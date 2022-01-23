Этих домашних питомцев немного подвела логика

Никто из нас не может похвастаться тем, что всегда принимает исключительно верные решения — и для домашних питомцев это тоже актуально! Какими бы умными и сообразительными не были коты и собаки, порой даже им отказывает логика, и они начинают действовать ну очень странно.

Пить воду — это сложно!