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Яркие эмоции животных, которые можно понять без слов

Яркие эмоции животных, которые можно понять без слов (16 фото)

Автор:
26 января 2022 08:00
Сообщество : Животные
Метки: домашний питомец   животные   забавно   мордочка   прикол   фото   эмоция   
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Тут и радость от праздника, и усталость от появления нового соседа, и настоящий шок при виде снега… И все эти эмоции легко понять с первого взгляда — убедитесь сами!

Для того, чтобы выразить свои эмоции, людям требуется невероятное количество слов — в то время как домашние питомцы отлично обходятся и без них! То, что ощущают коты и собаки, можно без всяких проблем понять по выражению лица, точнее, мордочки.


Кто-то совсем не рад водным процедурам

×
×

У нас на время поселился котёнок. Пёс крайне озадачен

Это Бетти, и ей всё в тебе не нравится

Когда хозяин рассказал шутку

Что это, и почему оно такое холодное?!

Подарили коту новую игрушку

Моё лицо, когда мне улыбается кто-то незнакомый.


Имениннику впервые подарили тортик

Кот не всегда любит играть с нашей собакой

Не самый удачный момент для кота, но удачный для фото

Лицо моей собаки, которая прекрасно знает, что ей нельзя сидеть в грязной луже

А это ещё что такое за окном?

Мы завели ещё одного щенка. Реакция нашей взрослой собаки

И это ещё щенок пока живёт у нас всего две недели!

Иллюстрация праздничного настроения

Ох уж эти коварные люди и их скучные загородки

«Ваш пёс кусается?» — «Нет, он просто всех осуждает»

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Метки: домашний питомец   животные   забавно   мордочка   прикол   фото   эмоция   
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