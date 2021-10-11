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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5208 постов • 692 подписчика подписаться
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16 фото звёзд, пропитанных атмосферой 90-х и 00-х

16 фото звёзд, пропитанных атмосферой 90-х и 00-х (17 фото)

Автор:
11 октября 2021 08:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 00-е   90-е   актриса   звезды   знаменистоти   красота   певица   фото   
2765
17
Если вспомнить 90-е, то в их начале был полный беспредел и, скорее, в худшем смысле, нежели в лучшем. Люди сходили с ума от нахлынувшей вседозволенности, на рынке появились зарубежные продукты, но при этом российская экономика сильно пострадала. К концу 1990-х годов ситуация немного изменилась, но мода стала ещё более безумной и несдержанной.
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Метки: 00-е   90-е   актриса   звезды   знаменистоти   красота   певица   фото   
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sapsanbosh Час назад
Моника Белуччи - ЛУЧШАЯ! НАВСЕГДА!
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Frank Borman 16 минут назад
Татушки-лесбушки, тогда еще маленькие лесбиянки, были очень даже ничего.
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229
Flexx U 17 минут назад
Ни одного негра в юбке срамота))))
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3k
ezhik 2 часа назад
Кидман хорошА
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