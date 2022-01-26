Яркие эмоции животных, которые можно понять без слов

Для того, чтобы выразить свои эмоции, людям требуется невероятное количество слов — в то время как домашние питомцы отлично обходятся и без них! То, что ощущают коты и собаки, можно без всяких проблем понять по выражению лица, точнее, мордочки.

Кто-то совсем не рад водным процедурам