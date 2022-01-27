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Владельцы животных делятся случаями, из которых становится ясно, кто хозяин в их доме

Владельцы животных делятся случаями, из которых становится ясно, кто хозяин в их доме (16 фото)

Автор:
27 января 2022 09:08
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   домашний питомец   животные   забавно   привычки   фото   
1335
16

Когда люди заводят домашних питомцев, они почему-то начинают называть себя их хозяевами. Но это не так, ведь когда дома появляется животное, тут уже оно начинает диктовать свои условия.


Пользовательница Твиттера Nadia Shibkova рассказала о том, как пёс её мамы ест яблоки, и оказалось, что подобная история знакома многим.


Пользовательница Твиттера рассказала о том, как её мама поступает с кожурой, которую не ест её пёс

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Вот кто хозяин в доме!

Пользователи Твиттера историю оценили и решили, что в ней всё прекрасно

Оказалось, что подобная история знакома многим, и часто владельцы питомцев ставят их вкусы и интересы выше своих. Вот какими случаями они поделились:

Любительница оливок

Перец для любимых собак

Ягодный воришка

Иногда приходится идти на крайние меры

Томатные игры

А здесь фанат хурмы

Корги — это те ещё короли

Яблочные предпочтения бывают разные

Коты тоже в деле

А какие необычные предпочтения есть у ваших питомцев? И кто хозяин в вашем доме?

Источник:

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Метки: Юмор   домашний питомец   животные   забавно   привычки   фото   
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19k
Егор Час назад
Владельцы животных делятся случаями, из которых становится ясно, кто хозяин в их домеПосмотреть
Владельцы животных делятся случаями, из которых становится ясно, кто хозяин в их доме
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8k
Василенко Татьяна 4 минуты назад
Вчера пришла с суток, уставшая и голодная. Взбила в пиалке два яйца на яичницу, но тут мне позвонили, и я ушла в комнату поговорить с внуком. Возвращаюсь - пиалка пустая. Кошка съела сырые взбитые с солью яйца. Я и не думала, что она их так любит. Я всегда могу оставить на столе колбасу, курицу, мясо, рыбу - у нее нет привычки таскать, будет ждать, когда в кормушку положу. А вот яйца я никогда ей не давала, мне в голову не приходило - она решила намекнуть. Я ее даже не ругала, что на стол запрыгнула - она ж не может намекнуть, чего ей хочется!
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306
Николай 8 минут назад
Подруга жены в 80-х попросила именно деревенского котёнка привезти. А я в это время в студенческом отряде на овощной базе подрабатывал. Ну и принёс ей котёнка со склада.
19 лет кошка у неё прожила! Всё удивлялась, что сырую картошку животинка обожала....
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7k
bum-bum 22 минуты назад
у меня кот чипсы из кокосов жрет. и пёс тоже
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2k
Trilik Полчаса назад
Был американский кокер, ел вообще всё: ягоды любые, клюкву просто из таза, смородину с куста, любые фрукты, овощи все (вплоть до сырого лука) и это при отличной кормёжке. Сейчас кот за оливки загрызеёт любого, с 2-3 штук его "штырит" не по детски, валериану не переносит вообще.
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2k
Наталья Куваева Полчаса назад
У меня собачка была, приблудная. Обожала мандарины и сырую капусту)
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1k
Saplus 58 минут назад
Мой спаниель наоборот не понимал, что яблоко съедобно. Но внутри него есть вкусный огрызок! На даче бегал играл с яблоками как с мячами, принесёт - и сидит ждет пока человек сделает вкусняху. Крайне удобно дома
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1k
Вася Куралесофф Час назад
У меня две девчонки, Джек рассел и волкособ, охотницы. Едят все овощи, даже сырую картошку, кроме лука и чеснока, но это им нельзя, обоняние может испортиться, а фрукты так все без исключения, арбузы особенно любят. Но любимое лакомство для них семечки, чищенные цуко. Жена садится на лавочку во дворе, они напротив и ждут. Забавушка моя их по очереди подзывает, а они терпеливо ждут. Картины писать можно.
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53k
doker Час назад
Если у собаки жизнь не собачья,
то собака не будет кусачей...
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4k
ride 2 часа назад
Комментарий к фото
Первый раз может сидела-смотрела, а ей откусили кусочек яблока или вообще изо рта достали попробовать
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