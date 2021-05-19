Репетиция Апокалипсиса: Астрахань накрыла пыльная буря

Между тем, в городе несколько дней сохранялась довольно сильная жара (днем - до +35 градусов тепла) вкупе с жарким ветром, а на сегодня синоптики обещали непродолжительные дожди. Реакция этого горожанина, которого пыльная буря застала на набережной города, говорит сама за себя.