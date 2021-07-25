Момент аварии на скорости 230 км/ч попал на камеру

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На какие только отважные поступки не иду мужчины, дабы впечатлить своих дам. Так 35-летний водитель внедорожника решил доказать своей спутнице, что он самый крутой на трассе Астрахань - Махачкала.
Игнорируя знаки, камеры, гаишников и здравый смысл водитель разогнал свой Land Rover до 230 км/ч. Итог был предсказуем. Мужчина не справился с управлением и затормозил о придорожный столб.
Водитель и девушка погибли на месте аварии.
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Там погнут знак.
Который специально толстым не делают.
Да и машина спереди целая.
А посередине: будто восстановленная после аварии из 2 частей.
Зато танироука, брат, мощный мащин, брат.
Летать буду как аррол уасся.
Вот и слетал......
прошло 10 лет где то, я только сейчас ожил(ну ладно, в прошлом году) до состояния нормального человека.
машины не покупаю,если передвигаюсь - всегда сзади и пристегнут.
но хоть чуть оправдать себя дай? я хоть не сшиб этого долбана. а при 110(120) - гут бы не особо было. один хрен столб и палатка - мои. на третьем препятствии бы не повис. ну и не пострадал бы так... но один фиг - это б произошло. там 120-180 - один хрен не успеешь среагировать.