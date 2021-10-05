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Красавицы времен красных пиджаков: ностальгия по начесам, лосинам и прочему кошмару 90-х

Красавицы времен красных пиджаков: ностальгия по начесам, лосинам и прочему кошмару 90-х (21 фото)

Автор:
05 октября 2021 13:10
Сообщество : Исторические факты
Метки: 90-е   Исторические факты   девушки   лосины   мода   ностальгия   
1962
21

Что только тогда не носили - лосины цвета вырви глаз, свитер с надписью "Босс", начесы, яркий-преяркий макияж, боевой прямо-таки. Но силикона еще не было и потому, если такую красоту умыть, это будет нечто невероятно приятное.

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Метки: 90-е   Исторические факты   девушки   лосины   мода   ностальгия   
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19  комментариев
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7k
Ф Ив 4 часа назад
Всё-таки было хоть что-то хорошее в те годы: девушки (по крайней мере массово) не обкалывали себя ботоксом, не накачивали себя силиконом и не размалевывали свое тело татухами.
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8k
Фон Шниппельблох 3 минуты назад
Хз, скучаю по атмосфере, по сленгу того времени и даже по подросткам-наркам... Наверное. не по этому все таки, а ностальгия просто, а то ведь через день в "наше время" захотелось бы, в 2021-ый )))
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5k
ZmeyUA 6 минут назад
"Комбинация" аж несколько раз засветилась )))))
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1k
Viktor 46 минут назад
Афтырь , ты придурок - это не девятка , а тойота марк 2 черностой .
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1k
Pioner76 50 минут назад
Если на первой фото девятка, тогда у меня не BMW первой серии, а Rolls Royce.
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1k
Irenne Mustafina 52 минуты назад
Плащи до сих пор ношу.
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6k
Bjornsson Час назад
автор, а давай посмеемся над модой 16 века, или еще лучше 12-го?
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985
Сергей 2 часа назад
очередной егэшник, ничего не знающий о том времени решил поумничать...
влепил "шпалу"
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12k
uutb 2 часа назад
Комментарий к фото
А, кадры ли это из "Жмурки" Балабанова?
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13k
alexis 4 часа назад
Если свитера Вашей молодости- то должны знать, что пиджаки были не красные а малиновые.
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213
Константин Свешников 4 часа назад
"Жмурки", же?
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361
Трубадур Константин Свешников 3 часа назад
Да, они.
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−88
Mosgaz 4 часа назад
Девушки похожи на шлюх с Брайтон Бич
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3k
Максим 4 часа назад
Я так понял, что лосины и странные прически никуда не ушли, правда теперь так чаще ходят некоторые "мужчины".
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