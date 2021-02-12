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Полицейский упал в сугроб, убегая от своры собак

Полицейский упал в сугроб, убегая от своры собак (3 фото + 1 видео)

Автор:
12 февраля 2021 09:45
Сообщество : Жить в России
Метки: нападение   полицейский   полиция   собаки   стая собак   уфа   
1008
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Ночью 10 февраля на одиноко стоящего полицейского накинулась стая бродячих собак.

Источник:

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Метки: нападение   полицейский   полиция   собаки   стая собак   уфа   
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26  комментариев
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2k
tessio Час назад
Почему у нас диких собак любят больше чем людей?
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−175
Georg 5 минут назад
Наша, ризюха, терпеть не могла ментов. Даже в гражданке их чуяла.
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11k
Alex 12 минут назад
Чо вы на мента накинулись? На самом деле было так- он там на задании по выявлению незаконной стаи, стоял там в качестве наживки, как только стая с агрилась, подъехал патруль, они сделали круг, дабы взять стаю в кольцо, а дальше, используя фехтовальную технику, полученную по фильмам про мушкетёров, показали кто тут главный на районе.
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Комментарий удален. Причина: флуд
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Комментарий удален
−59
3k
portroy Полчаса назад
Нах нам такие защитнички? Лишить их финансирования!
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10k
ЕвгенийДончак Полчаса назад
Ждём-с зоошизу с комментариями вроде "собаки просто игрались", "люди сами виноваты, ибо нефиг", "надо убить всех людей ради собак", "каждый должен взять домой бродячую собаку" и прочего бреда сумасшедшего.
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45
Кукулькан Полчаса назад
"А если там ребенок!
А если там будет ребенок!!
А если они съедят ребенка!!!"
Вот такие доводы приводят живодеры чтобы придать вес своим словам и нарисовать предполагаемую картину ужаса. Дебилы, пишите прямо что вы ненавидите все живое, от собак до тех же детей. Сколько знал "собаконенавистников", у всех были проблемы и с общением с людьми. Отвести вас на медосмотр к психиатру, обратно никто не вернется. Таких как вы отлавливать надо.
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1k
Лёха 48 минут назад
А в Корее люди недоедают...
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35k
dima423 53 минуты назад
позорище)) и все ссут лишний раз стрельнуть...как же, отчетность же...потом за каждый патрон выепут
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1k
Лёха dima423 50 минут назад
Спасибо зоозащитники скажи.
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4k
Дарвин и аморальная премия 59 минут назад
Да это не собаки,а какие-то волки позорные
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13k
Габит Калыков Час назад
При исполнении?! Совсем оборзели!
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337
tuka Час назад
Походу собакам теперь срок грозит за нападение на представителя власти.
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200
dimly Час назад
Когда собаки мирно живут среди людей ни кто им ничего плохого не желает, а еще и кормят. А то уже похоже собаки объявили войну людям. То там ,то там случаи нападения.
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4k
Александр Зотов Час назад
а чё, табельное применить не судьба была или им не выдают, чтоб не потеряли?))
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9k
quam mordet Александр Зотов Час назад
Устанет потом рапорты писать по поводу применения.
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2k
Алекс Александр Зотов Час назад
Отписываться устанет, куда потратил боеприпасы.
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1k
Лёха Александр Зотов 49 минут назад
Зоозащитники хреновы потом засудят. Сейчас полно таких "сердобольных".
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563
Злодей 2 часа назад
Нужно разрешить отлов и уничтожение бродячих собак. И мне насрать на вопли зоозащитников.
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65k
Ирина Николаевна из 3 подъезда Автор поста Злодей Час назад
Поддерживаю. И запретить жителям частных домов выпускать своих собак на самостоятельный выгул.
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40k
Raush Злодей Час назад
Отлов - да, но почему же сразу уничтожение? Наверно этому есть объяснение... А, точно... это потому, что ты мудак
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1k
лесник Злодей Час назад
ты мусор по ходу
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6k
Алексей Raush 54 минуты назад
Правильно, но не уничтожать, а отдавать Raush'у.
Транспортировка тоже за его счет, а за утерю, побои, убийство спрашивать за собак как за людей.
Тогда он быстро выздоровеет, а пока, ну что с него взять, больной же.
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