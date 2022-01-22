Почему в большинстве фильмов Леонида Гайдая присутствуют кошки

Практически в каждом фильме Леонида Гайдая присутствует какая-нибудь живность. Режиссер очень любил животных и даже сделал собаку одним из главных героев короткометражного фильма. Однако особое место в творчестве Леонида Иовича занимают именно кошки.
Они сопровождали режиссера практически на всем творческом пути. Впервые кошки появились в нескольких новеллах, объединенных под общим названием «Деловые люди».
Через 3 года Гайдай снял «Операцию Ы и другие приключения Шурика». Фильм состоял из трех новелл, в каждой из которых снова появлялись кошки.
Если в эпизоде «Напарник» она не играла особой роли, то в «Наваждении» и «Операции Ы» немного повлияла на сюжет.
Вспомните как Шурик отвлекал ей собаку, или как Трус оттачивал свое нападение на старушку-охранника.
Кстати, у кошек-копилок есть своя длинная история. Их изготовили специально для фильма, причем в трех разных позах.
Спустя 10 лет кошка-копилка появилась в очередном фильме Гайдая «Не может быть!». Надо сказать, что она отлично вписалась в интерьер. А вот в картине Александра Серого «Ты-мне, я-тебе», вышедшей через год, она наоборот выбивается из общего антуража. Следующий десяток лет кошка-копилка пылилась на «Мосфильме».
В последний раз она появилась в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби», правда уже с синим бантом.
Пожалуй, самыми запоминающимися стали черные кошки из «Бриллиантовой руки» и «Иван Васильевич меняет профессию».
Кот Козодоева не был особо примечательным, разве что любил шампанское и пугал хозяина в страшных снах. А вот в «Иване Васильевиче» под финал кошка вообще «заговорила» на человеческом языке и попрощалась со зрителями.
Кошки появлялись во многих других работах Гайдая: «Инкогнито из Петербурга», «Частный детектив, или Операция «Кооперация», «Опасно для жизни!», «Не может быть!» (копилка и черная).
Леонид Иович был гением, он скрупулезно относился даже к самой незначительной мелочи, придавая ей смысла. Отсюда вытекает вполне логичный вопрос - может во всем многообразии кошек есть определенный смысл? Ответ на самом деле прост.
Гайдай верил в тот факт, что кошки приносят удачу. Именно поэтому он вставлял их во многие свои фильмы. В одной из телепередач сценарист Аркадий Инин рассказал, как Леонид Иович несколько дней промучился со сценой погони для «Частного детектива». Сцену отсняли, всей съемочной группе она пришлась по душе, только Гайдай не унимался. Он успокоился, когда отыскал крупный план черной кошки и запихнул его в готовый материал. Сценарно это ни на что не влияло, однако сама сцена обрела ритмический акцент, который просто необходим для экранной погони.
Источник:
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