У домашних питомцев своё особое отношение к снегу

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Посмотрите сколько счастья и радости в глазах этих животных, которые играют со снегом.
Люди относятся к снегу очень по-разному — для одних нет ничего лучше, чем поиграть в снежки и погулять по зимнему лесу, других же снег и холод только раздражает. Примерно так же реагируют на осадки и домашние питомцы: пока одни радостно бегают по сугробам, на чьих-то мордочках наоборот при виде снега появляется искренний шок! Ну как могут любящие хозяева не продемонстрировать такое чудо природы своим котам и собакам?
Коллега привёл пса на первую зимнюю прогулку. Реакция бесценна!
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На улице было слишком холодно, так что мы принесли немного снега прямо домой
Вот и мой пёс наслаждается снежком
Симба явно к такому не привык
Зимой все делятся на два типа
Я думаю, ваш хаски сломался!
Когда увидел эту странную субстанцию в первый раз
Кажется, ему понравилось…
Наш кот попробовал снег, и тот явно повлиял на его мозг
Тяжело жить в снежной стране, когда у тебя короткие лапки
Мой пёс после 5 минут на улице
Примерно так я выгляжу после того, как проиграю в снежки.
А это ещё что такое?
Нашему щенку 4 месяца, он впервые гулял по снегу, и это самое смешное, что я видел
Не поверил глазам, когда во время метели встретил вот этих троих
Бруно любит кубики льда, так что от снежка он пришёл в восторг
Наш заснеженный пёс похож на круассан с сахарной пудрой!
А как ваши домашние любимцы реагируют на снежную погоду?
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