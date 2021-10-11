16 фото звёзд, пропитанных атмосферой 90-х и 00-х

Если вспомнить 90-е, то в их начале был полный беспредел и, скорее, в худшем смысле, нежели в лучшем. Люди сходили с ума от нахлынувшей вседозволенности, на рынке появились зарубежные продукты, но при этом российская экономика сильно пострадала. К концу 1990-х годов ситуация немного изменилась, но мода стала ещё более безумной и несдержанной.

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Памела Андерсон, 1995 год 0 Источник:

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Кристиан Бэйл на премьере фильма «Бархатная золотая жила», 1998 год 0 Источник:

Кайли Миноуг в качестве модели на дебютном показе Антонио Берарди, 1995 год 0 Источник:

Карла Бруни, 1990-е 0 Источник:

В 19-летнем возрасте Ченинг Татум работал стриптизёром, 1999 год 0 Источник:

Бритни Спирс, Джастин Тимберлейк и Райан Гослинг, 2001 год 0 Источник:

Моника Беллуччи, 1991 год 0 Источник:

Сара Мишель Геллар, 1998 год 0 Источник:

Дэйв Грол и его милые косички, 1996 год 0 Источник:

Бритни Спирс на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards, 2002 год 0 Источник:

Дрю Бэрримор, 1995 год 0 Источник:

Участницы группы «t.A.T.u.» Юля Волкова и Лена Катина, 2002 год 0 Источник:

Киану Ривз, 1993 год 0 Источник:

Гвен Стефани, 1996 год 0 Источник:

Николь Кидман, 1999 год 0 Источник: