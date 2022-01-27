Хитрость, с помощью которой «Бывалому» удалось легко развернуть свою «инвалидку» весом в 400 кг

Так называемая «инвалидка» - это СМЗ С-ЗА, двухместный автомобиль-мотоколяска, выпускавшийся Серпуховским заводом в период с 1958 по 1970 годы. Такие автомобили распространялись через органы социального обеспечения и предназначались для людей с ограниченными возможностями.

Мотоколяска выдавалась собесами на 5 лет. Через два с половиной года инвалид получал право на бесплатный ремонт автомобиля. А после еще двух с половиной лет эксплуатации был обязан сдать в собес и получить новую.