Депутат предложил отстреливать бродячих собак и "ставить к стенке" зоозащитников

По словам слуги народа, защитники бездомных животных подрывают безопасность России - они работают на зарубежные страны, которые вынашивают коварные планы по уничтожению россиян с помощью собак.
Депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов гениально высказался по поводу участившихся нападений бродячих собак на жителей России. Он предложил отстреливать бездомных "друзей человека", а вместе с ними казнить и людей, которые будут препятствовать этому. Ведь по мнению слуги народа, зоозащитников спонсируют зарубежные страны, у которых в планах уничтожить россиян при помощи собак.
«То, что собак нельзя убивать, — это абсолютная чушь, которую нам кто-то навязал. Я жил в деревне и помню, что там всю жизнь их отстреливали, а шкуры пускали на унты. Ходит собака без хозяина какое-то время — её ликвидируют и неважно, агрессивная она или нет. Не должны собаки быть бродячими
Мне кажется, что это какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак. Поэтому для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести наказание на законодательном уровне — ставить к стенке», - заявил народный избранник.
Понятно, что депутат своими абсурдными высказываниями защищает свою шкурку, пытаясь канализировать злость людей на абстрактный Запад. Ведь именно в забайкальском селе Домны 22 января стая бродячих собак насмерть загрызла 7-летнюю девочку. Это стало последней каплей - в тот же день, как стало известно, что ребёнок стал жертвой бездомных псов, более ста жителей поселка вышли на народный сход. К ним приехал губернатор, поговорил, наобещал, но, проблему, которую не решали годами, разрешить за один вечер, естественно, никак не получилось. Тогда местные мужчины взяли инициативу в свои руки и несмотря на запрет стали отстреливать собак.
В 2018 году в России приняли закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которому отстреливать безнадзорных животных запрещено. Но вместе с запретом, разумеется, был проработан и новый порядок обращения с ними (который чиновниками не исполняется , поэтому приходится говорить о собачьем десанте из третьих стран).
Порядок обращения с четвероногими такой: их отлавливают и отдают в приют, дальше их судьба (в зависимости от региона) может быть разной. В Москве собак выпускают из приюта только в добрые руки, остальные доживают свой век в клетке. Где-то животных (обычно больных) передают в волонтерские приюты, а в естественную среду отпускают только неагрессивных и нестайных собак. При этом вся ответственность ложится на плечи ветеринара, который даёт добро на их освобождение.
Первый заместитель председателя Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, в отличие от своего коллеги из Забайкалья считает, что не иноагенты-зоозащитники и мифический Запад занимаются саботажем и угрожают безопасности россиян - в проблеме с бродячими собаками, из-за которых гибнут люди, виноваты только российские чиновники.
«Во-первых, надо сажать чиновников, которые это допустили. Такие ситуации происходят из-за бездействия ответственных лиц. То есть, если в регионе за многие-многие годы не создана инфраструктура по обращению с безнадзорными животными, это же явно саботаж. За него кто-то должен ответить, потому что это приводит к тому, что гибнут люди.
А второе – надо помогать регионам и федеральными деньгами – должны быть программы по строительству приютов, регионам, в свою очередь, нужно помогать волонтерским приютам, например, реализовывать программы стерилизации И уже понятно, что никуда мы не денемся от регистрации и от ответственности за выброшенных животных», - заявил Бурманов.
Всё ясно!— 451°F (@HyperBoson) January 25, 2022
Бродячие собаки бывают двух типов:
1. Прошли подготовку в зарубежных лагерях и обучены кусать россиян.
2. Переодетые в собак вражеские агенты.
Владимир Бурматов уже отреагировал на "нездоровые" высказывания Михайлова и предположил, что Михайлов находится в неадекватном состоянии:
«Такие заявления недопустимы и оскорбительны, они не совместимы со статусом депутата. Здесь повод для коллег этого депутата: как он себя чувствует вообще? Он кому это адресует? Получается, этот депутат своих избирателей предлагает ставить к стенке? За что? За то, что они берут на себя функцию органов государственной власти и спасают животных, которыми должны заниматься такие депутаты, как он? Таким депутатам, как он, было наплевать. Это поведение несовместимо со статусом депутата.
Мало того, что он публично призывает к совершению уголовного преступления — массовому убийству животных. Это куда годится? Мне кажется, он либо себя плохо чувствует или находится в состоянии изменённого сознания. Преступно делить людей на зоозащитников и незоозащитников
Ну пусть тогда меня поставит к стенке первого. Потому что я никогда не буду рядом с этим депутатом, я буду рядом с теми людьми, которых он призывает казнить. Всех недовольных стенке? Не то время, депутат явно что-то перепутал».
Бурматов добавил, что коллеги Михайлова должны провести проверку по поводу его «хамского высказывания» и отстранить от работы.
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Депутат не справился со своей работой. Не организовал приюты для бездомных собак. Разворовал деньги, выделенные на это, и катается на новеньком лексусе.
Вместо того чтоб оправдываться, он кинул быдлу кость. И быдло, как стая бездомных собак, на нее с радостным тявканьем кинулось.
Также депутат поступит с вашей пенсией, с организацией медицины в регионе, с образованием. Просто украдет все деньги и просадит их на Канарах с шалавами. А вам будет кидать объедки со своего стола в виде агентов госдепа, сгнившего запада, отстрела собак и евреев... а вы будете хавать, повизгивать и радостно махать хвостиком.
В принципе теперь понимаю мотивацию поступков наших чиновников и олигархов.
Никто не даст быдлу достойную жизнь, если оно довольствуется мертвой собакой.
Что просите, то и получаете.
Так-то депутат-быдлан вас оскорбил, посчитав за идиотов. Но вы и есть идиоты. Он четко знает свой электорат)))
А когти и зубы у них перед этим вырывают?
При чем тут "нестайность"?
Депутат прав в главном - бездомных собак надо уничтожать. Чем и как - это уже второстепенный вопрос.
Можно ядом травить, можно - удавками душить, можно - отстреливать. Похрен.
Жизнь и здоровье любого человека приоритетнее жизни и здоровья любого животного. Хоть слона, хоть хомячка, хоть собаки.
Это решит 90% проблем в стране. :)
Но по нормальному хотя бы стерилизовать их и прививать, чтобы не раносили заразу и сокращали популяцию.
Если просто ничего не делать страдают прежде всего другие дикие животные, т.к. собаки выедают весь молодняк зайца, утки и других. То есть защищая жизнь одних, мы убиваем других, которых и так осталось мало из-за того что они не так хорошо приспосабливаются к человеку как собака.
какая человеку разница, загрызет собака с яйцами или без?
Так-то никакие собачьи популяции не являются естественными обитателями любого городского поселения. Так зачем они?
Что до бродячих собак - уже было доказано, что бездомная собака - это не добрый милый домашний пёсик! Это ДИКОЕ животное! И в отличии от остальных диких животных, бродячие собаки не боятся людей, так как выросли в людской среде. Как и все дикие животные, собаки опасны для других соседствующих видов: кошек, домашних собак, людей. Если стая видит слабого, она без сомнений нападает. И даже не для пропитания, а забавы ради.
Многие считают, что бродячая собака - это выброшенная на улицу человеком домашняя, но они ошибаются. Домашняя собака редко выживает на улице и попадает в бродячую стаю. Чаще всего её эта стая и разрывает. Бродячие собаки - это уже несколько поколений собак, родившихся на улице. Они плохо социализируются и выходит, как тут написано выше, либо держать в клетке всё жизнь её, либо умерщвлять какими-то способами. Отстрел на улице, конечно дело опасное и незаконное (в плане владения и использования личного оружия), но зачастую это вынужденная мера.
Закон однозначно надо переработать, бродячих собак на улице быть не должно! В отличии от бродячих котов, от которых есть существенная польза, от собак только опасность и агрессия.
Всех домашних чипировать.
В населённом пункте собака должна быть на поводке, а крупная ещё и в наморднике, или не быть. Всмысле не быть совсем. Отлов, 3дня выдержки и на мыловарню. Поймали чипированную - крупный штраф хозяину.
Всё, никаких стерилизаций, приютов, и прочих прачечных по отмыванию бюджетных денег.
Нравится вот эта бродячая собаки, бери её домой, люби и воспитывай, а подкармливать на улице нечего.
Тут внизу многие ущербно&baнутыe ДЕБИЛЫ только и призывают уничтожать собак.
ВЫ ТВАРИ! и точно намного хуже бедных животных, девять из десяти которых - выкинули на улицу именно такие мерзотные подонки, как почти ВСЕ КОМЕННТАТОРЫ ниже.
А нужно толь сделать одно - как во многих цивилизованных странах ввести налог на крупных или бойцовских собак для населения, это первое.
Общий налог для граждан - именно как доля ответственности КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА за действия человеческой цивилизации в целом по приручению этих животных. ПРИРУЧИЛИ - обязаны нести ответственность ! Или доказывайте, что не пользуетесь БЛАГАМИ цивилизации , в тайгу нaxeр с сумой их холщевины .
Третье : социальная милиция надзора за отношением к животным.
Четвёртое : появилась дома животинка - проверили , налог отменили. Кстати, в некоторых странах Европы это уже есть, и Россия - это цивилизованная страна !!!
так что чувак не так уж и далек от истины...
А все живущие у хозяев - пересчитаны, чипированы и привиты. И горе хозяину, если у его блоховоза какой-нибудь печати в собачьем паспорте не окажется.
Влетит по полной программе.
Все эти приюты, передержки - чисто распил бабла зоофилами-террористами.
1. Не нужно распиливать деньги на приюты
2. Может быть, псиновладельцы будут следить за своими псинами.
Собака без поводка, на конце которого хозяин - бродячая, подлежит немедленному отстрелу.
И кто будет этим заниматься? Полиция? Охотники?