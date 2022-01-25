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Депутат предложил отстреливать бродячих собак и "ставить к стенке" зоозащитников

Депутат предложил отстреливать бродячих собак и "ставить к стенке" зоозащитников

Автор:
25 января 2022 12:37
Сообщество : Жить в России
Метки: бездомные собаки   видео   высказывание   депутат   зоозащитники   отстрел   
1431
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По словам слуги народа, защитники бездомных животных подрывают безопасность России - они работают на зарубежные страны, которые вынашивают коварные планы по уничтожению россиян с помощью собак.

Депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов гениально высказался по поводу участившихся нападений бродячих собак на жителей России. Он предложил отстреливать бездомных "друзей человека", а вместе с ними казнить и людей, которые будут препятствовать этому. Ведь по мнению слуги народа, зоозащитников спонсируют зарубежные страны, у которых в планах уничтожить россиян при помощи собак.



«То, что собак нельзя убивать, — это абсолютная чушь, которую нам кто-то навязал. Я жил в деревне и помню, что там всю жизнь их отстреливали, а шкуры пускали на унты. Ходит собака без хозяина какое-то время — её ликвидируют и неважно, агрессивная она или нет. Не должны собаки быть бродячими


Мне кажется, что это какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак. Поэтому для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести наказание на законодательном уровне — ставить к стенке», - заявил народный избранник.

Понятно, что депутат своими абсурдными высказываниями защищает свою шкурку, пытаясь канализировать злость людей на абстрактный Запад. Ведь именно в забайкальском селе Домны 22 января стая бродячих собак насмерть загрызла 7-летнюю девочку. Это стало последней каплей - в тот же день, как стало известно, что ребёнок стал жертвой бездомных псов, более ста жителей поселка вышли на народный сход. К ним приехал губернатор, поговорил, наобещал, но, проблему, которую не решали годами, разрешить за один вечер, естественно, никак не получилось. Тогда местные мужчины взяли инициативу в свои руки и несмотря на запрет стали отстреливать собак.

В 2018 году в России приняли закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которому отстреливать безнадзорных животных запрещено. Но вместе с запретом, разумеется, был проработан и новый порядок обращения с ними (который чиновниками не исполняется , поэтому приходится говорить о собачьем десанте из третьих стран).

Порядок обращения с четвероногими такой: их отлавливают и отдают в приют, дальше их судьба (в зависимости от региона) может быть разной. В Москве собак выпускают из приюта только в добрые руки, остальные доживают свой век в клетке. Где-то животных (обычно больных) передают в волонтерские приюты, а в естественную среду отпускают только неагрессивных и нестайных собак. При этом вся ответственность ложится на плечи ветеринара, который даёт добро на их освобождение.

Первый заместитель председателя Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, в отличие от своего коллеги из Забайкалья считает, что не иноагенты-зоозащитники и мифический Запад занимаются саботажем и угрожают безопасности россиян - в проблеме с бродячими собаками, из-за которых гибнут люди, виноваты только российские чиновники.


«Во-первых, надо сажать чиновников, которые это допустили. Такие ситуации происходят из-за бездействия ответственных лиц. То есть, если в регионе за многие-многие годы не создана инфраструктура по обращению с безнадзорными животными, это же явно саботаж. За него кто-то должен ответить, потому что это приводит к тому, что гибнут люди.


А второе – надо помогать регионам и федеральными деньгами – должны быть программы по строительству приютов, регионам, в свою очередь, нужно помогать волонтерским приютам, например, реализовывать программы стерилизации И уже понятно, что никуда мы не денемся от регистрации и от ответственности за выброшенных животных», - заявил Бурманов.

Владимир Бурматов уже отреагировал на "нездоровые" высказывания Михайлова и предположил, что Михайлов находится в неадекватном состоянии:


«Такие заявления недопустимы и оскорбительны, они не совместимы со статусом депутата. Здесь повод для коллег этого депутата: как он себя чувствует вообще? Он кому это адресует? Получается, этот депутат своих избирателей предлагает ставить к стенке? За что? За то, что они берут на себя функцию органов государственной власти и спасают животных, которыми должны заниматься такие депутаты, как он? Таким депутатам, как он, было наплевать. Это поведение несовместимо со статусом депутата.

Мало того, что он публично призывает к совершению уголовного преступления — массовому убийству животных. Это куда годится? Мне кажется, он либо себя плохо чувствует или находится в состоянии изменённого сознания. Преступно делить людей на зоозащитников и незоозащитников


Ну пусть тогда меня поставит к стенке первого. Потому что я никогда не буду рядом с этим депутатом, я буду рядом с теми людьми, которых он призывает казнить. Всех недовольных стенке? Не то время, депутат явно что-то перепутал».


Бурматов добавил, что коллеги Михайлова должны провести проверку по поводу его «хамского высказывания» и отстранить от работы.

1/1Следует ли отстреливать бродячих собак?

Источник:

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Метки: бездомные собаки   видео   высказывание   депутат   зоозащитники   отстрел   
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27k
Aqueronte Час назад
Странно но я согласен с депутатом. Диких собак нужно отстреливать, и как можно быстрее.
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10k
harlamov 2 минуты назад
Уровень комментариев на фишках поражает своей дебильностью.
Депутат не справился со своей работой. Не организовал приюты для бездомных собак. Разворовал деньги, выделенные на это, и катается на новеньком лексусе.
Вместо того чтоб оправдываться, он кинул быдлу кость. И быдло, как стая бездомных собак, на нее с радостным тявканьем кинулось.
Также депутат поступит с вашей пенсией, с организацией медицины в регионе, с образованием. Просто украдет все деньги и просадит их на Канарах с шалавами. А вам будет кидать объедки со своего стола в виде агентов госдепа, сгнившего запада, отстрела собак и евреев... а вы будете хавать, повизгивать и радостно махать хвостиком.
В принципе теперь понимаю мотивацию поступков наших чиновников и олигархов.
Никто не даст быдлу достойную жизнь, если оно довольствуется мертвой собакой.
Что просите, то и получаете.
Так-то депутат-быдлан вас оскорбил, посчитав за идиотов. Но вы и есть идиоты. Он четко знает свой электорат)))
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1k
Атомный Крот 8 минут назад
"в естественную среду отпускают только неагрессивных и нестайных собак."

А когти и зубы у них перед этим вырывают?

При чем тут "нестайность"?

Депутат прав в главном - бездомных собак надо уничтожать. Чем и как - это уже второстепенный вопрос.

Можно ядом травить, можно - удавками душить, можно - отстреливать. Похрен.

Жизнь и здоровье любого человека приоритетнее жизни и здоровья любого животного. Хоть слона, хоть хомячка, хоть собаки.
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232
ilavev 11 минут назад
Пи**ец это реально у них столько собак как на видео или просто отобронные кадры из разных городов, если это так у них, то на лицо бездействие их чиновников, он конечно прав, что отстреливать надо и зоошиз посылать на ***, но запрет на отстрел собак не только у них, но такого огромного количства собак на улицах у меня в регионе например нет, до работы пешком почти 2 км, бездомных собак уже давно вообще не встречаю, только с хозяевами. И что народ ждал трагедии прежде чем самим взяться за отсрел, с такими стаями собак это был лишь вопрос времени, что кого-нибудь загрызут.
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35k
Aleksandr 16 минут назад
Начать нужно с отстрела депутатов, не выполнивших предвыборные обещания.
Это решит 90% проблем в стране. :)
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998
Максим Максимов 18 минут назад
С какого времени деПУТАНЫ стали избираться из контингента обывателей дурдома?
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2k
Александр Алехин 20 минут назад
Как по мне то лучше уж отстреливать, чем ничего не делать.
Но по нормальному хотя бы стерилизовать их и прививать, чтобы не раносили заразу и сокращали популяцию.
Если просто ничего не делать страдают прежде всего другие дикие животные, т.к. собаки выедают весь молодняк зайца, утки и других. То есть защищая жизнь одних, мы убиваем других, которых и так осталось мало из-за того что они не так хорошо приспосабливаются к человеку как собака.
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2k
Алксандр Шевченко 24 минуты назад
Моё мнение у каждой собаки, если она не живёт в дикой природе, должен быть ошейник, намордник и адрес регистрации, как у оружия талон на разрешения чтобы всякие психи не брали собак и незанимались непотребством, а также заботливый хозяин который несёт за это и оплачивает. Если этого нет собака автоматом попадает под потерявшуюся/бродячую/дикую и должна идти в приёмник месяц, не забирают-усыпить или отпустить на природу, и пусть это будет на совести тех кто выбросил пса на улицу. Если найдётся хозяин через органы, то для начала штраф и далее по нарастающей, по мере усугубления вины. Неплохо бы ещё срок давать если собачка кого-то травмировала или не дай бог убила. Мы отвественны за тех кого приручили. Вот только так будет порядок в этом вопросе, но это моё мнение.
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6k
Wacker Полчаса назад
Сам собачник, но полностью поддерживаю, что стаю нужно дробить и уничтожать. Это не домашняя собака которую мы привыкли видеть. В стае своя иерархия и правила. И депутатов сократить в трое-четверо, а то и так не целевое расходование средств.
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20k
Евгений Полчаса назад
Сразу напишу, что бы никто ничего не подумал: я люблю животных, и собак и кошек и всех остальных. У меня дома два кота. Собак не завожу просто по одной причине: собаке в квартире не место. Был бы частный дом, тогда 100% была бы ещё и собака, возможно и не одна.
Что до бродячих собак - уже было доказано, что бездомная собака - это не добрый милый домашний пёсик! Это ДИКОЕ животное! И в отличии от остальных диких животных, бродячие собаки не боятся людей, так как выросли в людской среде. Как и все дикие животные, собаки опасны для других соседствующих видов: кошек, домашних собак, людей. Если стая видит слабого, она без сомнений нападает. И даже не для пропитания, а забавы ради.
Многие считают, что бродячая собака - это выброшенная на улицу человеком домашняя, но они ошибаются. Домашняя собака редко выживает на улице и попадает в бродячую стаю. Чаще всего её эта стая и разрывает. Бродячие собаки - это уже несколько поколений собак, родившихся на улице. Они плохо социализируются и выходит, как тут написано выше, либо держать в клетке всё жизнь её, либо умерщвлять какими-то способами. Отстрел на улице, конечно дело опасное и незаконное (в плане владения и использования личного оружия), но зачастую это вынужденная мера.
Закон однозначно надо переработать, бродячих собак на улице быть не должно! В отличии от бродячих котов, от которых есть существенная польза, от собак только опасность и агрессия.
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37k
Игорь Полчаса назад
Насчёт уничтожить - это он загнул, а в остальном мысли здаравые.

Всех домашних чипировать.

В населённом пункте собака должна быть на поводке, а крупная ещё и в наморднике, или не быть. Всмысле не быть совсем. Отлов, 3дня выдержки и на мыловарню. Поймали чипированную - крупный штраф хозяину.

Всё, никаких стерилизаций, приютов, и прочих прачечных по отмыванию бюджетных денег.

Нравится вот эта бродячая собаки, бери её домой, люби и воспитывай, а подкармливать на улице нечего.
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116
zenon 38 минут назад
Эти собаки гавкают азбукой морзе и передают врагам взяточников кто сколько взял.
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87
Андрей 45 минут назад
Мне наплевать на минусы.
Тут внизу многие ущербно&baнутыe ДЕБИЛЫ только и призывают уничтожать собак.
ВЫ ТВАРИ! и точно намного хуже бедных животных, девять из десяти которых - выкинули на улицу именно такие мерзотные подонки, как почти ВСЕ КОМЕННТАТОРЫ ниже.
А нужно толь сделать одно - как во многих цивилизованных странах ввести налог на крупных или бойцовских собак для населения, это первое.
Общий налог для граждан - именно как доля ответственности КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА за действия человеческой цивилизации в целом по приручению этих животных. ПРИРУЧИЛИ - обязаны нести ответственность ! Или доказывайте, что не пользуетесь БЛАГАМИ цивилизации , в тайгу нaxeр с сумой их холщевины .
Третье : социальная милиция надзора за отношением к животным.
Четвёртое : появилась дома животинка - проверили , налог отменили. Кстати, в некоторых странах Европы это уже есть, и Россия - это цивилизованная страна !!!
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87
Андрей 38 минут назад
И касаемо моей личной ответственности - я забрал с улицы 5 котов, я инвалид, пенсия сами знаете какая, но ни секунды не жалею о своём выборе. И да, я бы и пять псов забрал, квартира маленькая просто, да и соседей я уважаю, собаке простор нужен и выгул, а я еле хожу. Если перееду в свой дом - а планы есть, то заберу с улицы минимум трёх псов, я даже знаю каких, я их покармливаю, и из магазина ( возле которого они живут ) тоже их кормят, я покупаю им еду и даю небольшие суммы денег, что могу. Собаки абсолютно социальные животные, и дикими и злыми их делаю ТОЛЬКО люди, в моей стране достаточно моральных уродов ( и почти все они отписались ниже ).
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24
yanmail yanmail Андрей Минуту назад
В районе снесли два частных дома. Один подкармливал собак и вторая подкармливала собак. Собак уменьшилось в разы. Просто никто не прикармливает
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3k
Maria Popelinitskaya 49 минут назад
реальная угроза Запада не в том, что оттуда нам диких собак запрещают уничтожать, а в том, что навязывают нам "гуманизм". Происходит вообще подмена самого понятия гуманизма: вместо человеческого отношения к людям нам говорят, что животные тоже заслуживают такого же отношения. Понятное дело, что мучать животных недопустимо, но в странах, где многие люди (старики и дети) недоедают, содержать бездомных животных на средства государства абсурдно! Особо упоротые зоозащитники становятся веганами, активно пропагандирующими отказ от разведения и умерщвления животных на фермах ради мяса и кожи, а Запад всячески поддерживает толерантность к любому бзику любого человека
так что чувак не так уж и далек от истины...
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10k
Шурум-бурум 50 минут назад
предлагаю отстреливать подобных этому мудаку умственно отсталых чиновников, хайпующих на трагедии, бездействии и халатности местных властей! мне кажется, такие чиновники - это какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян!
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71
Сергей Нор 51 минуту назад
Всё он верно сказал, а кто против - зоофил-человеконенавистник-террорист, которых поддерживает травлю людей псинами. Пулька для воздушки копейку стоит, начисто устраняет возможность, что вакцинированная ей псина кого-то загрызёт.

Все эти приюты, передержки - чисто распил бабла зоофилами-террористами.
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1k
Игорь Меншиков 52 минуты назад
Всех таких собак отправить туда где волки в сёлах собак грызут
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8k
Vampire 53 минуты назад
В нашем городе стерилизовать домашнее животное - очень дорого. Любая зверюшка с улицы - бесплатно, клипса на ухо и беги. Потом эти "заклипсованные" в стаях по 10 - 20 особей тиранят весь город. На любую жалобу ответ: "- Стерилизованные агрессии не проявляют."
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19
Юрий Vampire 36 минут назад
Заметил что периодически появляются собаки с бирками на районе,как понял это означает что пойманных бродячих собак с промзон,свалок,частного сектора обрабатывают в центрах и после выпускают в жилые районы для адаптации,не понимая что поведение таких уже не скорректируешь.Это лютый треш по моему.Просто читал что в других странах таких собак сначала проверяют на агрессивность и если это проявляется то животное усыпляют...Не думаю что нас такое практикуется.
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8k
Hunson Abadeer Час назад
Как бы я не любил собак, но моё мнение не поменяется, диких собак только отстрел. Не должны они бродить по улицам!
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8k
Ф Ив Час назад
Можно долго спорить и выяснять откуда берутся эти бездомные животные. Всё это по большому счету ни к чему не приведет. Бездомные животные есть и мы должны думать что с ними делать. По большому счету единственный вариант это отлавливать, помещать в приют и по истечение месяца, если не появился хозяин усыплять. Уже чувствую гнев зоозащитников. Но ребята, есть идеи получше? Отпускать их после стерилизации на волю? Но зубы-то у них всё равно останутся, да и чем они будут питаться? Рассаживать по приютам? А вы готовы платить деньги за их содержание? Еда, коммунальные услуги? Давайте не будем лицемерить. Мы же едим мясо, а для этого убиваем животных.
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71
Сергей Нор Ф Ив 50 минут назад
А если сразу стрелять, то:
1. Не нужно распиливать деньги на приюты
2. Может быть, псиновладельцы будут следить за своими псинами.
Собака без поводка, на конце которого хозяин - бродячая, подлежит немедленному отстрелу.
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383
Knives22 Час назад
Во многих городах и селах свалки мусора организуют, причем зачастую местные жители. И такой толпы желающих поработать за администрацию и убрать этот мусор я чего то не наблюдаю. На субботник выйти толпы желающих тоже нет. У многих дома не ремонтируются десятилетиями, хотя за ремонт платят и чего то никто за свой счет отремонтировать не торопится. А вот выйти собак пострелять (а скорее потравить) за службы которым за это деньги платят, всегда пожалуйста.
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