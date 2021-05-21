Оно оказалось сюрпризом и для тех, кто прилетел в Астрахань в те самые часы, когда бушевала буря. Самолет рейсом из Санкт-Петербурга как раз попал в эпицентр событий. Один из пассажиров успел снять видео посадки лайнера в аэропорту г. Астрахани. Судя по ролику, многие из присутствовавших в самолете, оказались под большим впечатлением от происходящего.