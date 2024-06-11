22 неизвестных факта о первом фильме Нэнси Мейерс «Ловушка для родителей»

1. В это сложно поверить, но «Ловушка» - режиссёрский дебют Нэнси Мейерс. Казалось, что Мейерс давным-давно прописалась небожителем кассовых голливудских проектов, но ровно до этого момента только как сценарист и продюсер. Это лишь потом состоялись «Чего хотят женщины» (2004), «Любовь по правилам и без» (2003) и «Отпуск по обмену» (2006).

1.1. Это также и актёрский дебют Линдси Лохан в полнометражном фильме.