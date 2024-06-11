22 неизвестных факта о первом фильме Нэнси Мейерс «Ловушка для родителей»

Фильм стал полноценным кинодебютом для юной Линдси Лохан.
1. В это сложно поверить, но «Ловушка» - режиссёрский дебют Нэнси Мейерс. Казалось, что Мейерс давным-давно прописалась небожителем кассовых голливудских проектов, но ровно до этого момента только как сценарист и продюсер. Это лишь потом состоялись «Чего хотят женщины» (2004), «Любовь по правилам и без» (2003) и «Отпуск по обмену» (2006).
1.1. Это также и актёрский дебют Линдси Лохан в полнометражном фильме.
2. У Мейерс две дочки от брака с режиссёром Чарлзом Шайером (они вместе работали на «Отцом невесты» и «Я люблю неприятности» и другими проектами с конца 70-х). Догадайтесь как их зовут? Хэлли и Энни. Обе исполнили в фильме эпизодические роли: первая девочку в «пионерлагере» (по совпадению, Линдси),
вторая – девушку у бассейна:
2.1. А вот и они все вместе:
3. «Близнецовые» сцены снимались как минимум в два дубля – сначала Линдси Лохан играла Хэлли, потом Энни. Или наоборот – кто ж их разберёт :)
4. Мальчика, ошибочно отосланного в лагерь для девочек играет Майкл Лохан, младший брат Линдси Лохан. Это его первая и единственная роль в кино.
4.1. А вот и практически всё семейство Лохан в сборе. На фоне: мама Дина Лохан, братья Майкл и Дакота (на руках у Дины) и сестра Алиана.
5. «Фирменное» приветствие Энни и Мартина – импровизация Линдси Лохан и Саймона Кунца.
6. Сцену, в которой Чесси понимает, что перед ней Энни снимали несколько дней, 73 дублями. Сыгравшая Чесси Лиза Энн Уолтер вспоминала, что это был один из самых сложных актёрских опытов за её карьеру: ситуацию спас Дэннис Куэйд, который отвёл её в сторонку и очень доходчиво объяснил, как он восхищается работой Уолтер. В кадре мы видим настоящие растроганные чувства актрисы.
7. Вы можете приобрести то самое вино «Where dreams have no end» (но, увы, не того винтажного года). Это итальянское белое, что представляется немного странным выбором для американского винодела. ОК, может быть на борту лайнера просто не оказалось ничего лучше.
8. Это ремейк одноимённого фильма киностудии Disney 1961 года, который, в свою очередь, основан на детской книге «Лотти и Лиза» немецкого писателя Эриха Кестнера.
8.1. Джоанна Барнс, исполнительница роли
Мередит Блэйк Вики Робинсон в «Ловушке»-1961 сыграла Вики Блэйк, мать Мередит Блэйк в «Ловушке»-1998.
8.2. Оба фильма длятся ровно 128 минут.
9. Что-то я не припомню других (современных) фильмов Disney, в которых мать семейства курит и напивается. Зато я помню много подобных фильмов Нэнси Мейерс :)
10. Николас Паркер (Деннис Куйэд) женится на 26-летней Мередит Блэйк (Элейн Хендрикс). В 2020 г. Деннис Куэйд женился на 26-летней Лоре Савой. А ещё у Куэйда сыновья-близнецы от третьей жены Кимберли Баффингтон.
11. Под кавер-версию «Here comes the sun» Хэлли и Элизабет Джеймс (Наташа Ричардсон) пересекают ту же самую улицу (догадываетесь какую), с теми же самыми автомобилями на фоне,
что и The Beatles на обложке альбома «Abbey road»:
12. На эту сцену потратили 10 дублей, чтобы добиться вот этого самого эффекта патоки между пальцев :)
13. В 2000 году у актрисы Лизы Энн Уолтер (Чесси) родились мальчики-близнецы. 11 октября – ровно в день рождения Хэлли и Энни (1986).
14. Редкая фотография, на которой видно лицо дублёрши Линдси Лохан – Эрин Маккей.
15. «Пембрук лейн, 7» на самом деле «Эгертон терас, 23». Неподалёку от этого дома некоторое время жил Тони Ричардсон, отец Наташи Ричардсон, исполнившей роль Элизабет Джеймс. Последний раз выставлялся на продажу в апреле 2011 г. за £12 млн.
16. Что это за Милдред Плотка, которой Энни представляется Мартину? Это персонаж Кэрол Ломбард из фильма «Двадцатый век» (1934).
17. Пионерлагерь «Уолден» действительно существует. И он действительно только для девочек.
18. В сцене издевательства близнецов над своей потенциальной мачехой было задействовано три типа ящериц: настоящая, чучело :) и механическая.
19. Руки капитана, сочетающего Элизабет и Ника браком на лайнере принадлежат главному оператору Дину Канди. А официанта, разливающего молодожёнам вино, сыграл его коллега, оператор Билл О’Дробинак.
20. «Vicky loves Nicky». Снова намёк на «Ловушку»-1961. Это + п.8.1. породили среди фанатов фильма легенду, что на самом деле это не ремейк, а сиквел, в котором просто всё повторяется снова.
21. Лайнер «Королева Елизавета 2» с 2008 г. стоит на вечной привязи в дубайском порту и работает гостиницей.
22. Бюджет - $15 млн, кассовые сборы - $92 млн.
Источник:
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