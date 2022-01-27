Владельцы животных делятся случаями, из которых становится ясно, кто хозяин в их доме

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Когда люди заводят домашних питомцев, они почему-то начинают называть себя их хозяевами. Но это не так, ведь когда дома появляется животное, тут уже оно начинает диктовать свои условия.
Пользовательница Твиттера Nadia Shibkova рассказала о том, как пёс её мамы ест яблоки, и оказалось, что подобная история знакома многим.
Пользовательница Твиттера рассказала о том, как её мама поступает с кожурой, которую не ест её пёс
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Вот кто хозяин в доме!
Пользователи Твиттера историю оценили и решили, что в ней всё прекрасно
Оказалось, что подобная история знакома многим, и часто владельцы питомцев ставят их вкусы и интересы выше своих. Вот какими случаями они поделились:
Любительница оливок
Перец для любимых собак
Ягодный воришка
Иногда приходится идти на крайние меры
Томатные игры
А здесь фанат хурмы
Корги — это те ещё короли
Яблочные предпочтения бывают разные
Коты тоже в деле
А какие необычные предпочтения есть у ваших питомцев? И кто хозяин в вашем доме?
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