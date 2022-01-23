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Этих домашних питомцев немного подвела логика

Этих домашних питомцев немного подвела логика (17 фото)

Автор:
23 января 2022 08:58
Сообщество : Животные
Метки: домашний питомец   животные   забавно   логика   подборка   фото   
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Животные вдруг забывают, как пользоваться игрушками и лежанками, не могут нормально спрятаться и поесть… Впрочем, смотрите сами!

Никто из нас не может похвастаться тем, что всегда принимает исключительно верные решения — и для домашних питомцев это тоже актуально! Какими бы умными и сообразительными не были коты и собаки, порой даже им отказывает логика, и они начинают действовать ну очень странно.


Пить воду — это сложно!

×
×

Мы решили сделать дверцу для кота. Что-то пошло не так

Если я никого не вижу, то никто не видит меня

Наш пёс пока не очень понял, как работает поводок

Максимально удобная кормушка для трёх котов. Вот только…

Не все выбирают самый лёгкий путь!

Схватил игрушку за внутреннюю часть и теперь обо всё спотыкается

Иногда у меня возникают вопросы к логике моей собаки

Кот нашёл для новой лежанки альтернативное использование

Я думал, с этим нужно играть вот так

Когда так и не понял, как лучше лечь

Мой пёс смотрит не в окно, а в шар, в котором отражается тротуар

Он разглядывает людей и машины, но кажется, что он видит будущее.

Картер уже дважды застревал головой в этом самом заборе

С новыми игрушками и правда очень сложно разбираться

Да кому нужен этот сухой и тёплый асфальт?

Запрыгнуть на дерево казалось отличной идеей

Ну… Можно и так

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Метки: домашний питомец   животные   забавно   логика   подборка   фото   
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Бритва 52 минуты назад
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