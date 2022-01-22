Почему в большинстве фильмов Леонида Гайдая присутствуют кошки

Кошки появлялись во многих других работах Гайдая: «Инкогнито из Петербурга», «Частный детектив, или Операция «Кооперация», «Опасно для жизни!», «Не может быть!» (копилка и черная).

Леонид Иович был гением, он скрупулезно относился даже к самой незначительной мелочи, придавая ей смысла. Отсюда вытекает вполне логичный вопрос - может во всем многообразии кошек есть определенный смысл? Ответ на самом деле прост.