Яркие эмоции животных, которые можно понять без слов

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Тут и радость от праздника, и усталость от появления нового соседа, и настоящий шок при виде снега… И все эти эмоции легко понять с первого взгляда — убедитесь сами!
Для того, чтобы выразить свои эмоции, людям требуется невероятное количество слов — в то время как домашние питомцы отлично обходятся и без них! То, что ощущают коты и собаки, можно без всяких проблем понять по выражению лица, точнее, мордочки.
Кто-то совсем не рад водным процедурам
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У нас на время поселился котёнок. Пёс крайне озадачен
Это Бетти, и ей всё в тебе не нравится
Когда хозяин рассказал шутку
Что это, и почему оно такое холодное?!
Подарили коту новую игрушку
Моё лицо, когда мне улыбается кто-то незнакомый.
Имениннику впервые подарили тортик
Кот не всегда любит играть с нашей собакой
Не самый удачный момент для кота, но удачный для фото
Лицо моей собаки, которая прекрасно знает, что ей нельзя сидеть в грязной луже
А это ещё что такое за окном?
Мы завели ещё одного щенка. Реакция нашей взрослой собаки
И это ещё щенок пока живёт у нас всего две недели!
Иллюстрация праздничного настроения
Ох уж эти коварные люди и их скучные загородки
«Ваш пёс кусается?» — «Нет, он просто всех осуждает»
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