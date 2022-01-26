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Трагедия произошла 26 января возле гаражного кооператива в Приволжском районе. 58-летний мужчина шёл на работу, когда на него напала стая голодных одичавших собак.
Отбиться у пожилого мужчины не получилось. От полученных травм он скончался на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Губернатор региона Игорь Бабушкин дал поручение местным властям в кратчайшие сроки подготовить предложения об изменениях в законы, которые не позволяют более кардинально решать вопрос с бродячими псами. «Надеюсь, что этот и подобные инциденты всё-таки побудят наших законодателей изменить свою позицию и приблизить нормативную базу в этой сфере по крайней мере к европейским стандартам. Мы же, в свою очередь, максимально мобилизуем имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы, чтобы снизить остроту проблемы», — написал Бабушкин в социальных сетях.
По его словам, в минувшем году в области отловили и обработали более 5 тысяч собак, потратив на это более 75 миллионов рублей. Трагедии с участием бродячих собак происходят в Астрахани не в первый раз. В прошлом году там нашли обглоданный труп мужчины, который, по предварительным данным, потерял сознание и упал, после чего его загрызли собаки. Очень печальная ситуация и в других регионах. В Забайкальском селе разъярённые псы загрызли насмерть 7-летнюю девочку.
Рекомендации, как спастись, если нападут собаки
Берегите себя и своих близких.
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По словам слуги народа, защитники бездомных животных подрывают безопасность России - они работают на зарубежные страны, которые вынашивают коварные планы по уничтожению россиян с помощью собак.
ей на собаку всё равно, им главное убить или покалечить человека, они никакие не защитники, они скрытые садисты,
есть ли методы борьбы с "сердобольными" бабушками и угрюмыми дедушками - содержателями стай, есть,
начинать отлов собак и когда появляются с криками "защитники" менты тут же требуют документы на собак,
документов нет, ай-яй-яй, вы же сами подтверждаете, что эти собачки на вашем попечении, пройдёмте, ах сопротивляться полиции, позвольте предложить вам протокольчик,
не хотите подписывать, а вот и свидетели, что вы заявляли о кормлении собачек и их содержании, и уверении в знании их натуры, что они не кусаются,
да вы только что их натравливали на сотрудников полиции, участкового, свидетелей, на судью кричали,
штраф, налоговая, административное, уголовное, ах боже, пенсия маленькая, болезни, с головкой плохо,
полечат в туремной больничке, лучшие лепилы для вашего диабета,
душить формализмом, буквально соблюдать закон, дать помесячный план ментам, судьям и судебным приставам по собачкам и искам за последствия,
деньги, установить гарантированно минимум миллион на возмещение, и минимум 15 суток с принудработами, очень хорошо помогают от нервов, нет денег, квартирка на продажу, а самих в соцфонд, в колонию шконку грызть.
Если увижу ещё один пост о смерти от собак - лично сам буду травить. Обещаю, БУДУ МЕШАТЬ ЕДУ С ОТРАВОЙ И БРОСАТЬ ВЕЗДЕ. Вы надоели зоофилы, берите к себе домой эти стаи зверей. Воспитывайте и отдавайте на растерзание своих детей. Был бы охотником - отсьреливал. А так, буду тупо травить и пукую мне на ваши чувства зоофилы.
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Интересно, а зоошиза в курсе, что помимо того, что бродячие собаки кусаются, так они еще и являются рассадником и переносчиком кучи болезней, от лишая до бешенства.
15000 руб на собаку... Вот это распил бюджета. И именно поэтому не будет изменений никаких. Потому что на патронах по 100-200 руб за патрон сложно деньги отмывать. А вот по 15 тыс руб - отмывай не хочу.
На пустырях стрелять. Где есть много людей - раскидывать приманки с соответствующей отравой.
Что толку кастрировать и отпускать? Не писькой они кусают и не писькой же пакты с мусором из контейнеров вытаскивают.
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Можно сколько угодно стрелять этих собак. 100% в этом посёлке своих домашних собак стерилизуют единицы, остальные просто выкидывают подрощенный приплод, как в большинстве населенных пунктов, где есть частный сектор.
А потом начинается вой по поводу стай на улице.
Пока людей не начнут драть во все щели за бесконтрольное размножение домашних об исчезновении собак с улиц можно даже не мечтать.
Этих постреляют, а потом у кого-нибудь домашняя родит 6-7 щенков и вот вам новая стая. А ведь таких домашних, которых плодят хозяева ни один и ни два, а дохрена… и их же хозяева их и подкармливают.
Людей надо прежде всего привлекать к ответственности. Иначе эту проблему не решить.
https://pikabu.ru/story/otvet_na_post_kak_provozhayut_detey_v_shkolu_poselok_domna_8789797#commentshttps://pikabu.ru/story/otvet_na_post_kak_provozhayut_detey_v_shkolu_poselok_domna_8789797#comments
больше дерьма на фишках!
Стрелять всех однозначно, или вы думаете что дикое животное попробовавшее человечины можно остановить сосиськами из пятерочки ? "Дебилы б...ь" ...
А это все украинские диверсанты, те же что автобус в воронеже взорвали и что на них еще повесят в ближайшие два дня чтоб не садить виновных)) аварию на шахте депутата наверно ... а то незачем ему сидеть.