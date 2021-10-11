16 фото звёзд, пропитанных атмосферой 90-х и 00-х

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Если вспомнить 90-е, то в их начале был полный беспредел и, скорее, в худшем смысле, нежели в лучшем. Люди сходили с ума от нахлынувшей вседозволенности, на рынке появились зарубежные продукты, но при этом российская экономика сильно пострадала. К концу 1990-х годов ситуация немного изменилась, но мода стала ещё более безумной и несдержанной.
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