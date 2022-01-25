Депутат предложил отстреливать бродячих собак и "ставить к стенке" зоозащитников

Депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов гениально высказался по поводу участившихся нападений бродячих собак на жителей России. Он предложил отстреливать бездомных "друзей человека", а вместе с ними казнить и людей, которые будут препятствовать этому. Ведь по мнению слуги народа, зоозащитников спонсируют зарубежные страны, у которых в планах уничтожить россиян при помощи собак.







«То, что собак нельзя убивать, — это абсолютная чушь, которую нам кто-то навязал. Я жил в деревне и помню, что там всю жизнь их отстреливали, а шкуры пускали на унты. Ходит собака без хозяина какое-то время — её ликвидируют и неважно, агрессивная она или нет. Не должны собаки быть бродячими





Мне кажется, что это какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак. Поэтому для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести наказание на законодательном уровне — ставить к стенке», - заявил народный избранник.