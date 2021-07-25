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Момент аварии на скорости 230 км/ч попал на камеру

Момент аварии на скорости 230 км/ч попал на камеру (3 фото + 1 видео)

Автор:
25 июля 2021 12:16
Сообщество : Аварии
Метки: Land Rover   Астрахань   Махачкала   Романтика   видео   дтп   
3869
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На какие только отважные поступки не иду мужчины, дабы впечатлить своих дам. Так 35-летний водитель внедорожника решил доказать своей спутнице, что он самый крутой на трассе Астрахань - Махачкала.

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Метки: Land Rover   Астрахань   Махачкала   Романтика   видео   дтп   
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70  комментариев
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9k
Александр 2 часа назад
Хорошо что в столб, а не в другой автомобиль.
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4k
Дмитрий 4 минуты назад
Тут попросили передать
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34k
Alex 4 минуты назад
Пиз**ц... Просто слов нет.
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1k
K_II_T 9 минут назад
Про столб неясно.
Там погнут знак.
Который специально толстым не делают.
Да и машина спереди целая.
А посередине: будто восстановленная после аварии из 2 частей.
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41
svarog19692007 12 минут назад
Мои аплодисменты !За то что ни в кого не влетел этот идиот .
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1k
Ян Баян 15 минут назад
Наивно думать, что Линдеман и ко полюбили Россию. Это просто рынок и просто бабло.
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1k
Р Х 15 минут назад
Размером члена не удивил, решил скоростью компенсировать.
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384
Санек 17 минут назад
Так а штраф за превышение ему выпишут?
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17k
KOSTELLO 18 минут назад
Живо себе представляю этот отжатый Рейндж Ровер, на полулысой резине.
Зато танироука, брат, мощный мащин, брат.
Летать буду как аррол уасся.
Вот и слетал......
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24k
Владимир Полчаса назад
МА-ЛА-ДЕЦ!
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5k
★Lucifer★ 37 минут назад
Хорошо, что встретился со столбом, а не с другим авто.
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4k
Mixalych 40 минут назад
Долетался орел...
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18k
С.В. 42 минуты назад
эх жаль, ведь этот пепелац вмещает 5+ ослоепов.
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14
Андрей 51 минуту назад
Так я так и не понял , девку он впечатлил или нет ?
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14
Андрей ss 41 минуту назад
Главное что не вырвало ! ))))
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4k
VL 52 минуты назад
Этот понтизм присущ горным баранам. Ума на копейку, а понтов на миллион. ДБ.
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34k
Лесли 🥰 57 минут назад
Так такому дебилу туда и дорога. Непонятно только за что девка погибла.
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11k
Великий Кормчий Час назад
На внедорожнике... 230....

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155
Liberman Час назад
я как то на 180 на международке в пять утра в воскресенье(людей никого на улице,как и автомобилей) увернулся от таджика на велосипеде,переезжающего по пешеходному переходу(уррод черножопый), в столб\палатка с таджиками\столб(на втором повис). лансер 9,зажало меня,загорелся вырезали меня, в коме 10 дней.весь переломан(но был пристегнут - остался жив),пассажир мой - ни царапины,хотя на пассажирском месте был столб. сработала катапульта(не был пристегнут) и он по свежеспаханному полю проделал поперечную борону,метров 50... мне повезло что пристегнулся. ему повезло что не пристегнулся.
прошло 10 лет где то, я только сейчас ожил(ну ладно, в прошлом году) до состояния нормального человека.
машины не покупаю,если передвигаюсь - всегда сзади и пристегнут.
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155
Liberman Андрей 37 минут назад
а ты, смотрю врач, диагнозы ставить? или просто так, че нить тявкнуть из-под забора?
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155
Liberman Core 24 минуты назад
не,эт понимаю. ибо поэтому на заднем сиденье и пристегнут.
но хоть чуть оправдать себя дай? я хоть не сшиб этого долбана. а при 110(120) - гут бы не особо было. один хрен столб и палатка - мои. на третьем препятствии бы не повис. ну и не пострадал бы так... но один фиг - это б произошло. там 120-180 - один хрен не успеешь среагировать.
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10k
El Niño Час назад
Не понятно, что девушка делала в машине осло..ба. Он-то понятно спешил к своим овцам, а она каким боком? Жаль её, конечно.
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26k
Rest Tremor Час назад
Ещё один о.с.л.о.ё.б отправился на корм свиньям
Отличная новость!
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1k
rider2 Час назад
Бог отвел от трагедии. По счастливой случайности другие участники дорожного движения не пострадали.
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