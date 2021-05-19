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Репетиция Апокалипсиса: Астрахань накрыла пыльная буря

Репетиция Апокалипсиса: Астрахань накрыла пыльная буря (14 фото + 7 видео)

Автор:
19 мая 2021 20:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Астрахань   буря   видео   мчс   погода   стихия   фото   
1739
14
7
Астраханцы делятся в пабликах фото и видео неприятного природного явления и недоумевают: почему МЧС не предупредило о приближающейся буре?

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Метки: Астрахань   буря   видео   мчс   погода   стихия   фото   
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2k
leto2016 2 часа назад
вот и изменение климата.
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5k
Андрей Крылов 6 минут назад
Не удивительно, если учесть. что рядом пустынь хоть отбавляй. А сталинские проекты по мелиорации были медленно но верно похерены. Хотя, частично, и поддерживались, даже при Брежневе, но... Сколко лет прошло? Защитные тесополосы несколько десятилетий только вырубались и естественно хирели! Вот и результат. Не удивлюсь, если подобное повтрится в северо-западном Крыму. Где при украх вырубили и забросили почти все ласонасаждения. А там не пустыня, но пыльные бури были такие, что до сих пор их следы видно. Спасло активное лесонасаждение. Которое нынче с трудом и болью, но начало хоть как-то возрождаться. Но пока вяло. Вероятно до ближайшего похожего случая. В 90-тых в Крыму (особенно в степной части) очень много вырубили. Сады, лесополосы... По моим оценкам до 70-ти процентов былого.
Есть положительная тенденция. Но надо бы шевелиться активнее.
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3k
Слава Андреев 8 минут назад
Миссия не выполнима ))))))
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226
Серега Полчаса назад
Эта песчаная буря уже к Дербенту приближается.А это почти 500 км до Астрахани.
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3k
Рафаэль 56 минут назад
Всё ясно. это путина вина
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527
Андрей 56 минут назад
Вот, солнце в пылюге
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34k
jonnyD Час назад
А Имхотеп был ?
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63
Сигизмунд Лазаревич Час назад
и это ещё не лето...
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