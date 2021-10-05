Красавицы времен красных пиджаков: ностальгия по начесам, лосинам и прочему кошмару 90-х

1962
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Что только тогда не носили - лосины цвета вырви глаз, свитер с надписью "Босс", начесы, яркий-преяркий макияж, боевой прямо-таки. Но силикона еще не было и потому, если такую красоту умыть, это будет нечто невероятно приятное.
Девушки бандитов - как же было романтично. И пусть бандит самый мелкий, все равно он крутой, на девятке
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