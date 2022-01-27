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Хитрость, с помощью которой «Бывалому» удалось легко развернуть свою «инвалидку» весом в 400 кг

Хитрость, с помощью которой «Бывалому» удалось легко развернуть свою «инвалидку» весом в 400 кг (6 фото)

Автор:
27 января 2022 09:59
Сообщество : Кино
Метки: актеры   бывалый   кино   машина   операция ы   факт   фильм   
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Культовая советская комедия «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» просто изобилует яркими комичными моментами и весьма забавными сценами. Об одной из таких и хотелось бы поговорить.

В третьей новелле под названием «Операция Ы» есть весьма интересный эпизод. Трус, Балбес и Бывалый идут к своей мотоколяске. В этот момент водитель грузовика, которому «инвалидка» заблокировала проезд, произносит фразу: - «Где этот чертов инвалид?». В ответ Бывалый говорит: - «Не шуми, я - инвалид», после чего толкает животом шофера и без особых усилий разворачивает мотоколяску на 180 градусов.

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Так называемая «инвалидка» - это СМЗ С-ЗА, двухместный автомобиль-мотоколяска, выпускавшийся Серпуховским заводом в период с 1958 по 1970 годы. Такие автомобили распространялись через органы социального обеспечения и предназначались для людей с ограниченными возможностями.

Мотоколяска выдавалась собесами на 5 лет. Через два с половиной года инвалид получал право на бесплатный ремонт автомобиля. А после еще двух с половиной лет эксплуатации был обязан сдать в собес и получить новую.

Данный аппарат не отличался хорошей проходимостью из-за узких небольших колес, а его максимальная скорость не превышала 60 км/ч. Мотоколяска была компактной и рассчитанной на 2 человека, при этом ее масса была в районе 425 килограмм. Не самая легкая машинка...

Зная это может возникнуть вполне логичный вопрос - каким образом Бывалому удалось с такой легкостью развернуть «инвалидку»? На это есть несколько простых ответов.

Начнем с того, что мотор «инвалидки» располагается сзади, следственно на заднюю часть приходится основная масса автомобиля. Бывалый же толкал мотоколяску спереди, где находится багажник. А значит необходимо было приложить гораздо меньше усилий.

Тем не менее на съемочной площадке прибегли к дополнительной хитрости. Изготовили импровизированный каток и присыпали его снегом, тем самым добавив легкости при развороте. А учитывая габариты Бывалого и вышеперечисленные моменты все становится очевидно.

Правда из-за этого трюка с катком произошел киноляп - троица садилась в автомобиль на чистой заснеженной дороге, а уезжала уже по грязной.

Ну и в завершении хочется сказать пару слов о Моргунове. Евгений Александрович был далеко не самым талантливым актером, однако в знаменитой троице смотрелся весьма органично, во многом благодаря харизме и фактуре, на которых и строилась часть забавных эпизодов, ставших народными.

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Метки: актеры   бывалый   кино   машина   операция ы   факт   фильм   
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33k
Nefrion Полчаса назад
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Олег 12 минут назад
А вот за Моргунова сейчас обидно было...
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