Депутат предложил отстреливать бродячих собак и "ставить к стенке" зоозащитников

По словам слуги народа, защитники бездомных животных подрывают безопасность России - они работают на зарубежные страны, которые вынашивают коварные планы по уничтожению россиян с помощью собак.