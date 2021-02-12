Полицейский упал в сугроб, убегая от своры собак

Ночью 10 февраля на одиноко стоящего полицейского накинулась стая бродячих собак.
В Уфе, как и в многих других населённых пунктах России, остро стоит проблема бродячих собак. На этот раз камера видеонаблюдения зафиксировала, что животные совсем страх потеряли и набросились на сотрудника при исполнении.
Сотрудник правоохранительных органов стоял в одиночестве, недалеко от остановки, когда к нему кинулись собаки. Мужчина растерялся и стал отступать, пока не упал в сугроб. Он старался не поворачиваться к животным спиной и отбивался пинками.
В какой-то момент полицейский выбежал на дорогу и собаки от него отстали. Он вызвал патрульный автомобиль и уехал. Вскоре после этого, стая бросилась на случайного прохожего, но оказалось, что полицейские далеко не уехали и, вернувшись, спугнули агрессивных животных.
Полицейский снова привлёк внимание собак, но уже стал отмахиваться от них дубинкой.
Сотрудник правоохранительных органов стоял в одиночестве, недалеко от остановки, когда к нему кинулись собаки. Мужчина растерялся и стал отступать, пока не упал в сугроб. Он старался не поворачиваться к животным спиной и отбивался пинками.
В какой-то момент полицейский выбежал на дорогу и собаки от него отстали. Он вызвал патрульный автомобиль и уехал. Вскоре после этого, стая бросилась на случайного прохожего, но оказалось, что полицейские далеко не уехали и, вернувшись, спугнули агрессивных животных.
Полицейский снова привлёк внимание собак, но уже стал отмахиваться от них дубинкой.
История умалчивает, будут ли предприниматься меры по отлову, ведь в следующий раз стая из 8 собак может напасть на ребёнка.
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Метки: нападение полицейский полиция собаки стая собак уфа
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А если там будет ребенок!!
А если они съедят ребенка!!!"
Вот такие доводы приводят живодеры чтобы придать вес своим словам и нарисовать предполагаемую картину ужаса. Дебилы, пишите прямо что вы ненавидите все живое, от собак до тех же детей. Сколько знал "собаконенавистников", у всех были проблемы и с общением с людьми. Отвести вас на медосмотр к психиатру, обратно никто не вернется. Таких как вы отлавливать надо.
Транспортировка тоже за его счет, а за утерю, побои, убийство спрашивать за собак как за людей.
Тогда он быстро выздоровеет, а пока, ну что с него взять, больной же.