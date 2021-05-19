Репетиция Апокалипсиса: Астрахань накрыла пыльная буря

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Астраханцы делятся в пабликах фото и видео неприятного природного явления и недоумевают: почему МЧС не предупредило о приближающейся буре?
Астраханцев не удивить ни сильной жарой, ни достаточно суровыми морозами с пронзительным ветром. А сегодня город накрыла пыльная буря. Что характерно, МЧС прислало сообщение об усилении ветра, когда видимость на трассе сократилась до минимума, а город завалило рухнувшими деревьями.
Так все начиналось
Это пригород Астрахани. А потом буря дошла и до города. Выглядело все это, конечно, эпично. Астраханцы снимали редкое природное явление на камеру и делились снимками и видео в городском паблике в "ВК".
Между тем, в городе несколько дней сохранялась довольно сильная жара (днем - до +35 градусов тепла) вкупе с жарким ветром, а на сегодня синоптики обещали непродолжительные дожди. Реакция этого горожанина, которого пыльная буря застала на набережной города, говорит сама за себя.
Осторожно, присутствует ненормативная лексика!
Отдельное негодование граждан города было адресовано МЧС. Астраханцы делятся своими впечатлениями по поводу работы ведомства и резюмируют: видимо, и для тех, кто должен предупреждать об опасности, буря оказалась неожиданностью.
Многие горожане получили сообщение об усилении ветра, когда буря была в самом разгаре. Люди как раз возвращались с работы, а кто-то не смог, потому что его авто оказалось прижатым поваленным деревом.
В городе повреждены линии электропередач. Некоторые районы остались без света. А еще отключили холодную воду.
Груду облицовочных кирпичей снесло с многоэтажки на улице Баумана. Они упали на 18-летнего парня. Его состояние пока неизвестно.
Пока неизвестно, сколько еще продержится буря над Астраханью. По сообшениям в СМИ, пришла она из Калмыкии, а движется в сторону Казахстана. Ясно одно: город, как обычно, оказался не готов к этому стихийному явлению. И разрушительные последствия, вызванные этой бурей, еще только предстоит подсчитать.
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