачей, вернувшейся на экраны три года назад. Речь идет о «Форде Боярде». Как и в случае со «Слабым звеном», программа растеряла былой кураж. Ведь раньше испытания были жестче, ключи добывались сложнее, а загадки Старца Фуры были каверзнее. Да и вряд ли Сергей Шнуров смотрится также ярко, как когда-то смотрелся Леонид Ярмольник вместе с прекрасной соведущей Оксаной Федоровой.
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А по каким ушедшим программа сегодня скучаете вы?
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и Сельский Час верните, суки!
Зусулами!