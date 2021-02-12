Полицейский упал в сугроб, убегая от своры собак

В Уфе, как и в многих других населённых пунктах России, остро стоит проблема бродячих собак. На этот раз камера видеонаблюдения зафиксировала, что животные совсем страх потеряли и набросились на сотрудника при исполнении.



Сотрудник правоохранительных органов стоял в одиночестве, недалеко от остановки, когда к нему кинулись собаки. Мужчина растерялся и стал отступать, пока не упал в сугроб. Он старался не поворачиваться к животным спиной и отбивался пинками.



В какой-то момент полицейский выбежал на дорогу и собаки от него отстали. Он вызвал патрульный автомобиль и уехал. Вскоре после этого, стая бросилась на случайного прохожего, но оказалось, что полицейские далеко не уехали и, вернувшись, спугнули агрессивных животных.



Полицейский снова привлёк внимание собак, но уже стал отмахиваться от них дубинкой.