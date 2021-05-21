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Завеса из песка, в которую попал лайнер во время приземления в аэропорту Астрахани, испугала некоторых пассажиров. Кадры и правда впечатляют!
19 мая на Астрахань обрушилась пыльная буря. Синоптики обещали непродолжительный дождь, а пришла стена пыли и песка. Многие горожане впервые столкнулись с этим необычным природным явлением.
Оно оказалось сюрпризом и для тех, кто прилетел в Астрахань в те самые часы, когда бушевала буря. Самолет рейсом из Санкт-Петербурга как раз попал в эпицентр событий. Один из пассажиров успел снять видео посадки лайнера в аэропорту г. Астрахани. Судя по ролику, многие из присутствовавших в самолете, оказались под большим впечатлением от происходящего.
Позже один из пассажиров поделился впечатлениями от полета. По его словам, лайнер во время посадки сильно кренился: "Он реально падал. Самолет шел на снижение, был крен на нос - градусов 15-10 вниз. Для глаз ряды передних кресел были далеко за горизонтом, мне было видно, где сидят бортпроводники… Ощущение, как будто падаешь в бездонную пропасть, и очень сильное давление, у меня даже кровь из уха пошла", - рассказал Егор Анисимов.
Этому рейсу из Санкт-Петербурга удалось приземлиться без приключений, а вот другой борт пришлось развернуть для посадки на стороннем аэродроме: летевший в Астрахань из Москвы самолет Superjet 100 авиакомпании «Россия» уже на подходе к городу изменил курс и отправился в Волгоград. Через несколько часов он вылетел в Астрахань. Также на 2,5 часа был задержан другой самолет авиакомпании «Победа», следующего в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.
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