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"Все, пробили эту фигню": пассажиры сняли на камеру приземление самолета в пыльную бурю

"Все, пробили эту фигню": пассажиры сняли на камеру приземление самолета в пыльную бурю (4 фото + 1 видео)

Автор:
21 мая 2021 08:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Астрахань   авиа   видео   посадка самолета   пыльная буря   самолет   стихия   
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Завеса из песка, в которую попал лайнер во время приземления в аэропорту Астрахани, испугала некоторых пассажиров. Кадры и правда впечатляют!

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Метки: Астрахань   авиа   видео   посадка самолета   пыльная буря   самолет   стихия   
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