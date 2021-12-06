У домашних питомцев своё особое отношение к снегу

Люди относятся к снегу очень по-разному — для одних нет ничего лучше, чем поиграть в снежки и погулять по зимнему лесу, других же снег и холод только раздражает. Примерно так же реагируют на осадки и домашние питомцы: пока одни радостно бегают по сугробам, на чьих-то мордочках наоборот при виде снега появляется искренний шок! Ну как могут любящие хозяева не продемонстрировать такое чудо природы своим котам и собакам?

Коллега привёл пса на первую зимнюю прогулку. Реакция бесценна!