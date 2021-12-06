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У домашних питомцев своё особое отношение к снегу

У домашних питомцев своё особое отношение к снегу (16 фото)

Автор:
06 декабря 2021 09:00
Сообщество : Животные
Метки: домашний питомец   животные   забавно   зима   погода   прикол   снег   фото   
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Посмотрите сколько счастья и радости в глазах этих животных, которые играют со снегом.

Люди относятся к снегу очень по-разному — для одних нет ничего лучше, чем поиграть в снежки и погулять по зимнему лесу, других же снег и холод только раздражает. Примерно так же реагируют на осадки и домашние питомцы: пока одни радостно бегают по сугробам, на чьих-то мордочках наоборот при виде снега появляется искренний шок! Ну как могут любящие хозяева не продемонстрировать такое чудо природы своим котам и собакам?


Коллега привёл пса на первую зимнюю прогулку. Реакция бесценна!

×
×

На улице было слишком холодно, так что мы принесли немного снега прямо домой

Вот и мой пёс наслаждается снежком

Симба явно к такому не привык

Зимой все делятся на два типа

Я думаю, ваш хаски сломался!


Когда увидел эту странную субстанцию в первый раз

Кажется, ему понравилось…

Наш кот попробовал снег, и тот явно повлиял на его мозг

Тяжело жить в снежной стране, когда у тебя короткие лапки

Мой пёс после 5 минут на улице

Примерно так я выгляжу после того, как проиграю в снежки.


А это ещё что такое?

Нашему щенку 4 месяца, он впервые гулял по снегу, и это самое смешное, что я видел

Не поверил глазам, когда во время метели встретил вот этих троих

Бруно любит кубики льда, так что от снежка он пришёл в восторг

Наш заснеженный пёс похож на круассан с сахарной пудрой!

А как ваши домашние любимцы реагируют на снежную погоду?


Источник:

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Метки: домашний питомец   животные   забавно   зима   погода   прикол   снег   фото   
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Anarasius

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